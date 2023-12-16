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Риски редактирования генов эмбрионов для медицины сейчас непредсказуемы - РИА Новости, 16.12.2023
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15:02 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/embrion-1916199009.html
Риски редактирования генов эмбрионов для медицины сейчас непредсказуемы
Риски редактирования генов эмбрионов для медицины сейчас непредсказуемы - РИА Новости, 16.12.2023
Риски редактирования генов эмбрионов для медицины сейчас непредсказуемы
Риски, связанные с генетическим редактированием эмбрионов для исключения в будущем у конкретного человека тех или иных болезней, сейчас непредсказуемы, поэтому... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T15:02
2023-12-16T15:02
мария воронцова
россия
генетика
днк
здоровье - общество
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Риски, связанные с генетическим редактированием эмбрионов для исключения в будущем у конкретного человека тех или иных болезней, сейчас непредсказуемы, поэтому надо накопить большой объем знаний, прежде чем внедрять эту технологию, считает кандидат медицинских наук, замдекана по науке Факультета фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова, член президиума Российской ассоциации содействия науки РФ, ведущий научный сотрудник НМИЦ Эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова. "Я считаю, и мое мнение рождено после многочисленных дискуссий в кругу профессионалов - генетиков, клинических генетиков, ученых из разных областей, и биоэтиков в том числе, - на данный момент я не уверена, что есть необходимость модифицировать клетки эмбриона", - сказала Воронцова в видеоинтервью проекту Medtech.Moscow в социальной сети VK. Технология генного редактирования позволяет модифицировать генетический материал так называемых соматических клеток, которые развились в конкретные ткани организма, и не передаются по наследству, отметила Воронцова. И поэтому генетические модификации в этих клетках тоже не будут наследоваться, что важно, добавила она. "А вот если редактировать клетки эмбриональных тканей, мы никак не можем гарантировать, что эта модификация не попадет в герминальные клетки, то есть те клетки, которые "сообщают" свою информацию потомству", - отметила Воронцова. "Не думаю, что мы готовы предугадать все последствия и риски таких технологий. Я все-таки за то, чтобы побольше знать, прежде чем делать. Семь раз отмерь, один раз отрежь", - сказала она. Если говорить об этических аспектах применения генетических технологий, то надо четко понимать, каковы их потенциальные риск и польза, подчеркнула Воронцова.
https://ria.ru/20231216/genom-1916197996.html
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мария воронцова, россия, генетика, днк, здоровье - общество
Мария Воронцова, Россия, генетика, ДНК, Здоровье - Общество
Риски редактирования генов эмбрионов для медицины сейчас непредсказуемы

Воронцова: риски редактирования генов эмбрионов сейчас непредсказуемы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкКандидат медицинских наук, замдекана по науке Факультета фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова, член президиума Российской ассоциации содействия науки РФ, ведущий научный сотрудник НМИЦ Эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова
Кандидат медицинских наук, замдекана по науке Факультета фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова, член президиума Российской ассоциации содействия науки РФ, ведущий научный сотрудник НМИЦ Эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Кандидат медицинских наук, замдекана по науке Факультета фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова, член президиума Российской ассоциации содействия науки РФ, ведущий научный сотрудник НМИЦ Эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Риски, связанные с генетическим редактированием эмбрионов для исключения в будущем у конкретного человека тех или иных болезней, сейчас непредсказуемы, поэтому надо накопить большой объем знаний, прежде чем внедрять эту технологию, считает кандидат медицинских наук, замдекана по науке Факультета фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова, член президиума Российской ассоциации содействия науки РФ, ведущий научный сотрудник НМИЦ Эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова.
"Я считаю, и мое мнение рождено после многочисленных дискуссий в кругу профессионалов - генетиков, клинических генетиков, ученых из разных областей, и биоэтиков в том числе, - на данный момент я не уверена, что есть необходимость модифицировать клетки эмбриона", - сказала Воронцова в видеоинтервью проекту Medtech.Moscow в социальной сети VK.
Кандидат медицинских наук, замдекана по науке Факультета фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова, член президиума Российской ассоциации содействия науки РФ, ведущий научный сотрудник НМИЦ Эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
Эксперт: понимание работы генома человека — прорыв в изучении генетики
14:41
Технология генного редактирования позволяет модифицировать генетический материал так называемых соматических клеток, которые развились в конкретные ткани организма, и не передаются по наследству, отметила Воронцова. И поэтому генетические модификации в этих клетках тоже не будут наследоваться, что важно, добавила она.
"А вот если редактировать клетки эмбриональных тканей, мы никак не можем гарантировать, что эта модификация не попадет в герминальные клетки, то есть те клетки, которые "сообщают" свою информацию потомству", - отметила Воронцова.
"Не думаю, что мы готовы предугадать все последствия и риски таких технологий. Я все-таки за то, чтобы побольше знать, прежде чем делать. Семь раз отмерь, один раз отрежь", - сказала она.
Если говорить об этических аспектах применения генетических технологий, то надо четко понимать, каковы их потенциальные риск и польза, подчеркнула Воронцова.
Иллюстрация ДНК человека - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Небожественное предопределение. Как гены влияют на выбор жизненного пути
11 ноября, 08:00
 
Мария ВоронцоваРоссиягенетикаДНКЗдоровье - Общество
 
 
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