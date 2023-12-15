https://ria.ru/20231215/arest-1916068857.html
В Иркутске арестовали участников ОПГ за убийства 20-летней давности
В Иркутске арестовали участников ОПГ за убийства 20-летней давности - РИА Новости, 15.12.2023
В Иркутске арестовали участников ОПГ за убийства 20-летней давности
Лидер и участники организованной преступной группы (ОПГ) арестованы в Иркутске за убийства, совершенные 20 лет назад, и вымогательство, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T16:38
2023-12-15T16:38
2023-12-15T16:38
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ИРКУТСК, 15 дек - РИА Новости. Лидер и участники организованной преступной группы (ОПГ) арестованы в Иркутске за убийства, совершенные 20 лет назад, и вымогательство, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. Сотрудниками СК и ФСБ задержаны 10 человек, причастные к убийству троих мужчин в 2003 году в Усть-Куте. Следственные действия проведены также в Братске, Красноярске, Новосибирске, Москве и Московской области. Ряд мероприятий реализованы во взаимодействии с правоохранительными органами Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана. "В Иркутской области и других регионах России задержаны лидеры и участники преступной группы, причастные к убийству троих человек, совершенному 20 лет назад… Фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. По данным следствия, в мае 2003 года при разделе сфер криминального влияния участниками организованной преступной группы на 47 километре автодороги Усть-Кут – поселок Звездный были застрелены лидер и два участника противоборствующей группировки. Тогда преступление раскрыть не удалось, следствие по уголовному делу было приостановлено. В ноябре 2023 года правоохранители установили лиц, причастных к убийству. Следствие было возобновлено. Также в ходе расследования уголовного дела установлено, что ряд обвиняемых причастны к вымогательству в 2023 году у владельца лесозаготовительных компаний права владения, пользования и распоряжения акциями на общую сумму около 1,5 миллиардов рублей. Кировский районный суд в Иркутске удовлетворил ходатайство СК, поддержанное прокуратурой, об аресте обвиняемых.
https://ria.ru/20231215/sud-1915951408.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), иркутск, россия, иркутская область, происшествия
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Иркутск, Россия, Иркутская область, Происшествия
В Иркутске арестовали участников ОПГ за убийства 20-летней давности
СК: в Иркутске арестовали участников ОПГ за убийства 20-летней давности
ИРКУТСК, 15 дек - РИА Новости.
Лидер и участники организованной преступной группы (ОПГ) арестованы в Иркутске за убийства, совершенные 20 лет назад, и вымогательство, сообщает
СУСК РФ по Иркутской области.
Сотрудниками СК
и ФСБ
задержаны 10 человек, причастные к убийству троих мужчин в 2003 году в Усть-Куте
. Следственные действия проведены также в Братске
, Красноярске
, Новосибирске
, Москве
и Московской области
. Ряд мероприятий реализованы во взаимодействии с правоохранительными органами Белоруссии
, Таджикистана
и Узбекистана
.
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"В Иркутской области и других регионах России задержаны лидеры и участники преступной группы, причастные к убийству троих человек, совершенному 20 лет назад… Фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в мае 2003 года при разделе сфер криминального влияния участниками организованной преступной группы на 47 километре автодороги Усть-Кут – поселок Звездный были застрелены лидер и два участника противоборствующей группировки. Тогда преступление раскрыть не удалось, следствие по уголовному делу было приостановлено.
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В ноябре 2023 года правоохранители установили лиц, причастных к убийству. Следствие было возобновлено. Также в ходе расследования уголовного дела установлено, что ряд обвиняемых причастны к вымогательству в 2023 году у владельца лесозаготовительных компаний права владения, пользования и распоряжения акциями на общую сумму около 1,5 миллиардов рублей.
Кировский районный суд в Иркутске удовлетворил ходатайство СК, поддержанное прокуратурой, об аресте обвиняемых.
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