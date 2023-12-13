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Сябитова рассказала, где одиночкам лучше всего искать пару в Новый год - РИА Новости, 13.12.2023
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Шоубиз
 
23:53 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/syabitova-1915616169.html
Сябитова рассказала, где одиночкам лучше всего искать пару в Новый год
Сябитова рассказала, где одиночкам лучше всего искать пару в Новый год - РИА Новости, 13.12.2023
Сябитова рассказала, где одиночкам лучше всего искать пару в Новый год
Телеведущая и сваха Роза Сябитова в интервью "Говорит Москва" посоветовала тем, у кого нет пары, встречать Новый год на главной площади своего города ради... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T23:53
2023-12-13T23:53
шоубиз
роза сябитова
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отношения
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семья
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Телеведущая и сваха Роза Сябитова в интервью "Говорит Москва" посоветовала тем, у кого нет пары, встречать Новый год на главной площади своего города ради удачного знакомства."Во-первых, одинокими себя чувствовать не будете. Дух Нового года на центральной площади придаст веру и надежду, потому что никто не оставит вас одинокой на этой площади. Вас будут угощать, приглашать в свои компании, веселиться, песни петь, хороводы. Идите туда и обязательно кого-то встретите", — уверена Сябитова. Телеведущая порекомендовала девушкам не стесняться и проявлять инициативу, если потенциальные кавалеры этого не делают.&quot;Одиночество — это плохо. Поэтому нечего сидеть по домам в новогоднюю ночь. Чудо не Дед Мороз делает, чудо мы сами делаем. Поэтому собрались, девочки накрасились, красиво оделись — и на центральную площадь своего города&quot;, — резюмировала Роза Сабитова.По мнению свахи, Новый год лучше встретить в компании, среди новых интересных людей, чем провести праздник в одиночестве.Ранее ведущая рассказала о причинах одиночества Тимура Батрутдинова и сложностях отношений Клавы Коки.
https://ria.ru/20230503/syabitova-1869246796.html
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роза сябитова, знаменитости, новости шоу-бизнеса, отношения, брак, семья, новый год
Шоубиз, Роза Сябитова, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, отношения, брак, Семья, Новый год
Сябитова рассказала, где одиночкам лучше всего искать пару в Новый год

Роза Сябитова посоветовала одиночкам встречать Новый год на главной площади

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТелеведущая Роза Сябитова
Телеведущая Роза Сябитова - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Телеведущая Роза Сябитова
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Телеведущая и сваха Роза Сябитова в интервью "Говорит Москва" посоветовала тем, у кого нет пары, встречать Новый год на главной площади своего города ради удачного знакомства.
«
"Во-первых, одинокими себя чувствовать не будете. Дух Нового года на центральной площади придаст веру и надежду, потому что никто не оставит вас одинокой на этой площади. Вас будут угощать, приглашать в свои компании, веселиться, песни петь, хороводы. Идите туда и обязательно кого-то встретите", — уверена Сябитова.
Телеведущая порекомендовала девушкам не стесняться и проявлять инициативу, если потенциальные кавалеры этого не делают.
«

"Одиночество — это плохо. Поэтому нечего сидеть по домам в новогоднюю ночь. Чудо не Дед Мороз делает, чудо мы сами делаем. Поэтому собрались, девочки накрасились, красиво оделись — и на центральную площадь своего города", — резюмировала Роза Сабитова.

По мнению свахи, Новый год лучше встретить в компании, среди новых интересных людей, чем провести праздник в одиночестве.
Ранее ведущая рассказала о причинах одиночества Тимура Батрутдинова и сложностях отношений Клавы Коки.
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ШоубизРоза СябитоваЗнаменитостиНовости шоу-бизнесаотношениябракСемьяНовый год
 
 
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