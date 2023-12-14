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Столтенберг отказался прогнозировать ситуацию на Украине - РИА Новости, 14.12.2023
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13:28 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915767303.html
Столтенберг отказался прогнозировать ситуацию на Украине
Столтенберг отказался прогнозировать ситуацию на Украине - РИА Новости, 14.12.2023
Столтенберг отказался прогнозировать ситуацию на Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался прогнозировать ситуацию на Украине в следующем году, сославшись на "непредсказуемость конфликтов". РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:28
2023-12-14T13:28
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался прогнозировать ситуацию на Украине в следующем году, сославшись на "непредсказуемость конфликтов". "Конфликты непредсказуемы по своей природе, поэтому я не знаю, что будет в следующем году… Но единственный путь достичь долгосрочного и справедливого решения – это продолжать поддерживать Украину", - сказал он на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
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нато, йенс столтенберг, украина, в мире
НАТО, Йенс Столтенберг, Украина, В мире
Столтенберг отказался прогнозировать ситуацию на Украине

Столтенберг заявил, что не знает, как будет развиваться ситуация на Украине

© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
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БРЮССЕЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался прогнозировать ситуацию на Украине в следующем году, сославшись на "непредсказуемость конфликтов".
"Конфликты непредсказуемы по своей природе, поэтому я не знаю, что будет в следующем году… Но единственный путь достичь долгосрочного и справедливого решения – это продолжать поддерживать Украину", - сказал он на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
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