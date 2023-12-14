https://ria.ru/20231214/oon-1915867468.html

Сотрудники ООН посетили Черкассы после силового захвата монастыря УПЦ

Сотрудники ООН посетили Черкассы после силового захвата монастыря УПЦ - РИА Новости, 14.12.2023

Сотрудники ООН посетили Черкассы после силового захвата монастыря УПЦ

Сотрудники мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине посетили город Черкассы и пообщались с пострадавшими в результате силового захвата монастыря... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T17:38

2023-12-14T17:38

2023-12-14T17:38

религия

украина

черкассы

россия

оон

православная церковь украины (пцу)

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/12/1910323348_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d14b9393dd79845605a7f62908813a20.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Сотрудники мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине посетили город Черкассы и пообщались с пострадавшими в результате силового захвата монастыря Рождества Богородицы Украинской православной церкви (УПЦ), сообщается на сайте Черкасской епархии УПЦ."По приглашению митрополита Черкасского и Каневского Феодосия, который имеет статус правозащитника, сотрудничающего с ООН, сотрудники мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине посетили г. Черкассы. Поводом для визита делегации мониторинговой миссии ООН стал кровавый захват боевиками в камуфляже женского монастыря в г. Черкассы в пользу ПЦУ 20 ноября этого года, видеокадры которого облетели весь мир", - говорится в сообщении.Как сообщается на сайте, правозащитники пообщались с пострадавшими, фиксируя их свидетельства, показания и медицинские документы о полученных во врем захвата травмах."Многие из пострадавших и раненых верующих давали показания на условиях анонимности, ведь при бездействии силовых органов при нарушении прав верующих они не могут сегодня чувствовать себя в безопасности, особенно после угроз их жизни и здоровью со стороны нападавших на монастырь", - сообщили в епархии.Отмечается, что работникам миссии была предоставлена полная документальная база доказательств насилия над верующими УПЦ, а также видеозаписи избиений, документы об открытии уголовных дел.Раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) 20 ноября силой захватили монастырь Рождества Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах, верующие и наместник были избиты силовиками и изгнаны из обители. Позднее полиция заблокировала входы в городской больнице, куда были доставлены пострадавшие при захвате.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20231212/povestka-1915413623.html

https://ria.ru/20231212/san-1915329749.html

https://ria.ru/20231212/obyski-1915281962.html

украина

черкассы

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

украина, черкассы, россия, оон, православная церковь украины (пцу), религия