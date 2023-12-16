https://ria.ru/20231216/podderzhka-1916156252.html

В СФ рассказали о разработке равных мер поддержки для всех участников СВО

В СФ рассказали о разработке равных мер поддержки для всех участников СВО - РИА Новости, 16.12.2023

В СФ рассказали о разработке равных мер поддержки для всех участников СВО

Законодатели совместно с Минобороны России проработают вопрос предоставления равных мер господдержки всем участникам специальной военной операции, заявил РИА... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T08:31

2023-12-16T08:31

2023-12-16T08:31

специальная военная операция на украине

безопасность

виктор бондарев

россия

совет федерации рф

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Законодатели совместно с Минобороны России проработают вопрос предоставления равных мер господдержки всем участникам специальной военной операции, заявил РИА Новости первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. Президент РФ Владимир Путин, подводя в четверг итоги года, отметил, что все, кто с оружием в руках отстаивает интересы России, борется за неё, рискует своей жизнью и здоровьем, должны быть поставлены в одинаковые условия в вопросах мер поддержки. Глава государства не исключил законодательных изменений в этой сфере. "Президент России Владимир Владимирович Путин четко заявил, что все участники СВО должны быть поставлены в равные условия и получать поддержку в равной мере. Разумеется, мы, парламентарии обеих палат Федерального Собрания, совместно с Министерством обороны России поработаем этот вопрос", - сказал Бондарев. По его словам, все участники СВО, отстаивающие на передовой интересы национальной безопасности России, равны и ценны, все заслуживают почестей и благодарности. "А благодарность, как известно, должна конвертироваться в конкретные действия", - добавил политик. По мнению Бондарева, в вопросах соцобеспечения, материальной и прочей ресурсной поддержки не должно быть градации в зависимости от того, кем является боец на передовой: профессиональным военнослужащим, мобилизованным или добровольцем. "Со всеми должен заключаться контракт, всем бойцам одного воинского подразделения с одинаковыми воинскими званиями и функциями должно выплачиваться одинаковое денежное довольствие", - считает он. Вне зависимости от званий и чинов "всем участникам СВО должны предоставляться высококвалифицированная медицинская помощь, социальный пакет льгот и привилегий, полноценный отпуск после определенного временного периода службы, а их семьям должна оказываться достойная комплексная поддержка", уверен политик. "Добровольцы тоже должны получать и денежные выплаты, аналогичные военнослужащим Вооруженных Сил и бойцам, призванным по мобилизации, и статус ветеранов боевых действий, и дальнейшие льготы, предусмотренные для вышеназванных категорий. И, конечно, всё вышеназванное должно быть закреплено на законодательном уровне", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20231214/tsel-1915856101.html

https://ria.ru/20230904/pomosch-1893628950.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, виктор бондарев, россия, совет федерации рф, итоги года с владимиром путиным