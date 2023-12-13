https://ria.ru/20231213/syabitova-1915616169.html

Сябитова рассказала, где одиночкам лучше всего искать пару в Новый год

Сябитова рассказала, где одиночкам лучше всего искать пару в Новый год - РИА Новости, 13.12.2023

Сябитова рассказала, где одиночкам лучше всего искать пару в Новый год

Телеведущая и сваха Роза Сябитова в интервью "Говорит Москва" посоветовала тем, у кого нет пары, встречать Новый год на главной площади своего города ради... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T23:53

2023-12-13T23:53

2023-12-13T23:53

шоубиз

роза сябитова

знаменитости

новости шоу-бизнеса

отношения

брак

семья

новый год

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915614436_0:153:2712:1679_1920x0_80_0_0_768d8d96492d6dc5533e2a6923007739.jpg

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Телеведущая и сваха Роза Сябитова в интервью "Говорит Москва" посоветовала тем, у кого нет пары, встречать Новый год на главной площади своего города ради удачного знакомства."Во-первых, одинокими себя чувствовать не будете. Дух Нового года на центральной площади придаст веру и надежду, потому что никто не оставит вас одинокой на этой площади. Вас будут угощать, приглашать в свои компании, веселиться, песни петь, хороводы. Идите туда и обязательно кого-то встретите", — уверена Сябитова. Телеведущая порекомендовала девушкам не стесняться и проявлять инициативу, если потенциальные кавалеры этого не делают."Одиночество — это плохо. Поэтому нечего сидеть по домам в новогоднюю ночь. Чудо не Дед Мороз делает, чудо мы сами делаем. Поэтому собрались, девочки накрасились, красиво оделись — и на центральную площадь своего города", — резюмировала Роза Сабитова.По мнению свахи, Новый год лучше встретить в компании, среди новых интересных людей, чем провести праздник в одиночестве.Ранее ведущая рассказала о причинах одиночества Тимура Батрутдинова и сложностях отношений Клавы Коки.

https://ria.ru/20230503/syabitova-1869246796.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

роза сябитова, знаменитости, новости шоу-бизнеса, отношения, брак, семья, новый год