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Особый формат: "Итоги года с Владимиром Путиным"

Особый формат: "Итоги года с Владимиром Путиным" - РИА Новости, 14.12.2023

Особый формат: "Итоги года с Владимиром Путиным"

В Гостином Дворе состоялись "Итоги года с Владимиром Путиным". Главные моменты — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T16:13

2023-12-14T16:13

2023-12-14T16:13

фото

владимир путин

итоги года с владимиром путиным

россия

москва

павел зарубин

дмитрий песков

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В Гостином Дворе состоялись "Итоги года с Владимиром Путиным". Главные моменты — в фотоленте Ria.ru.

россия

москва

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2023

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