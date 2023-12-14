Чернышенко рассказал о Национальной технологической олимпиаде
Чернышенко: более 140 тысяч человек стали участниками технологической олимпиады
Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Более 140 тысяч школьников и студентов стали участниками Национальной технологической олимпиады в 2023/2024 учебном году, заявки были поданы из всех регионов России и семи стран, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"Завершилась регистрация участников на Национальную технологическую олимпиаду (НТО). Заявки на участие в девятом сезоне пришли из всех регионов страны и семи зарубежных государств, среди которых Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Узбекистан и Черногория", - говорится в сообщении.
Отмечается, что больше всего заявок на девятый сезон олимпиады поступило от участников, проживающих в Московской области (23 тысячи), Новосибирской области (13,4 тысячи), Санкт-Петербурге (11,8 тысячи), Москве (10, 9 тысячи) – эти регионы были в числе лидеров по количеству участников и в прошлом сезоне олимпиады.
"Национальная технологическая олимпиада охватила уже более 660 000 человек из всех регионов России и нескольких зарубежных стран. В этом году её участниками стали свыше 140 тысяч школьников и студентов. Самыми популярными в этом сезоне направлениями стали - "Искусственный интеллект", "Разработка компьютерных игр" и "Информационная безопасность". Задача правительства - поддержать молодежь, предоставить широкие возможности, чтобы интерес к инженерным наукам и инновациям перерос в дело жизни", - сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении.
В свою очередь ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров добавил, что в этом году выросло число конкурсантов из малых городов – почти 22 тысячи заявок поступило от школьников из населенных пунктов, где проживают менее 50 тысяч человек.
В зависимости от профиля олимпиады у школьников есть возможность получить дополнительные баллы или 100 баллов ЕГЭ по профильным предметам при поступлении в большинство ведущих российских университетов, пояснили в аппарате вице-премьера.