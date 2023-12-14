Познанская рассказала, как создавали мастер-план проекта БИМ
© Пресс-служба правительства Ивановской областиПроект научно-образовательного центра "Большая Ивановская мануфактура"
© Пресс-служба правительства Ивановской области
Проект научно-образовательного центра "Большая Ивановская мануфактура"
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Во время разработки мастер-плана Большой Ивановской мануфактуры специалисты понимали, что у объекта должен быть доступ к воде, сообщила директор Центра территориального развития София Познанская.
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"Создавая мастер-план проекта, мы интуитивно понимали, что нужно начать с доступа к воде — с набережной рядом с мануфактурой. Такой подход создает рекреационную связующую систему для всего города. Структура мастер-плана получилось такой: река Уводь как водная артерия, транспортные магистрали, вузовская инфраструктура, квартал мануфактуры и въездная магистраль из аэропорта до улицы Лежневской", - написала Познанская в статье "О том, как превратить мануфактуру в студенческий кампус" для сайта "архитекторы.рф".
Она добавила, что было также важно понять, чего не хватает студентам в их обычной университетской жизни.
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"Вместе с факультетом городского и регионального развития НИУ ВШЭ и Социологическим центром Ивановского университета мы провели большое исследование с фокус-группами, интервью и выходом "в поле". Так, мы смогли разобраться в запросах и потребностях студентов и узнать их предпочтения — вплоть до цвета стен", - пишет Познанская.
Научно-образовательное пространство "БИМ" в Иванове создают в рамках национального проекта "Наука и университеты", который реализуют по поручению президента России Владимира Путина. Ивановская область вошла в число регионов-победителей конкурсного отбора Минобрнауки РФ. Кампус в Иванове расположится в стенах памятника архитектуры в историческом центре города. Реализация проекта позволит перезапустить знаковое для Иванова пространство – фабричный квартал, давший начало городу. В студенческом городке общей площадью более 44 тысяч квадратных метров разместятся современные общежития для 2,5 тысячи студентов, технопарк с лабораториями, многофункциональные пространства с сервисной инфраструктурой.
В кампусе будут развивать приоритетные междисциплинарные направления: создание новых материалов в текстильной промышленности, строительстве, химии, медицине, энергетике, а также дизайн и цифровое проектирование одежды, преображение и развитие малых городов.
Ранее губернатор региона Станислав Воскресенский поставил задачу твердо встать на карту высшего образования РФ.
"По трем-четырем научным направлениям мы должны стать лучшими в стране по соотношению цена – качество. Не надо пытаться быть лучшими во всем, но есть определенные направления, которыми мы гордимся, – по линии химико-технологического университета, Института химии и растворов Российской академии наук, энергоуниверситета и других. Сейчас вместе с коллегами из научного сообщества, из Минобрнауки прорабатываем эти моменты. Уверен, у нас все получится", – сказал губернатор.