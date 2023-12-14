https://ria.ru/20231214/bim-1915764887.html

Познанская рассказала, как создавали мастер-план проекта БИМ

Познанская рассказала, как создавали мастер-план проекта БИМ - РИА Новости, 14.12.2023

Познанская рассказала, как создавали мастер-план проекта БИМ

Во время разработки мастер-плана Большой Ивановской мануфактуры специалисты понимали, что у объекта должен быть доступ к воде, сообщила директор Центра... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T13:22

2023-12-14T13:22

2023-12-14T13:22

ивановская область

ивановская область

станислав воскресенский

высшая школа экономики (вшэ)

российская академия наук

владимир путин

россия

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Во время разработки мастер-плана Большой Ивановской мануфактуры специалисты понимали, что у объекта должен быть доступ к воде, сообщила директор Центра территориального развития София Познанская. "Создавая мастер-план проекта, мы интуитивно понимали, что нужно начать с доступа к воде — с набережной рядом с мануфактурой. Такой подход создает рекреационную связующую систему для всего города. Структура мастер-плана получилось такой: река Уводь как водная артерия, транспортные магистрали, вузовская инфраструктура, квартал мануфактуры и въездная магистраль из аэропорта до улицы Лежневской", - написала Познанская в статье "О том, как превратить мануфактуру в студенческий кампус" для сайта "архитекторы.рф". Она добавила, что было также важно понять, чего не хватает студентам в их обычной университетской жизни. "Вместе с факультетом городского и регионального развития НИУ ВШЭ и Социологическим центром Ивановского университета мы провели большое исследование с фокус-группами, интервью и выходом "в поле". Так, мы смогли разобраться в запросах и потребностях студентов и узнать их предпочтения — вплоть до цвета стен", - пишет Познанская. Научно-образовательное пространство "БИМ" в Иванове создают в рамках национального проекта "Наука и университеты", который реализуют по поручению президента России Владимира Путина. Ивановская область вошла в число регионов-победителей конкурсного отбора Минобрнауки РФ. Кампус в Иванове расположится в стенах памятника архитектуры в историческом центре города. Реализация проекта позволит перезапустить знаковое для Иванова пространство – фабричный квартал, давший начало городу. В студенческом городке общей площадью более 44 тысяч квадратных метров разместятся современные общежития для 2,5 тысячи студентов, технопарк с лабораториями, многофункциональные пространства с сервисной инфраструктурой. В кампусе будут развивать приоритетные междисциплинарные направления: создание новых материалов в текстильной промышленности, строительстве, химии, медицине, энергетике, а также дизайн и цифровое проектирование одежды, преображение и развитие малых городов. Ранее губернатор региона Станислав Воскресенский поставил задачу твердо встать на карту высшего образования РФ. "По трем-четырем научным направлениям мы должны стать лучшими в стране по соотношению цена – качество. Не надо пытаться быть лучшими во всем, но есть определенные направления, которыми мы гордимся, – по линии химико-технологического университета, Института химии и растворов Российской академии наук, энергоуниверситета и других. Сейчас вместе с коллегами из научного сообщества, из Минобрнауки прорабатываем эти моменты. Уверен, у нас все получится", – сказал губернатор.

https://ria.ru/20231207/ii-1914461719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ивановская область, станислав воскресенский, высшая школа экономики (вшэ), российская академия наук, владимир путин, россия