https://ria.ru/20231216/embrion-1916199009.html

Риски редактирования генов эмбрионов для медицины сейчас непредсказуемы

Риски редактирования генов эмбрионов для медицины сейчас непредсказуемы - РИА Новости, 16.12.2023

Риски редактирования генов эмбрионов для медицины сейчас непредсказуемы

Риски, связанные с генетическим редактированием эмбрионов для исключения в будущем у конкретного человека тех или иных болезней, сейчас непредсказуемы, поэтому... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T15:02

2023-12-16T15:02

2023-12-16T15:02

мария воронцова

россия

генетика

днк

здоровье - общество

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Риски, связанные с генетическим редактированием эмбрионов для исключения в будущем у конкретного человека тех или иных болезней, сейчас непредсказуемы, поэтому надо накопить большой объем знаний, прежде чем внедрять эту технологию, считает кандидат медицинских наук, замдекана по науке Факультета фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова, член президиума Российской ассоциации содействия науки РФ, ведущий научный сотрудник НМИЦ Эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова. "Я считаю, и мое мнение рождено после многочисленных дискуссий в кругу профессионалов - генетиков, клинических генетиков, ученых из разных областей, и биоэтиков в том числе, - на данный момент я не уверена, что есть необходимость модифицировать клетки эмбриона", - сказала Воронцова в видеоинтервью проекту Medtech.Moscow в социальной сети VK. Технология генного редактирования позволяет модифицировать генетический материал так называемых соматических клеток, которые развились в конкретные ткани организма, и не передаются по наследству, отметила Воронцова. И поэтому генетические модификации в этих клетках тоже не будут наследоваться, что важно, добавила она. "А вот если редактировать клетки эмбриональных тканей, мы никак не можем гарантировать, что эта модификация не попадет в герминальные клетки, то есть те клетки, которые "сообщают" свою информацию потомству", - отметила Воронцова. "Не думаю, что мы готовы предугадать все последствия и риски таких технологий. Я все-таки за то, чтобы побольше знать, прежде чем делать. Семь раз отмерь, один раз отрежь", - сказала она. Если говорить об этических аспектах применения генетических технологий, то надо четко понимать, каковы их потенциальные риск и польза, подчеркнула Воронцова.

https://ria.ru/20231216/genom-1916197996.html

https://ria.ru/20231111/genom-1907913880.html

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Илья Абрамов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Илья Абрамов

мария воронцова, россия, генетика, днк, здоровье - общество