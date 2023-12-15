https://ria.ru/20231215/arest-1916068857.html

В Иркутске арестовали участников ОПГ за убийства 20-летней давности

В Иркутске арестовали участников ОПГ за убийства 20-летней давности - РИА Новости, 15.12.2023

В Иркутске арестовали участников ОПГ за убийства 20-летней давности

Лидер и участники организованной преступной группы (ОПГ) арестованы в Иркутске за убийства, совершенные 20 лет назад, и вымогательство, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T16:38

2023-12-15T16:38

2023-12-15T16:38

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ИРКУТСК, 15 дек - РИА Новости. Лидер и участники организованной преступной группы (ОПГ) арестованы в Иркутске за убийства, совершенные 20 лет назад, и вымогательство, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. Сотрудниками СК и ФСБ задержаны 10 человек, причастные к убийству троих мужчин в 2003 году в Усть-Куте. Следственные действия проведены также в Братске, Красноярске, Новосибирске, Москве и Московской области. Ряд мероприятий реализованы во взаимодействии с правоохранительными органами Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана. "В Иркутской области и других регионах России задержаны лидеры и участники преступной группы, причастные к убийству троих человек, совершенному 20 лет назад… Фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. По данным следствия, в мае 2003 года при разделе сфер криминального влияния участниками организованной преступной группы на 47 километре автодороги Усть-Кут – поселок Звездный были застрелены лидер и два участника противоборствующей группировки. Тогда преступление раскрыть не удалось, следствие по уголовному делу было приостановлено. В ноябре 2023 года правоохранители установили лиц, причастных к убийству. Следствие было возобновлено. Также в ходе расследования уголовного дела установлено, что ряд обвиняемых причастны к вымогательству в 2023 году у владельца лесозаготовительных компаний права владения, пользования и распоряжения акциями на общую сумму около 1,5 миллиардов рублей. Кировский районный суд в Иркутске удовлетворил ходатайство СК, поддержанное прокуратурой, об аресте обвиняемых.

https://ria.ru/20231215/sud-1915951408.html

https://ria.ru/20231212/proisshestvie-1915320034.html

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), иркутск, россия, иркутская область, происшествия