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Фонд "Справедливая помощь" посетит больницы новых регионов, заявили в СПЧ - РИА Новости, 14.12.2023
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15:57 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/fond-1915830705.html
Фонд "Справедливая помощь" посетит больницы новых регионов, заявили в СПЧ
Фонд "Справедливая помощь" посетит больницы новых регионов, заявили в СПЧ - РИА Новости, 14.12.2023
Фонд "Справедливая помощь" посетит больницы новых регионов, заявили в СПЧ
Фонд "Справедливая помощь Доктора Лизы" планирует совершить поездку в больницы освобожденных территорий через несколько недель, команда фонда готова помочь с... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:57
2023-12-14T15:57
здоровье - общество
донбасс
владимир путин
справедливая помощь
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Фонд "Справедливая помощь Доктора Лизы" планирует совершить поездку в больницы освобожденных территорий через несколько недель, команда фонда готова помочь с оборудованием, продуктами питания и обсудить другие нужды, сообщила РИА Новости член СПЧ, глава благотворительной организации Ольга Демичева. Главный врач Мелитопольского областного онкодиспансера Константин Лакунин во время подведения итогов года рассказал президенту РФ Владимиру Путину о критической нехватке специалистов в возглавляемом им учреждении и предложил создать специальную программу по привлечению медперсонала в новые регионы. "Команда "Справедливой помощи Доктора Лизы" с 2014 года регулярно выезжала на территорию Донбасса и продолжает выезжать на освобожденные территории — в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую область. Предыдущая поездка в эти регионы была в августе 2023 года, ближайшая поездка планируется через несколько недель", - прокомментировала ситуацию Демичева РИА Новости. Глава фонда также подчеркнула, что в каждой поездке они посещают детские медицинские и социальные учреждения, приюты для инвалидов и бездомных, всегда помогают с оборудованием, средствами по уходу, продуктами питания, встречаются с руководителями регионов, представителями Минздравов, главными врачами, благотворителями, представителями общественности, выясняют нужды и помогают. "Также мы регулярно проводим в регионах Донбасса и Новороссии приём семей с тяжелобольными и ранеными детьми, принимаем заявления о помощи (оплата проезда до места лечения, помощь с обследованием, проживанием, закупкой медикаментов и так далее). У нас около двух тысяч подопечных в новых регионах. Ну и чисто эмоциональный компонент - всегда везём с собой подарки для детишек, чтобы порадовать их", - добавила член СПЧ.
https://ria.ru/20231214/razvitie-1915750075.html
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здоровье - общество, донбасс, владимир путин, справедливая помощь
Здоровье - Общество, Донбасс, Владимир Путин, Справедливая помощь
Фонд "Справедливая помощь" посетит больницы новых регионов, заявили в СПЧ

СПЧ: фонд "Справедливая помощь" посетит больницы новых регионов

© iStock.com / alvarezДоктора
Доктора - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© iStock.com / alvarez
Доктора . Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Фонд "Справедливая помощь Доктора Лизы" планирует совершить поездку в больницы освобожденных территорий через несколько недель, команда фонда готова помочь с оборудованием, продуктами питания и обсудить другие нужды, сообщила РИА Новости член СПЧ, глава благотворительной организации Ольга Демичева.
Главный врач Мелитопольского областного онкодиспансера Константин Лакунин во время подведения итогов года рассказал президенту РФ Владимиру Путину о критической нехватке специалистов в возглавляемом им учреждении и предложил создать специальную программу по привлечению медперсонала в новые регионы.
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"Команда "Справедливой помощи Доктора Лизы" с 2014 года регулярно выезжала на территорию Донбасса и продолжает выезжать на освобожденные территории — в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую область. Предыдущая поездка в эти регионы была в августе 2023 года, ближайшая поездка планируется через несколько недель", - прокомментировала ситуацию Демичева РИА Новости.
Глава фонда также подчеркнула, что в каждой поездке они посещают детские медицинские и социальные учреждения, приюты для инвалидов и бездомных, всегда помогают с оборудованием, средствами по уходу, продуктами питания, встречаются с руководителями регионов, представителями Минздравов, главными врачами, благотворителями, представителями общественности, выясняют нужды и помогают.
"Также мы регулярно проводим в регионах Донбасса и Новороссии приём семей с тяжелобольными и ранеными детьми, принимаем заявления о помощи (оплата проезда до места лечения, помощь с обследованием, проживанием, закупкой медикаментов и так далее). У нас около двух тысяч подопечных в новых регионах. Ну и чисто эмоциональный компонент - всегда везём с собой подарки для детишек, чтобы порадовать их", - добавила член СПЧ.
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