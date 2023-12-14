https://ria.ru/20231214/ukraina-1915767303.html

Столтенберг отказался прогнозировать ситуацию на Украине

Столтенберг отказался прогнозировать ситуацию на Украине - РИА Новости, 14.12.2023

Столтенберг отказался прогнозировать ситуацию на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался прогнозировать ситуацию на Украине в следующем году, сославшись на "непредсказуемость конфликтов". РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T13:28

2023-12-14T13:28

2023-12-14T13:28

нато

йенс столтенберг

украина

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823176236_473:0:3029:1438_1920x0_80_0_0_70de315453970ddcb409fcd87d932457.jpg

БРЮССЕЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался прогнозировать ситуацию на Украине в следующем году, сославшись на "непредсказуемость конфликтов". "Конфликты непредсказуемы по своей природе, поэтому я не знаю, что будет в следующем году… Но единственный путь достичь долгосрочного и справедливого решения – это продолжать поддерживать Украину", - сказал он на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нато, йенс столтенберг, украина, в мире