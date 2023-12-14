https://ria.ru/20231214/fermer-1915855591.html

Минсельхоз связался с обратившимся к Путину волгоградским фермером

Минсельхоз связался с обратившимся к Путину волгоградским фермером - РИА Новости, 14.12.2023

Минсельхоз связался с обратившимся к Путину волгоградским фермером

Фермер из хутора Серебрянский Волгоградской области Дмитрий Панин сообщил РИА Новости, что после его вопроса о господдержке во время прямой линии президента РФ... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T17:01

2023-12-14T17:01

2023-12-14T17:07

экономика

россия

владимир путин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

итоги года с владимиром путиным

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ВОЛГОГРАД, 14 дек - РИА Новости. Фермер из хутора Серебрянский Волгоградской области Дмитрий Панин сообщил РИА Новости, что после его вопроса о господдержке во время прямой линии президента РФ Владимира Путина, с ним связались из Минсельхоза РФ и пообещали оказать помощь. Панин во время прямой линии с Путиным рассказал, что для развития молочного производства необходима государственная поддержка небольших фермерских хозяйств на 100-200 голов коров и поинтересовался, планирует ли министерство сельского хозяйства России какие-то меры поддержки в будущем. "Я просил не только за себя, как я говорил президенту, у меня все идет нормально. Минсельхоз связался. Обещали большую помощь", - сказал Панин.

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), итоги года с владимиром путиным