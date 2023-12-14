https://ria.ru/20231214/nauka-1915342872.html

Ученые оптимизировали синтез органических соединений

Ученые оптимизировали синтез органических соединений - РИА Новости, 14.12.2023

Ученые оптимизировали синтез органических соединений

Технологию полного цикла серийного производства микрочипов для синтеза сложных органических соединений, в том числе и под конкретные задачи, локализовали ученые РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T09:00

2023-12-14T09:00

2023-12-14T09:20

наука

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

южный федеральный университет

российская академия наук

ростов-на-дону

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Технологию полного цикла серийного производства микрочипов для синтеза сложных органических соединений, в том числе и под конкретные задачи, локализовали ученые Южного федерального университета в составе международного научного коллектива. По словам авторов разработки, микрочип может быть использован в медицине, косметологии, пищевой и химической промышленности. Результаты представлены в New Journal of Chemistry.По словам ученых Южного федерального университета (ЮФУ), малотоннажное производство органических соединений – сложный технологический процесс, требующий точного соблюдения условий протекания химических реакций. Особенно важна точность при синтезе биологически активных веществ, используемых в медицине, косметологии и пищевой промышленности, а также для производства катализаторов.Сейчас используются "стационарные" методы синтеза органических соединений, смесь реагентов подается при установленных температуре и давлении в емкость, где выдерживается строго определенное время, объяснили специалисты ЮФУ. При этом контроль параметров внутри емкости затруднен, поскольку реагенты часто бывают агрессивны по отношению к материалам датчиков.Исследователи ЮФУ совместно с российскими и болгарскими коллегами предложили синтезировать биологически активные молекулы с использованием методов микрофлюдики (науки о веществе, изучающая малые объемы жидкостей и газов и возможность управления процессами в каналах микрочипов, имеющих микронный размер)."В ходе исследования нами выявлено значительное преимущество по выходу продуктов реакции и массовой производительности (килограммов в час) микрофлюидных методов в сравнении с "классическими". Также удалось синтезировать перспективные органические молекулы с разнонаправленной активностью", – рассказал один из авторов публикации, инженер исследовательской лаборатории "Микрофлюидные технологии для ускоренного синтеза материалов" ЮФУ Александр Загребаев.По словам Загребаева, сравнение микрофлюидных методов с классическими показывает увеличение выхода целевых соединений на 30%."Нам удалось синтезировать перспективные органические молекулы с разнонаправленной активностью. Хотя работа подробно описывает антиоксидантную активность, стоит отметить, что эта активность не исчерпывает полный спектр биологических свойств данных веществ. Планируется дальнейшее исследование различных аспектов их биологической активности", – отметил Загребаев.Исследование, участие в котором принимали ученые ЮФУ, Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ), Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН и Института общей и неорганической химии Академии наук Болгарии, выполнено в рамках стратегического проекта ЮФУ "Технологии полного цикла для экспресс-разработки функциональных материалов низкоуглеродной экономики под управлением искусственного интеллекта" федеральной программы "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".

https://ria.ru/20231130/nauka-1912613162.html

https://na.ria.ru/20231113/uchenye-1909059434.html

https://ria.ru/20231025/nauka-1904882708.html

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наука, университетская наука, навигатор абитуриента, южный федеральный университет, российская академия наук, ростов-на-дону