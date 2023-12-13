https://ria.ru/20231213/vtsiom-1915471722.html

ВЦИОМ: более половины россиян положительно оценивают ситуацию в стране

ВЦИОМ: более половины россиян положительно оценивают ситуацию в стране - РИА Новости, 13.12.2023

ВЦИОМ: более половины россиян положительно оценивают ситуацию в стране

Больше половины россиян положительно оценивает ситуацию, сложившуюся в стране, каждый второй согласен с тем, что дела в стране сейчас идут в правильном... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T10:49

2023-12-13T10:49

2023-12-13T10:54

общество

россия

вциом

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Больше половины россиян положительно оценивает ситуацию, сложившуюся в стране, каждый второй согласен с тем, что дела в стране сейчас идут в правильном направлении, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Каждый второй россиянин сообщил, что его в целом устраивает жизнь, которой он живет, 24% - частично устраивает, отчасти нет. Не устраивает жизнь, которой они живут, 18% населения. Затруднились с ответом 2%, индекс удовлетворенностью жизнью составил 62 пункта. Также больше половины россиян положительно оценивает ситуацию, сложившуюся в стране: 65% назвали ее в целом хорошей. Почти треть высказались негативно (29%) и ответили, что в целом плохая ситуация. Затруднились с ответом 6%, индекс оценок ситуации в стране составил 35 пунктов. Каждый второй респондент скорее согласен с тем, что дела в стране сейчас идут в правильном направлении, четверть (26%) отчасти согласна, отчасти нет, скорее не согласны 19%. Индекс оценок общего вектора развития страны составил 59%. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 24 ноября среди 1600 человек старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20231211/obschestvo-1915021475.html

https://ria.ru/20231120/vtsiom-1910520907.html

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общество, россия, вциом