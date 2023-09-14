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"Взрываем ядерную бомбу под ракетой". Современное ракетостроение - РИА Новости, 14.09.2023
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12:00 14.09.2023 (обновлено: 12:14 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/raketostroenie-1896280519.html
"Взрываем ядерную бомбу под ракетой". Современное ракетостроение
"Взрываем ядерную бомбу под ракетой". Современное ракетостроение - РИА Новости, 14.09.2023
"Взрываем ядерную бомбу под ракетой". Современное ракетостроение
Первые прообразы ракетных двигателей появились в виде фейерверка в Древнем Китае, а спустя сотни лет человек научился запускать ракеты в космос. Сегодня в ракетостроении используют разные двигатели. Какой из них показывает наибольшую эффективности и можно ли их сравнивать? Как улететь к другим звездам с помощью ядерной бомбы и почему так не делают?
2023-09-14T12:00
2023-09-14T12:14
мы все умрём. но это не точно
подкаст
наука
технологии
космос
ракета
союз
ангара (ракета)
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"Взрываем ядерную бомбу под ракетой". Современное ракетостроение
Первые прообразы ракетных двигателей появились еще в виде фейерверка в Древнем Китае, а спустя сотни лет человек научился запускать ракеты в космос. Сегодня в ракетостроении используют реактивные, химические и электрические двигатели. Какой из них показывает наибольшую эффективности и можно ли их сравнивать? Можно ли улететь к другим звездам с помощью ядерной бомбы и почему так не делают?
audio/mpeg
"Взрываем ядерную бомбу под ракетой". Современное ракетостроение
Первые прообразы ракетных двигателей появились еще в виде фейерверка в Древнем Китае, а спустя сотни лет человек научился запускать ракеты в космос. Сегодня в ракетостроении используют реактивные, химические и электрические двигатели. Какой из них показывает наибольшую эффективности и можно ли их сравнивать? Можно ли улететь к другим звездам с помощью ядерной бомбы и почему так не делают?
audio/mpeg
Разобраться с химическими, реактивными и электрическими ракетными двигателями нам помог Егоров Игорь Дмитриевич старший преподаватель и сотрудник института ЛаПлаз НИЯУ МИФИ.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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подкаст, наука, технологии, космос, ракета, союз, ангара (ракета), аудио, национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
Мы все умрём. Но это не точно, Подкаст, Наука, Технологии, Космос, Ракета, Союз, Ангара (ракета), Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"
Мы все умрём. Но это не точно

"Взрываем ядерную бомбу под ракетой". Современное ракетостроение

Мы все умрём. Но это не точно
"Взрываем ядерную бомбу под ракетой". Современное ракетостроение
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Первые прообразы ракетных двигателей появились в виде фейерверка в Древнем Китае, а спустя сотни лет человек научился запускать ракеты в космос. Сегодня в ракетостроении используют разные двигатели. Какой из них показывает наибольшую эффективности и можно ли их сравнивать? Как улететь к другим звездам с помощью ядерной бомбы и почему так не делают?
Разобраться с химическими, реактивными и электрическими ракетными двигателями нам помог Егоров Игорь Дмитриевич старший преподаватель и сотрудник института ЛаПлаз НИЯУ МИФИ.

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А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________

Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур Арушанян
Звукорежиссер: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
 
Мы все умрём. Но это не точноПодкастНаукаТехнологииКосмосРакетаСоюзАнгара (ракета)Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"
 
 
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