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Чернышенко рассказал о Национальной технологической олимпиаде - РИА Новости, 14.12.2023
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10:32 14.12.2023 (обновлено: 10:33 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/chernyshenko-1915696455.html
Чернышенко рассказал о Национальной технологической олимпиаде
Чернышенко рассказал о Национальной технологической олимпиаде - РИА Новости, 14.12.2023
Чернышенко рассказал о Национальной технологической олимпиаде
Более 140 тысяч школьников и студентов стали участниками Национальной технологической олимпиады в 2023/2024 учебном году, заявки были поданы из всех регионов... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T10:32
2023-12-14T10:33
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Более 140 тысяч школьников и студентов стали участниками Национальной технологической олимпиады в 2023/2024 учебном году, заявки были поданы из всех регионов России и семи стран, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. "Завершилась регистрация участников на Национальную технологическую олимпиаду (НТО). Заявки на участие в девятом сезоне пришли из всех регионов страны и семи зарубежных государств, среди которых Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Узбекистан и Черногория", - говорится в сообщении. Отмечается, что больше всего заявок на девятый сезон олимпиады поступило от участников, проживающих в Московской области (23 тысячи), Новосибирской области (13,4 тысячи), Санкт-Петербурге (11,8 тысячи), Москве (10, 9 тысячи) – эти регионы были в числе лидеров по количеству участников и в прошлом сезоне олимпиады. "Национальная технологическая олимпиада охватила уже более 660 000 человек из всех регионов России и нескольких зарубежных стран. В этом году её участниками стали свыше 140 тысяч школьников и студентов. Самыми популярными в этом сезоне направлениями стали - "Искусственный интеллект", "Разработка компьютерных игр" и "Информационная безопасность". Задача правительства - поддержать молодежь, предоставить широкие возможности, чтобы интерес к инженерным наукам и инновациям перерос в дело жизни", - сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении. В свою очередь ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров добавил, что в этом году выросло число конкурсантов из малых городов – почти 22 тысячи заявок поступило от школьников из населенных пунктов, где проживают менее 50 тысяч человек. В зависимости от профиля олимпиады у школьников есть возможность получить дополнительные баллы или 100 баллов ЕГЭ по профильным предметам при поступлении в большинство ведущих российских университетов, пояснили в аппарате вице-премьера.
https://ria.ru/20231211/shkoly-1915022687.html
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общество, россия, азербайджан, белоруссия, алексей комиссаров, дмитрий чернышенко
Общество, Россия, Азербайджан, Белоруссия, Алексей Комиссаров, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко рассказал о Национальной технологической олимпиаде

Чернышенко: более 140 тысяч человек стали участниками технологической олимпиады

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Более 140 тысяч школьников и студентов стали участниками Национальной технологической олимпиады в 2023/2024 учебном году, заявки были поданы из всех регионов России и семи стран, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"Завершилась регистрация участников на Национальную технологическую олимпиаду (НТО). Заявки на участие в девятом сезоне пришли из всех регионов страны и семи зарубежных государств, среди которых Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Узбекистан и Черногория", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что больше всего заявок на девятый сезон олимпиады поступило от участников, проживающих в Московской области (23 тысячи), Новосибирской области (13,4 тысячи), Санкт-Петербурге (11,8 тысячи), Москве (10, 9 тысячи) – эти регионы были в числе лидеров по количеству участников и в прошлом сезоне олимпиады.
"Национальная технологическая олимпиада охватила уже более 660 000 человек из всех регионов России и нескольких зарубежных стран. В этом году её участниками стали свыше 140 тысяч школьников и студентов. Самыми популярными в этом сезоне направлениями стали - "Искусственный интеллект", "Разработка компьютерных игр" и "Информационная безопасность". Задача правительства - поддержать молодежь, предоставить широкие возможности, чтобы интерес к инженерным наукам и инновациям перерос в дело жизни", - сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении.
В свою очередь ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров добавил, что в этом году выросло число конкурсантов из малых городов – почти 22 тысячи заявок поступило от школьников из населенных пунктов, где проживают менее 50 тысяч человек.
В зависимости от профиля олимпиады у школьников есть возможность получить дополнительные баллы или 100 баллов ЕГЭ по профильным предметам при поступлении в большинство ведущих российских университетов, пояснили в аппарате вице-премьера.
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