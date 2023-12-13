https://ria.ru/20231213/vtsiom-1915471722.html
ВЦИОМ: более половины россиян положительно оценивают ситуацию в стране
ВЦИОМ: более половины россиян положительно оценивают ситуацию в стране - РИА Новости, 13.12.2023
ВЦИОМ: более половины россиян положительно оценивают ситуацию в стране
Больше половины россиян положительно оценивает ситуацию, сложившуюся в стране, каждый второй согласен с тем, что дела в стране сейчас идут в правильном... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T10:49
2023-12-13T10:49
2023-12-13T10:54
общество
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Больше половины россиян положительно оценивает ситуацию, сложившуюся в стране, каждый второй согласен с тем, что дела в стране сейчас идут в правильном направлении, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Каждый второй россиянин сообщил, что его в целом устраивает жизнь, которой он живет, 24% - частично устраивает, отчасти нет. Не устраивает жизнь, которой они живут, 18% населения. Затруднились с ответом 2%, индекс удовлетворенностью жизнью составил 62 пункта. Также больше половины россиян положительно оценивает ситуацию, сложившуюся в стране: 65% назвали ее в целом хорошей. Почти треть высказались негативно (29%) и ответили, что в целом плохая ситуация. Затруднились с ответом 6%, индекс оценок ситуации в стране составил 35 пунктов. Каждый второй респондент скорее согласен с тем, что дела в стране сейчас идут в правильном направлении, четверть (26%) отчасти согласна, отчасти нет, скорее не согласны 19%. Индекс оценок общего вектора развития страны составил 59%. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 24 ноября среди 1600 человек старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20231211/obschestvo-1915021475.html
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общество, россия, вциом
ВЦИОМ: более половины россиян положительно оценивают ситуацию в стране
ВЦИОМ: 65 процентов россиян положительно оценивают ситуацию в стране
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости.
Больше половины россиян положительно оценивает ситуацию, сложившуюся в стране, каждый второй согласен с тем, что дела в стране сейчас идут в правильном направлении, следует из результатов опроса ВЦИОМ
.
Каждый второй россиянин сообщил, что его в целом устраивает жизнь, которой он живет, 24% - частично устраивает, отчасти нет. Не устраивает жизнь, которой они живут, 18% населения. Затруднились с ответом 2%, индекс удовлетворенностью жизнью составил 62 пункта.
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Также больше половины россиян положительно оценивает ситуацию, сложившуюся в стране: 65% назвали ее в целом хорошей. Почти треть высказались негативно (29%) и ответили, что в целом плохая ситуация. Затруднились с ответом 6%, индекс оценок ситуации в стране составил 35 пунктов.
Каждый второй респондент скорее согласен с тем, что дела в стране сейчас идут в правильном направлении, четверть (26%) отчасти согласна, отчасти нет, скорее не согласны 19%. Индекс оценок общего вектора развития страны составил 59%.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 24 ноября среди 1600 человек старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ
. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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