https://ria.ru/20231214/chernyshenko-1915696455.html

Чернышенко рассказал о Национальной технологической олимпиаде

Чернышенко рассказал о Национальной технологической олимпиаде - РИА Новости, 14.12.2023

Чернышенко рассказал о Национальной технологической олимпиаде

Более 140 тысяч школьников и студентов стали участниками Национальной технологической олимпиады в 2023/2024 учебном году, заявки были поданы из всех регионов... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T10:32

2023-12-14T10:32

2023-12-14T10:33

общество

россия

азербайджан

белоруссия

алексей комиссаров

дмитрий чернышенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903830802_0:0:2952:1660_1920x0_80_0_0_0b8536bccebfd814a0c82be64bb6a242.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Более 140 тысяч школьников и студентов стали участниками Национальной технологической олимпиады в 2023/2024 учебном году, заявки были поданы из всех регионов России и семи стран, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. "Завершилась регистрация участников на Национальную технологическую олимпиаду (НТО). Заявки на участие в девятом сезоне пришли из всех регионов страны и семи зарубежных государств, среди которых Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Узбекистан и Черногория", - говорится в сообщении. Отмечается, что больше всего заявок на девятый сезон олимпиады поступило от участников, проживающих в Московской области (23 тысячи), Новосибирской области (13,4 тысячи), Санкт-Петербурге (11,8 тысячи), Москве (10, 9 тысячи) – эти регионы были в числе лидеров по количеству участников и в прошлом сезоне олимпиады. "Национальная технологическая олимпиада охватила уже более 660 000 человек из всех регионов России и нескольких зарубежных стран. В этом году её участниками стали свыше 140 тысяч школьников и студентов. Самыми популярными в этом сезоне направлениями стали - "Искусственный интеллект", "Разработка компьютерных игр" и "Информационная безопасность". Задача правительства - поддержать молодежь, предоставить широкие возможности, чтобы интерес к инженерным наукам и инновациям перерос в дело жизни", - сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении. В свою очередь ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров добавил, что в этом году выросло число конкурсантов из малых городов – почти 22 тысячи заявок поступило от школьников из населенных пунктов, где проживают менее 50 тысяч человек. В зависимости от профиля олимпиады у школьников есть возможность получить дополнительные баллы или 100 баллов ЕГЭ по профильным предметам при поступлении в большинство ведущих российских университетов, пояснили в аппарате вице-премьера.

https://ria.ru/20231211/shkoly-1915022687.html

https://ria.ru/20231206/uchenye-1914099427.html

россия

азербайджан

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, азербайджан, белоруссия, алексей комиссаров, дмитрий чернышенко