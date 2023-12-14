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Сотрудники ООН посетили Черкассы после силового захвата монастыря УПЦ - РИА Новости, 14.12.2023
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Религия
 
17:38 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/oon-1915867468.html
Сотрудники ООН посетили Черкассы после силового захвата монастыря УПЦ
Сотрудники ООН посетили Черкассы после силового захвата монастыря УПЦ - РИА Новости, 14.12.2023
Сотрудники ООН посетили Черкассы после силового захвата монастыря УПЦ
Сотрудники мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине посетили город Черкассы и пообщались с пострадавшими в результате силового захвата монастыря... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T17:38
2023-12-14T17:38
религия
украина
черкассы
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оон
православная церковь украины (пцу)
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Сотрудники мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине посетили город Черкассы и пообщались с пострадавшими в результате силового захвата монастыря Рождества Богородицы Украинской православной церкви (УПЦ), сообщается на сайте Черкасской епархии УПЦ."По приглашению митрополита Черкасского и Каневского Феодосия, который имеет статус правозащитника, сотрудничающего с ООН, сотрудники мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине посетили г. Черкассы. Поводом для визита делегации мониторинговой миссии ООН стал кровавый захват боевиками в камуфляже женского монастыря в г. Черкассы в пользу ПЦУ 20 ноября этого года, видеокадры которого облетели весь мир", - говорится в сообщении.Как сообщается на сайте, правозащитники пообщались с пострадавшими, фиксируя их свидетельства, показания и медицинские документы о полученных во врем захвата травмах."Многие из пострадавших и раненых верующих давали показания на условиях анонимности, ведь при бездействии силовых органов при нарушении прав верующих они не могут сегодня чувствовать себя в безопасности, особенно после угроз их жизни и здоровью со стороны нападавших на монастырь", - сообщили в епархии.Отмечается, что работникам миссии была предоставлена полная документальная база доказательств насилия над верующими УПЦ, а также видеозаписи избиений, документы об открытии уголовных дел.Раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) 20 ноября силой захватили монастырь Рождества Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах, верующие и наместник были избиты силовиками и изгнаны из обители. Позднее полиция заблокировала входы в городской больнице, куда были доставлены пострадавшие при захвате.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20231212/povestka-1915413623.html
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украина, черкассы, россия, оон, православная церковь украины (пцу), религия
Религия, Украина, Черкассы, Россия, ООН, Православная церковь Украины (ПЦУ), Религия
Сотрудники ООН посетили Черкассы после силового захвата монастыря УПЦ

Сотрудники ООН посетили Черкассы, где произошел силовой захват монастыря УПЦ

© Фото : Информационно-новостной отдел Черкасской епархииМонастырь Рождества Пресвятой Богородицы в г. Черкассы на Украине
Монастырь Рождества Пресвятой Богородицы в г. Черкассы на Украине - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© Фото : Информационно-новостной отдел Черкасской епархии
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Сотрудники мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине посетили город Черкассы и пообщались с пострадавшими в результате силового захвата монастыря Рождества Богородицы Украинской православной церкви (УПЦ), сообщается на сайте Черкасской епархии УПЦ.
"По приглашению митрополита Черкасского и Каневского Феодосия, который имеет статус правозащитника, сотрудничающего с ООН, сотрудники мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине посетили г. Черкассы. Поводом для визита делегации мониторинговой миссии ООН стал кровавый захват боевиками в камуфляже женского монастыря в г. Черкассы в пользу ПЦУ 20 ноября этого года, видеокадры которого облетели весь мир", - говорится в сообщении.
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Как сообщается на сайте, правозащитники пообщались с пострадавшими, фиксируя их свидетельства, показания и медицинские документы о полученных во врем захвата травмах.
"Многие из пострадавших и раненых верующих давали показания на условиях анонимности, ведь при бездействии силовых органов при нарушении прав верующих они не могут сегодня чувствовать себя в безопасности, особенно после угроз их жизни и здоровью со стороны нападавших на монастырь", - сообщили в епархии.
Отмечается, что работникам миссии была предоставлена полная документальная база доказательств насилия над верующими УПЦ, а также видеозаписи избиений, документы об открытии уголовных дел.
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Раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) 20 ноября силой захватили монастырь Рождества Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах, верующие и наместник были избиты силовиками и изгнаны из обители. Позднее полиция заблокировала входы в городской больнице, куда были доставлены пострадавшие при захвате.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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РелигияУкраинаЧеркассыРоссияООНПравославная церковь Украины (ПЦУ)Религия
 
 
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