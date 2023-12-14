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СМИ: ситуация в Газе осложнила одобрение Турцией членства Швеции в НАТО - РИА Новости, 14.12.2023
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09:52 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/odobrenie-1915690417.html
СМИ: ситуация в Газе осложнила одобрение Турцией членства Швеции в НАТО
СМИ: ситуация в Газе осложнила одобрение Турцией членства Швеции в НАТО - РИА Новости, 14.12.2023
СМИ: ситуация в Газе осложнила одобрение Турцией членства Швеции в НАТО
Ситуация с ратификацией парламентом Турции протокола о членстве Швеции в НАТО осложнилась после начала конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС,... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T09:52
2023-12-14T09:52
в мире
турция
швеция
нато
сша
реджеп тайип эрдоган
йенс столтенберг
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АНКАРА, 14 дек – РИА Новости. Ситуация с ратификацией парламентом Турции протокола о членстве Швеции в НАТО осложнилась после начала конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС, между Анкарой и Вашингтоном отсутствует доверие, пишет турецкое издание T24. Турция склонна поддержать членство Швеции в НАТО в случае, если США сдержат обещание по одобрению продажи Анкаре истребителей F-16, сообщила ранее газета Hürriyet со ссылкой на источники. "Присоединение Швеции должно было быть ратифицировано еще в октябре, когда открывался парламент (Турции). Американская сторона сообщила Анкаре, что ей удалось через "черный ход" убедить Конгресс в необходимости продажи самолетов F-16 и что, как только членство Швеции будет одобрено, администрация уведомит Конгресс о продаже (а также о продаже самолетов F-35 Греции)", - пишет издание. Сообщается, что "планы были нарушены террористической атакой на министерство внутренних дел в Анкаре 1 октября, в день открытия парламента". "Анкара решила подождать еще немного, но на этот раз ХАМАС совершил нападение 7 октября. Безусловная поддержка США непропорциональных атак Израиля, конечно же, поставила правительство в сложную ситуацию. На этот раз президент Эрдоган нашел решение, подписав протокол о присоединении Швеции к НАТО и направив его в парламент 23 октября… Ситуация изменилась из-за Газы; членство Швеции стало политически проблематичным; правительству будет легче, если администрация (США) сначала уведомит Конгресс и продажа (F-16) будет одобрена", - пишет издание. Издание отмечает, что в корне ситуации лежит проблема отсутствия доверия между Анкарой и Вашингтоном. "Это подводит к реальной проблеме, лежащей в основе ухудшения отношений между двумя странами. Недоверие", - отметила газета. Палата представителей конгресса США в июле 2022 года приняла поправку к оборонному бюджету, которая запрещает администрации США продавать Турции новые самолеты F-16 и компоненты для их модернизации до тех пор, пока Турция нарушает воздушное пространство Греции. До этого Турция была исключена из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских зенитных ракетных комплексов С-400. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он утверждал, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.
https://ria.ru/20231128/siyyarto-1912508925.html
https://ria.ru/20231208/shvetsiya-1914606614.html
https://ria.ru/20231116/turtsiya-1909758893.html
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в мире, турция, швеция, нато, сша, реджеп тайип эрдоган, йенс столтенберг
В мире, Турция, Швеция, НАТО, США, Реджеп Тайип Эрдоган, Йенс Столтенберг
СМИ: ситуация в Газе осложнила одобрение Турцией членства Швеции в НАТО

T24: ситуация в секторе Газа осложнила одобрение Турцией членства Швеции в НАТО

© AP Photo / Yves HermanФлаги Турции, НАТО и Швеции на саммите НАТО в Вильнюсе
Флаги Турции, НАТО и Швеции на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AP Photo / Yves Herman
Флаги Турции, НАТО и Швеции на саммите НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
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АНКАРА, 14 дек – РИА Новости. Ситуация с ратификацией парламентом Турции протокола о членстве Швеции в НАТО осложнилась после начала конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС, между Анкарой и Вашингтоном отсутствует доверие, пишет турецкое издание T24.
Турция склонна поддержать членство Швеции в НАТО в случае, если США сдержат обещание по одобрению продажи Анкаре истребителей F-16, сообщила ранее газета Hürriyet со ссылкой на источники.
"Присоединение Швеции должно было быть ратифицировано еще в октябре, когда открывался парламент (Турции). Американская сторона сообщила Анкаре, что ей удалось через "черный ход" убедить Конгресс в необходимости продажи самолетов F-16 и что, как только членство Швеции будет одобрено, администрация уведомит Конгресс о продаже (а также о продаже самолетов F-35 Греции)", - пишет издание.
Сообщается, что "планы были нарушены террористической атакой на министерство внутренних дел в Анкаре 1 октября, в день открытия парламента".
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"Анкара решила подождать еще немного, но на этот раз ХАМАС совершил нападение 7 октября. Безусловная поддержка США непропорциональных атак Израиля, конечно же, поставила правительство в сложную ситуацию. На этот раз президент Эрдоган нашел решение, подписав протокол о присоединении Швеции к НАТО и направив его в парламент 23 октября… Ситуация изменилась из-за Газы; членство Швеции стало политически проблематичным; правительству будет легче, если администрация (США) сначала уведомит Конгресс и продажа (F-16) будет одобрена", - пишет издание.
Издание отмечает, что в корне ситуации лежит проблема отсутствия доверия между Анкарой и Вашингтоном.
"Это подводит к реальной проблеме, лежащей в основе ухудшения отношений между двумя странами. Недоверие", - отметила газета.
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Эрдоган заявил, что не может одобрить членство Швеции в НАТО без парламента
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Палата представителей конгресса США в июле 2022 года приняла поправку к оборонному бюджету, которая запрещает администрации США продавать Турции новые самолеты F-16 и компоненты для их модернизации до тех пор, пока Турция нарушает воздушное пространство Греции. До этого Турция была исключена из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он утверждал, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.
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В Турции призвали парламент обсудить не членство Швеции, а выход из НАТО
16 ноября, 09:55
 
В миреТурцияШвецияНАТОСШАРеджеп Тайип ЭрдоганЙенс Столтенберг
 
 
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