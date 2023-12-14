https://ria.ru/20231214/fond-1915830705.html

Фонд "Справедливая помощь" посетит больницы новых регионов, заявили в СПЧ

Фонд "Справедливая помощь" посетит больницы новых регионов, заявили в СПЧ - РИА Новости, 14.12.2023

Фонд "Справедливая помощь" посетит больницы новых регионов, заявили в СПЧ

Фонд "Справедливая помощь Доктора Лизы" планирует совершить поездку в больницы освобожденных территорий через несколько недель, команда фонда готова помочь с... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T15:57

2023-12-14T15:57

2023-12-14T15:57

здоровье - общество

донбасс

владимир путин

справедливая помощь

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Фонд "Справедливая помощь Доктора Лизы" планирует совершить поездку в больницы освобожденных территорий через несколько недель, команда фонда готова помочь с оборудованием, продуктами питания и обсудить другие нужды, сообщила РИА Новости член СПЧ, глава благотворительной организации Ольга Демичева. Главный врач Мелитопольского областного онкодиспансера Константин Лакунин во время подведения итогов года рассказал президенту РФ Владимиру Путину о критической нехватке специалистов в возглавляемом им учреждении и предложил создать специальную программу по привлечению медперсонала в новые регионы. "Команда "Справедливой помощи Доктора Лизы" с 2014 года регулярно выезжала на территорию Донбасса и продолжает выезжать на освобожденные территории — в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую область. Предыдущая поездка в эти регионы была в августе 2023 года, ближайшая поездка планируется через несколько недель", - прокомментировала ситуацию Демичева РИА Новости. Глава фонда также подчеркнула, что в каждой поездке они посещают детские медицинские и социальные учреждения, приюты для инвалидов и бездомных, всегда помогают с оборудованием, средствами по уходу, продуктами питания, встречаются с руководителями регионов, представителями Минздравов, главными врачами, благотворителями, представителями общественности, выясняют нужды и помогают. "Также мы регулярно проводим в регионах Донбасса и Новороссии приём семей с тяжелобольными и ранеными детьми, принимаем заявления о помощи (оплата проезда до места лечения, помощь с обследованием, проживанием, закупкой медикаментов и так далее). У нас около двух тысяч подопечных в новых регионах. Ну и чисто эмоциональный компонент - всегда везём с собой подарки для детишек, чтобы порадовать их", - добавила член СПЧ.

https://ria.ru/20231214/razvitie-1915750075.html

https://ria.ru/20231214/vrachi-1915769852.html

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здоровье - общество, донбасс, владимир путин, справедливая помощь