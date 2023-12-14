СМИ: ситуация в Газе осложнила одобрение Турцией членства Швеции в НАТО
T24: ситуация в секторе Газа осложнила одобрение Турцией членства Швеции в НАТО
© AP Photo / Yves HermanФлаги Турции, НАТО и Швеции на саммите НАТО в Вильнюсе
© AP Photo / Yves Herman
Флаги Турции, НАТО и Швеции на саммите НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
АНКАРА, 14 дек – РИА Новости. Ситуация с ратификацией парламентом Турции протокола о членстве Швеции в НАТО осложнилась после начала конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС, между Анкарой и Вашингтоном отсутствует доверие, пишет турецкое издание T24.
Турция склонна поддержать членство Швеции в НАТО в случае, если США сдержат обещание по одобрению продажи Анкаре истребителей F-16, сообщила ранее газета Hürriyet со ссылкой на источники.
"Присоединение Швеции должно было быть ратифицировано еще в октябре, когда открывался парламент (Турции). Американская сторона сообщила Анкаре, что ей удалось через "черный ход" убедить Конгресс в необходимости продажи самолетов F-16 и что, как только членство Швеции будет одобрено, администрация уведомит Конгресс о продаже (а также о продаже самолетов F-35 Греции)", - пишет издание.
Сообщается, что "планы были нарушены террористической атакой на министерство внутренних дел в Анкаре 1 октября, в день открытия парламента".
"Анкара решила подождать еще немного, но на этот раз ХАМАС совершил нападение 7 октября. Безусловная поддержка США непропорциональных атак Израиля, конечно же, поставила правительство в сложную ситуацию. На этот раз президент Эрдоган нашел решение, подписав протокол о присоединении Швеции к НАТО и направив его в парламент 23 октября… Ситуация изменилась из-за Газы; членство Швеции стало политически проблематичным; правительству будет легче, если администрация (США) сначала уведомит Конгресс и продажа (F-16) будет одобрена", - пишет издание.
Издание отмечает, что в корне ситуации лежит проблема отсутствия доверия между Анкарой и Вашингтоном.
"Это подводит к реальной проблеме, лежащей в основе ухудшения отношений между двумя странами. Недоверие", - отметила газета.
Палата представителей конгресса США в июле 2022 года приняла поправку к оборонному бюджету, которая запрещает администрации США продавать Турции новые самолеты F-16 и компоненты для их модернизации до тех пор, пока Турция нарушает воздушное пространство Греции. До этого Турция была исключена из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он утверждал, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.