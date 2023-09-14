https://ria.ru/20230914/raketostroenie-1896280519.html
"Взрываем ядерную бомбу под ракетой". Современное ракетостроение
"Взрываем ядерную бомбу под ракетой". Современное ракетостроение - РИА Новости, 14.09.2023
"Взрываем ядерную бомбу под ракетой". Современное ракетостроение
Первые прообразы ракетных двигателей появились в виде фейерверка в Древнем Китае, а спустя сотни лет человек научился запускать ракеты в космос. Сегодня в ракетостроении используют разные двигатели. Какой из них показывает наибольшую эффективности и можно ли их сравнивать? Как улететь к другим звездам с помощью ядерной бомбы и почему так не делают?
2023-09-14T12:00
2023-09-14T12:00
2023-09-14T12:14
мы все умрём. но это не точно
подкаст
наука
технологии
космос
ракета
союз
ангара (ракета)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896283332_2:0:598:335_1920x0_80_0_0_d8276c91c27f12d2285c2b6a1e2ffefb.jpg
"Взрываем ядерную бомбу под ракетой". Современное ракетостроение
Первые прообразы ракетных двигателей появились еще в виде фейерверка в Древнем Китае, а спустя сотни лет человек научился запускать ракеты в космос. Сегодня в ракетостроении используют реактивные, химические и электрические двигатели. Какой из них показывает наибольшую эффективности и можно ли их сравнивать? Можно ли улететь к другим звездам с помощью ядерной бомбы и почему так не делают?
audio/mpeg
"Взрываем ядерную бомбу под ракетой". Современное ракетостроение
Первые прообразы ракетных двигателей появились еще в виде фейерверка в Древнем Китае, а спустя сотни лет человек научился запускать ракеты в космос. Сегодня в ракетостроении используют реактивные, химические и электрические двигатели. Какой из них показывает наибольшую эффективности и можно ли их сравнивать? Можно ли улететь к другим звездам с помощью ядерной бомбы и почему так не делают?
audio/mpeg
Разобраться с химическими, реактивными и электрическими ракетными двигателями нам помог Егоров Игорь Дмитриевич старший преподаватель и сотрудник института ЛаПлаз НИЯУ МИФИ.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
космос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896283332_77:0:524:335_1920x0_80_0_0_d0334b3344ed254a2ba116698e950998.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подкаст, наука, технологии, космос, ракета, союз, ангара (ракета), аудио, национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
Мы все умрём. Но это не точно, Подкаст, Наука, Технологии, Космос, Ракета, Союз, Ангара (ракета), Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"
"Взрываем ядерную бомбу под ракетой". Современное ракетостроение
Первые прообразы ракетных двигателей появились в виде фейерверка в Древнем Китае, а спустя сотни лет человек научился запускать ракеты в космос. Сегодня в ракетостроении используют разные двигатели. Какой из них показывает наибольшую эффективности и можно ли их сравнивать? Как улететь к другим звездам с помощью ядерной бомбы и почему так не делают?