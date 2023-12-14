https://ria.ru/20231214/odobrenie-1915690417.html

СМИ: ситуация в Газе осложнила одобрение Турцией членства Швеции в НАТО

СМИ: ситуация в Газе осложнила одобрение Турцией членства Швеции в НАТО - РИА Новости, 14.12.2023

СМИ: ситуация в Газе осложнила одобрение Турцией членства Швеции в НАТО

Ситуация с ратификацией парламентом Турции протокола о членстве Швеции в НАТО осложнилась после начала конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС,... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T09:52

2023-12-14T09:52

2023-12-14T09:52

в мире

турция

швеция

нато

сша

реджеп тайип эрдоган

йенс столтенберг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883440994_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_5771cf5275193f3c99def714aaa41274.jpg

АНКАРА, 14 дек – РИА Новости. Ситуация с ратификацией парламентом Турции протокола о членстве Швеции в НАТО осложнилась после начала конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС, между Анкарой и Вашингтоном отсутствует доверие, пишет турецкое издание T24. Турция склонна поддержать членство Швеции в НАТО в случае, если США сдержат обещание по одобрению продажи Анкаре истребителей F-16, сообщила ранее газета Hürriyet со ссылкой на источники. "Присоединение Швеции должно было быть ратифицировано еще в октябре, когда открывался парламент (Турции). Американская сторона сообщила Анкаре, что ей удалось через "черный ход" убедить Конгресс в необходимости продажи самолетов F-16 и что, как только членство Швеции будет одобрено, администрация уведомит Конгресс о продаже (а также о продаже самолетов F-35 Греции)", - пишет издание. Сообщается, что "планы были нарушены террористической атакой на министерство внутренних дел в Анкаре 1 октября, в день открытия парламента". "Анкара решила подождать еще немного, но на этот раз ХАМАС совершил нападение 7 октября. Безусловная поддержка США непропорциональных атак Израиля, конечно же, поставила правительство в сложную ситуацию. На этот раз президент Эрдоган нашел решение, подписав протокол о присоединении Швеции к НАТО и направив его в парламент 23 октября… Ситуация изменилась из-за Газы; членство Швеции стало политически проблематичным; правительству будет легче, если администрация (США) сначала уведомит Конгресс и продажа (F-16) будет одобрена", - пишет издание. Издание отмечает, что в корне ситуации лежит проблема отсутствия доверия между Анкарой и Вашингтоном. "Это подводит к реальной проблеме, лежащей в основе ухудшения отношений между двумя странами. Недоверие", - отметила газета. Палата представителей конгресса США в июле 2022 года приняла поправку к оборонному бюджету, которая запрещает администрации США продавать Турции новые самолеты F-16 и компоненты для их модернизации до тех пор, пока Турция нарушает воздушное пространство Греции. До этого Турция была исключена из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских зенитных ракетных комплексов С-400. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он утверждал, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.

https://ria.ru/20231128/siyyarto-1912508925.html

https://ria.ru/20231208/shvetsiya-1914606614.html

https://ria.ru/20231116/turtsiya-1909758893.html

турция

швеция

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, швеция, нато, сша, реджеп тайип эрдоган, йенс столтенберг