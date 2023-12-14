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Путин назвал причину всплеска кори в России
Путин назвал причину всплеска кори в России - РИА Новости, 14.12.2023
Путин назвал причину всплеска кори в России
Всплеск кори в России начался из-за мигрантов и людей, переехавших с Украины, где низкий уровень иммунизации, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T14:34
2023-12-14T14:34
2023-12-14T15:06
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Всплеск кори в России начался из-за мигрантов и людей, переехавших с Украины, где низкий уровень иммунизации, заявил президент РФ Владимир Путин."Такой всплеск заболевания в мире по кори - он во всем мире, один раз в четыре года взлетает. С чем связано? К сожалению, это связано с низкой иммунизацией в тех станах, откуда прибывают трудовые иммигранты и с Украины. Потому что с Украины тоже миллионы людей переехали. На Украине иммунизация находится на очень низком уровне, находилась, сейчас, наверное, еще ниже, и это тоже реальная проблема", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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россия, украина, владимир путин, итоги года с владимиром путиным, здоровье - общество
Россия, Украина, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным, Здоровье - Общество
Путин назвал причину всплеска кори в России
Путин: всплеск кори начался из-за мигрантов и людей, переехавших с Украины