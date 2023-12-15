https://ria.ru/20231215/yaytsa-1915990073.html

Володин назвал ответственных за цены на яйца

Володин назвал ответственных за цены на яйца - РИА Новости, 15.12.2023

Володин назвал ответственных за цены на яйца

Спикер Госдумы Вячеслав Володин возложил ответственность за стоимость яиц на фракцию КПРФ, об этом он заявил во время пленарного заседания. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T12:49

2023-12-15T12:49

2023-12-15T15:14

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин возложил ответственность за стоимость яиц на фракцию КПРФ, об этом он заявил во время пленарного заседания."Здесь ответственность фракции КПРФ за стоимость яиц, потому что комитет ключевой возглавляется председателем от фракции КПРФ", — сказал он.По словам Володина, теперь за вопросы цен, потребительского рынка и за стоимость потребительской корзины будут отвечать три профильных комитета. "Комитет, который ведет вопросы торговли, (Владимир. — Прим. ред.) Гутенев, комитет по вопросам экономической политики, учитывая, что это входит в компетенцию, в том числе, и Минэка, (Максим. — Прим. ред.) Топилин. И комитет, который отвечает за производство, Кашин", — уточнил спикер ГД."У вас с яйцами все нормально, значит, и у людей должно быть. Поэтому, если кому-то что-то жмет, решение будем принимать", — резюмировал он.Владимир Путин, отвечая накануне на вопрос о ценах на яйца и куриное мясо, объяснил ситуацию тем, что увеличился спрос, а производство не выросло, а также вовремя не открыли импорт. Президент отметил, что это был сбой в работе правительства. Он выразил уверенность, что ситуация улучшится, поскольку находится под пристальным вниманием Минсельхоза.

https://ria.ru/20231214/yaytsa-1915920057.html

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