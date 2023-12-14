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"У нас плазма в студии". Четвертое агрегатное состояние вещества - РИА Новости, 14.12.2023
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12:00 14.12.2023 (обновлено: 14:11 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/plazma-1915709608.html
"У нас плазма в студии". Четвертое агрегатное состояние вещества
"У нас плазма в студии". Четвертое агрегатное состояние вещества - РИА Новости, 14.12.2023
"У нас плазма в студии". Четвертое агрегатное состояние вещества
Ученые считают, что плазма — это один из основных видов материи в космосе. Например, наше Солнце — ничто иное, как огромный плазменный шар. Но как человеку удалось поместить плазму в комнатную лампу? В чем особенность четвертого агрегатного состояния и как оно поможет покорить дальний космос?
2023-12-14T12:00
2023-12-14T14:11
мы все умрём. но это не точно
подкаст
национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
наука
космос
физика
плазма
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"У нас плазма в студии". Четвертое агрегатное состояние вещества
Ученые считают, что плазма - это один из основных видов материи в космосе. Например, наше Солнце есть ничто иное, как огромный плазменный шар. Но как человеку удалось поместить плазму в комнатную лампу? В чем особенность четвертого агрегатного состояния и как оно поможет покорить дальний космос?
audio/mpeg
"У нас плазма в студии". Четвертое агрегатное состояние вещества
Ученые считают, что плазма - это один из основных видов материи в космосе. Например, наше Солнце есть ничто иное, как огромный плазменный шар. Но как человеку удалось поместить плазму в комнатную лампу? В чем особенность четвертого агрегатного состояния и как оно поможет покорить дальний космос?
audio/mpeg
О том, как работают плазменные двигатели и помогут ли они в освоении космоса, рассказал старший преподаватель и сотрудник института ЛаПлаз НИЯУ МИФИ Игорь Егоров.В эпизоде "Взрываем ядерную бомбу под ракетой" Игорь рассказал об особенностях и преимуществах химических, реактивных и электрических ракетных двигателей.О том, сколько времени может понадобится для зарождения жизни, и возможна ли они, например, на Титане (спутнике Сатурна) с его дюнами из ледяного песка и метановыми дождями, вы можете узнать в эпизоде "Внеземная жизнь: как и кого мы ищем в космосе?".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxGoogle PodcastsВКонтактеКак и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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подкаст, аудио, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", наука, космос, физика, плазма, ракета, двигатели, космос - риа наука, промышленность
Мы все умрём. Но это не точно, Подкаст, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Наука, Космос, Физика, плазма, Ракета, двигатели, Космос - РИА Наука, Промышленность
Мы все умрём. Но это не точно

"У нас плазма в студии". Четвертое агрегатное состояние вещества

Мы все умрём. Но это не точно
"У нас плазма в студии". Четвертое агрегатное состояние вещества
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Ученые считают, что плазма — это один из основных видов материи в космосе. Например, наше Солнце — ничто иное, как огромный плазменный шар. Но как человеку удалось поместить плазму в комнатную лампу? В чем особенность четвертого агрегатного состояния и как оно поможет покорить дальний космос?
О том, как работают плазменные двигатели и помогут ли они в освоении космоса, рассказал старший преподаватель и сотрудник института ЛаПлаз НИЯУ МИФИ Игорь Егоров.
В эпизоде "Взрываем ядерную бомбу под ракетой" Игорь рассказал об особенностях и преимуществах химических, реактивных и электрических ракетных двигателей.
О том, сколько времени может понадобится для зарождения жизни, и возможна ли они, например, на Титане (спутнике Сатурна) с его дюнами из ледяного песка и метановыми дождями, вы можете узнать в эпизоде "Внеземная жизнь: как и кого мы ищем в космосе?".
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
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Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур Арушанян
Звукорежиссер: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
 
Мы все умрём. Но это не точноПодкастНациональный исследовательский ядерный университет "МИФИ"НаукаКосмосФизикаплазмаРакетадвигателиКосмос - РИА НаукаПромышленность
 
 
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