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Володин назвал ответственных за цены на яйца - РИА Новости, 15.12.2023
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12:49 15.12.2023 (обновлено: 15:14 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/yaytsa-1915990073.html
Володин назвал ответственных за цены на яйца
Володин назвал ответственных за цены на яйца - РИА Новости, 15.12.2023
Володин назвал ответственных за цены на яйца
Спикер Госдумы Вячеслав Володин возложил ответственность за стоимость яиц на фракцию КПРФ, об этом он заявил во время пленарного заседания. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T12:49
2023-12-15T15:14
политика
россия
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин возложил ответственность за стоимость яиц на фракцию КПРФ, об этом он заявил во время пленарного заседания."Здесь ответственность фракции КПРФ за стоимость яиц, потому что комитет ключевой возглавляется председателем от фракции КПРФ", — сказал он.По словам Володина, теперь за вопросы цен, потребительского рынка и за стоимость потребительской корзины будут отвечать три профильных комитета. "Комитет, который ведет вопросы торговли, (Владимир. — Прим. ред.) Гутенев, комитет по вопросам экономической политики, учитывая, что это входит в компетенцию, в том числе, и Минэка, (Максим. — Прим. ред.) Топилин. И комитет, который отвечает за производство, Кашин", — уточнил спикер ГД."У вас с яйцами все нормально, значит, и у людей должно быть. Поэтому, если кому-то что-то жмет, решение будем принимать", — резюмировал он.Владимир Путин, отвечая накануне на вопрос о ценах на яйца и куриное мясо, объяснил ситуацию тем, что увеличился спрос, а производство не выросло, а также вовремя не открыли импорт. Президент отметил, что это был сбой в работе правительства. Он выразил уверенность, что ситуация улучшится, поскольку находится под пристальным вниманием Минсельхоза.
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политика, россия, вячеслав володин, владимир кашин, владимир путин, госдума рф, кпрф
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Кашин, Владимир Путин, Госдума РФ, КПРФ
Володин назвал ответственных за цены на яйца

Володин возложил ответственность за стоимость яиц на фракцию КПРФ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин возложил ответственность за стоимость яиц на фракцию КПРФ, об этом он заявил во время пленарного заседания.
"Здесь ответственность фракции КПРФ за стоимость яиц, потому что комитет ключевой возглавляется председателем от фракции КПРФ", — сказал он.

Комитет по аграрным вопросам возглавляет депутат от КПРФ Владимир Кашин.

По словам Володина, теперь за вопросы цен, потребительского рынка и за стоимость потребительской корзины будут отвечать три профильных комитета.
"Комитет, который ведет вопросы торговли, (Владимир. — Прим. ред.) Гутенев, комитет по вопросам экономической политики, учитывая, что это входит в компетенцию, в том числе, и Минэка, (Максим. — Прим. ред.) Топилин. И комитет, который отвечает за производство, Кашин", — уточнил спикер ГД.
"У вас с яйцами все нормально, значит, и у людей должно быть. Поэтому, если кому-то что-то жмет, решение будем принимать", — резюмировал он.
Владимир Путин, отвечая накануне на вопрос о ценах на яйца и куриное мясо, объяснил ситуацию тем, что увеличился спрос, а производство не выросло, а также вовремя не открыли импорт. Президент отметил, что это был сбой в работе правительства. Он выразил уверенность, что ситуация улучшится, поскольку находится под пристальным вниманием Минсельхоза.
Яица - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
После обращения к Путину цены на яйца на краснодарском рынке снизились
14 декабря, 22:33
 
ПолитикаРоссияВячеслав ВолодинВладимир КашинВладимир ПутинГосдума РФКПРФ
 
 
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