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Познанская рассказала, как создавали мастер-план проекта БИМ - РИА Новости, 14.12.2023
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Ивановская область
Ивановская область
 
13:22 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/bim-1915764887.html
Познанская рассказала, как создавали мастер-план проекта БИМ
Познанская рассказала, как создавали мастер-план проекта БИМ - РИА Новости, 14.12.2023
Познанская рассказала, как создавали мастер-план проекта БИМ
Во время разработки мастер-плана Большой Ивановской мануфактуры специалисты понимали, что у объекта должен быть доступ к воде, сообщила директор Центра... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:22
2023-12-14T13:22
ивановская область
ивановская область
станислав воскресенский
высшая школа экономики (вшэ)
российская академия наук
владимир путин
россия
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Во время разработки мастер-плана Большой Ивановской мануфактуры специалисты понимали, что у объекта должен быть доступ к воде, сообщила директор Центра территориального развития София Познанская. "Создавая мастер-план проекта, мы интуитивно понимали, что нужно начать с доступа к воде — с набережной рядом с мануфактурой. Такой подход создает рекреационную связующую систему для всего города. Структура мастер-плана получилось такой: река Уводь как водная артерия, транспортные магистрали, вузовская инфраструктура, квартал мануфактуры и въездная магистраль из аэропорта до улицы Лежневской", - написала Познанская в статье "О том, как превратить мануфактуру в студенческий кампус" для сайта "архитекторы.рф". Она добавила, что было также важно понять, чего не хватает студентам в их обычной университетской жизни. "Вместе с факультетом городского и регионального развития НИУ ВШЭ и Социологическим центром Ивановского университета мы провели большое исследование с фокус-группами, интервью и выходом "в поле". Так, мы смогли разобраться в запросах и потребностях студентов и узнать их предпочтения — вплоть до цвета стен", - пишет Познанская. Научно-образовательное пространство "БИМ" в Иванове создают в рамках национального проекта "Наука и университеты", который реализуют по поручению президента России Владимира Путина. Ивановская область вошла в число регионов-победителей конкурсного отбора Минобрнауки РФ. Кампус в Иванове расположится в стенах памятника архитектуры в историческом центре города. Реализация проекта позволит перезапустить знаковое для Иванова пространство – фабричный квартал, давший начало городу. В студенческом городке общей площадью более 44 тысяч квадратных метров разместятся современные общежития для 2,5 тысячи студентов, технопарк с лабораториями, многофункциональные пространства с сервисной инфраструктурой. В кампусе будут развивать приоритетные междисциплинарные направления: создание новых материалов в текстильной промышленности, строительстве, химии, медицине, энергетике, а также дизайн и цифровое проектирование одежды, преображение и развитие малых городов. Ранее губернатор региона Станислав Воскресенский поставил задачу твердо встать на карту высшего образования РФ. "По трем-четырем научным направлениям мы должны стать лучшими в стране по соотношению цена – качество. Не надо пытаться быть лучшими во всем, но есть определенные направления, которыми мы гордимся, – по линии химико-технологического университета, Института химии и растворов Российской академии наук, энергоуниверситета и других. Сейчас вместе с коллегами из научного сообщества, из Минобрнауки прорабатываем эти моменты. Уверен, у нас все получится", – сказал губернатор.
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ивановская область, станислав воскресенский, высшая школа экономики (вшэ), российская академия наук, владимир путин, россия
Ивановская область, Ивановская область, Станислав Воскресенский, Высшая школа экономики (ВШЭ), Российская академия наук, Владимир Путин, Россия

Познанская рассказала, как создавали мастер-план проекта БИМ

© Пресс-служба правительства Ивановской областиПроект научно-образовательного центра "Большая Ивановская мануфактура"
Проект научно-образовательного центра Большая Ивановская мануфактура
© Пресс-служба правительства Ивановской области
Проект научно-образовательного центра "Большая Ивановская мануфактура"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Во время разработки мастер-плана Большой Ивановской мануфактуры специалисты понимали, что у объекта должен быть доступ к воде, сообщила директор Центра территориального развития София Познанская.
«
"Создавая мастер-план проекта, мы интуитивно понимали, что нужно начать с доступа к воде — с набережной рядом с мануфактурой. Такой подход создает рекреационную связующую систему для всего города. Структура мастер-плана получилось такой: река Уводь как водная артерия, транспортные магистрали, вузовская инфраструктура, квартал мануфактуры и въездная магистраль из аэропорта до улицы Лежневской", - написала Познанская в статье "О том, как превратить мануфактуру в студенческий кампус" для сайта "архитекторы.рф".
Она добавила, что было также важно понять, чего не хватает студентам в их обычной университетской жизни.
«
"Вместе с факультетом городского и регионального развития НИУ ВШЭ и Социологическим центром Ивановского университета мы провели большое исследование с фокус-группами, интервью и выходом "в поле". Так, мы смогли разобраться в запросах и потребностях студентов и узнать их предпочтения — вплоть до цвета стен", - пишет Познанская.
Научно-образовательное пространство "БИМ" в Иванове создают в рамках национального проекта "Наука и университеты", который реализуют по поручению президента России Владимира Путина. Ивановская область вошла в число регионов-победителей конкурсного отбора Минобрнауки РФ. Кампус в Иванове расположится в стенах памятника архитектуры в историческом центре города. Реализация проекта позволит перезапустить знаковое для Иванова пространство – фабричный квартал, давший начало городу. В студенческом городке общей площадью более 44 тысяч квадратных метров разместятся современные общежития для 2,5 тысячи студентов, технопарк с лабораториями, многофункциональные пространства с сервисной инфраструктурой.
ИИ будет создавать вещества с заданными свойствами в кампусе БИМ - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
ИИ будет создавать вещества с заданными свойствами в кампусе "БИМ"
7 декабря, 18:25
В кампусе будут развивать приоритетные междисциплинарные направления: создание новых материалов в текстильной промышленности, строительстве, химии, медицине, энергетике, а также дизайн и цифровое проектирование одежды, преображение и развитие малых городов.
Ранее губернатор региона Станислав Воскресенский поставил задачу твердо встать на карту высшего образования РФ.
"По трем-четырем научным направлениям мы должны стать лучшими в стране по соотношению цена – качество. Не надо пытаться быть лучшими во всем, но есть определенные направления, которыми мы гордимся, – по линии химико-технологического университета, Института химии и растворов Российской академии наук, энергоуниверситета и других. Сейчас вместе с коллегами из научного сообщества, из Минобрнауки прорабатываем эти моменты. Уверен, у нас все получится", – сказал губернатор.
 
Ивановская областьИвановская областьСтанислав ВоскресенскийВысшая школа экономики (ВШЭ)Российская академия наукВладимир ПутинРоссия
 
 
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