https://ria.ru/20231215/abort-1915974809.html

Голикова рассказала о пилотном проекте по уменьшению числа абортов

Голикова рассказала о пилотном проекте по уменьшению числа абортов - РИА Новости, 15.12.2023

Голикова рассказала о пилотном проекте по уменьшению числа абортов

В пилотном проекте по улучшению репродуктивного здоровья россиян все семь участвовавших регионов пришли к уменьшению числа случаев прерывания беременности по... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T11:34

2023-12-15T11:34

2023-12-15T11:35

здоровье - общество

россия

татьяна голикова

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В пилотном проекте по улучшению репродуктивного здоровья россиян все семь участвовавших регионов пришли к уменьшению числа случаев прерывания беременности по желанию женщин, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Медленно, но все-таки меняются репродуктивные установки и репродуктивное поведение. Есть некоторые положительные результаты. В первую очередь это касается уменьшения количества прерываний беременности по желанию женщины. И в четырех из шести регионов пилотного проекта пока… по итогам 2022 года (когда в пилоте было шесть регионов - ред.) снижение числа прерывания беременности по желанию женщин наблюдалось в четырех из шести регионов. По итогам 2023 года эта тенденция подтверждается уже во всех семи регионах-участниках пилотного проекта", - сказала Голикова во время заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. Она отметила, что в этом году есть также тенденция, что в четырех из семи регионов - это Архангельская, Тульская области, Камчатский и Приморский края - замедлились темпы снижения численности родившихся детей в сравнении с темпами, которые были в аналогичном периоде 2022 года. Решение о расширении с 2024 года по всей стране программ диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья мужчин и женщин уже принято. Изменения внесены в проект программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам РФ медпомощи, и в ближайшее время она будет утверждена правительством, добавила вице-премьер.

https://ria.ru/20231214/aborty-1915709445.html

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здоровье - общество, россия, татьяна голикова