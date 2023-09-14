https://ria.ru/20230914/raketostroenie-1896280519.html

"Взрываем ядерную бомбу под ракетой". Современное ракетостроение

"Взрываем ядерную бомбу под ракетой". Современное ракетостроение - РИА Новости, 14.09.2023

"Взрываем ядерную бомбу под ракетой". Современное ракетостроение

Первые прообразы ракетных двигателей появились в виде фейерверка в Древнем Китае, а спустя сотни лет человек научился запускать ракеты в космос. Сегодня в ракетостроении используют разные двигатели. Какой из них показывает наибольшую эффективности и можно ли их сравнивать? Как улететь к другим звездам с помощью ядерной бомбы и почему так не делают?

2023-09-14T12:00

2023-09-14T12:00

2023-09-14T12:14

мы все умрём. но это не точно

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"Взрываем ядерную бомбу под ракетой". Современное ракетостроение Первые прообразы ракетных двигателей появились еще в виде фейерверка в Древнем Китае, а спустя сотни лет человек научился запускать ракеты в космос. Сегодня в ракетостроении используют реактивные, химические и электрические двигатели. Какой из них показывает наибольшую эффективности и можно ли их сравнивать? Можно ли улететь к другим звездам с помощью ядерной бомбы и почему так не делают? audio/mpeg

"Взрываем ядерную бомбу под ракетой". Современное ракетостроение Первые прообразы ракетных двигателей появились еще в виде фейерверка в Древнем Китае, а спустя сотни лет человек научился запускать ракеты в космос. Сегодня в ракетостроении используют реактивные, химические и электрические двигатели. Какой из них показывает наибольшую эффективности и можно ли их сравнивать? Можно ли улететь к другим звездам с помощью ядерной бомбы и почему так не делают? audio/mpeg

Разобраться с химическими, реактивными и электрическими ракетными двигателями нам помог Егоров Игорь Дмитриевич старший преподаватель и сотрудник института ЛаПлаз НИЯУ МИФИ.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

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подкаст, наука, технологии, космос, ракета, союз, ангара (ракета), аудио, национальный исследовательский ядерный университет "мифи"