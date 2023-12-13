Рейтинг@Mail.ru
ВЦИОМ: более половины россиян положительно оценивают ситуацию в стране - РИА Новости, 13.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:49 13.12.2023 (обновлено: 10:54 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/vtsiom-1915471722.html
ВЦИОМ: более половины россиян положительно оценивают ситуацию в стране
ВЦИОМ: более половины россиян положительно оценивают ситуацию в стране - РИА Новости, 13.12.2023
ВЦИОМ: более половины россиян положительно оценивают ситуацию в стране
Больше половины россиян положительно оценивает ситуацию, сложившуюся в стране, каждый второй согласен с тем, что дела в стране сейчас идут в правильном... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T10:49
2023-12-13T10:54
общество
россия
вциом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911695508_0:110:2921:1754_1920x0_80_0_0_27062caa9afd99e55dd40bea2d57a60a.jpg
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Больше половины россиян положительно оценивает ситуацию, сложившуюся в стране, каждый второй согласен с тем, что дела в стране сейчас идут в правильном направлении, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Каждый второй россиянин сообщил, что его в целом устраивает жизнь, которой он живет, 24% - частично устраивает, отчасти нет. Не устраивает жизнь, которой они живут, 18% населения. Затруднились с ответом 2%, индекс удовлетворенностью жизнью составил 62 пункта. Также больше половины россиян положительно оценивает ситуацию, сложившуюся в стране: 65% назвали ее в целом хорошей. Почти треть высказались негативно (29%) и ответили, что в целом плохая ситуация. Затруднились с ответом 6%, индекс оценок ситуации в стране составил 35 пунктов. Каждый второй респондент скорее согласен с тем, что дела в стране сейчас идут в правильном направлении, четверть (26%) отчасти согласна, отчасти нет, скорее не согласны 19%. Индекс оценок общего вектора развития страны составил 59%. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 24 ноября среди 1600 человек старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20231211/obschestvo-1915021475.html
https://ria.ru/20231120/vtsiom-1910520907.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911695508_199:0:2794:1946_1920x0_80_0_0_e60b48a7d73c34c3e26e47aff4ac223c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, вциом
Общество, Россия, ВЦИОМ
ВЦИОМ: более половины россиян положительно оценивают ситуацию в стране

ВЦИОМ: 65 процентов россиян положительно оценивают ситуацию в стране

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПрохожие на пешеходном мосту
Прохожие на пешеходном мосту - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Прохожие на пешеходном мосту . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Больше половины россиян положительно оценивает ситуацию, сложившуюся в стране, каждый второй согласен с тем, что дела в стране сейчас идут в правильном направлении, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Каждый второй россиянин сообщил, что его в целом устраивает жизнь, которой он живет, 24% - частично устраивает, отчасти нет. Не устраивает жизнь, которой они живут, 18% населения. Затруднились с ответом 2%, индекс удовлетворенностью жизнью составил 62 пункта.
Прохожие на улице Новосибирска во время снегопада - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
ВЦИОМ: половина россиян считает, что их окружают культурные люди
11 декабря, 11:08
Также больше половины россиян положительно оценивает ситуацию, сложившуюся в стране: 65% назвали ее в целом хорошей. Почти треть высказались негативно (29%) и ответили, что в целом плохая ситуация. Затруднились с ответом 6%, индекс оценок ситуации в стране составил 35 пунктов.
Каждый второй респондент скорее согласен с тем, что дела в стране сейчас идут в правильном направлении, четверть (26%) отчасти согласна, отчасти нет, скорее не согласны 19%. Индекс оценок общего вектора развития страны составил 59%.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 24 ноября среди 1600 человек старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Участницы фестиваля триколора на пляжном курорте Суджукская коса во время празднования Дня государственного флага Российской Федерации в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
ВЦИОМ выяснил, сколько россиян чувствуют себя счастливыми
20 ноября, 11:32
 
ОбществоРоссияВЦИОМ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала