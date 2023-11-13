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Сябитова объяснила, почему у Батрудинова не складывается личная жизнь

Сябитова объяснила, почему у Батрудинова не складывается личная жизнь - РИА Новости, 13.11.2023

Сябитова объяснила, почему у Батрудинова не складывается личная жизнь

Сваха и телеведущая Роза Сябитова в интервью программы "Шоу Воли" объяснила, почему у шоумена Тимура Батрутдинова не складывается личная жизнь. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T19:41

2023-11-13T19:41

2023-11-13T19:41

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Сваха и телеведущая Роза Сябитова в интервью программы "Шоу Воли" объяснила, почему у шоумена Тимура Батрутдинова не складывается личная жизнь. По ее мнению, все дело в дружбе с Гариком Харламовым. "Я могу сказать почему у него такие проблемы. Если бы я была его мамой, я бы категорически запретила ему дружить с Гариком Харламовым, потому что он плохо влияет. Сам Харламов и женился, и ребенок есть, и развелся, и сейчас достаточно активная жизнь у него. А у Тимурчика что? Ему надо прекратить дружить с ним вне работы — и все наладится", — уверена Сябитова.Телеведущая также дала совет Ольге Бузовой, которая тоже долгое время не может встретить вторую половину. "Работает 24 на 7! Оленька, дорогая моя, хорош по Африке ездить, там уж точно российского жениха не найдешь", — обратилась Сябитова к певице. Вспомнила сваха и об одном из главных сердцеедов страны Егоре Крида. Ему она порекомендовала выйти из образа "бывшего парня" Вали Карнавал и Клавы Коки и найти простую девушку, для которой он будет "настоящим".

https://ria.ru/20231109/kirkorov-1908354719.html

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Алёна Пава

роза сябитова, гарик харламов (игорь), ольга бузова, знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, тимур батрутдинов, клава кока