https://ria.ru/20231214/ukraina-1915767303.html
Столтенберг отказался прогнозировать ситуацию на Украине
Столтенберг отказался прогнозировать ситуацию на Украине - РИА Новости, 14.12.2023
Столтенберг отказался прогнозировать ситуацию на Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался прогнозировать ситуацию на Украине в следующем году, сославшись на "непредсказуемость конфликтов". РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:28
2023-12-14T13:28
2023-12-14T13:28
нато
йенс столтенберг
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823176236_473:0:3029:1438_1920x0_80_0_0_70de315453970ddcb409fcd87d932457.jpg
БРЮССЕЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался прогнозировать ситуацию на Украине в следующем году, сославшись на "непредсказуемость конфликтов". "Конфликты непредсказуемы по своей природе, поэтому я не знаю, что будет в следующем году… Но единственный путь достичь долгосрочного и справедливого решения – это продолжать поддерживать Украину", - сказал он на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823176236_203:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_c713dba3fe558f514b62f37936c60e51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, йенс столтенберг, украина, в мире
НАТО, Йенс Столтенберг, Украина, В мире
Столтенберг отказался прогнозировать ситуацию на Украине
Столтенберг заявил, что не знает, как будет развиваться ситуация на Украине