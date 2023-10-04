https://ria.ru/20231004/syabitova-1900409440.html

Сябитова объяснила, почему новые отношения Коки быстро закончатся

Сябитова объяснила, почему новые отношения Коки быстро закончатся - РИА Новости, 04.10.2023

Сябитова объяснила, почему новые отношения Коки быстро закончатся

Телеведущая и сваха Роза Сабитова объяснила, почему отношения певицы Клавы Коки и блогера Александра Поверина быстро закончатся, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T13:11

2023-10-04T13:11

2023-10-04T17:54

шоубиз

новости шоу-бизнеса

санкт-петербург

клава кока

южная корея

сингапур (город)

роза сябитова

знаменитости

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Телеведущая и сваха Роза Сабитова объяснила, почему отношения певицы Клавы Коки и блогера Александра Поверина быстро закончатся, сообщает пресс-служба телеканала "Пятница!". Сабитова, которая была наставницей звезды в реалити "Сердце Клавы", отметила, что Поверин захочет стать номером один. "Рядом с каждой топовой знаменитостью всегда есть такой "пассажир", который, попадая в ее окружение, пытается выдвинуть себя на первый план. Саша – из этой серии. Жизнь с таким мужчиной будет веселой, эмоциональной, страстной, но очень короткой. Построить долгосрочные отношения точно не получится", — считает главная сваха страны. В этот вторник состоялся финал романтического эксперимента, длившегося полтора месяца. Из 26 претендентов до конца дошли трое: Сергей Беликов, Антон Попович и Александр Поверин.Несмотря на советы Сябитовой, которая назвала своим фаворитом Беликова, Кока выбрала Поверина."По окончании проекта мы с Сашей уехали в Петербург и провели вместе несколько дней: там я убедилась, что мне максимально с ним комфортно и что сделала правильный выбор", — объяснила свое решение Клава Кока.Певица рассказала, что состоит в отношениях с Повериным четыре месяца. За это время пара посетила несколько стран, включая Южную Корею и Сингапур.

https://ria.ru/20230912/koka-1895908897.html

санкт-петербург

южная корея

сингапур (город)

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Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, санкт-петербург, клава кока, южная корея, сингапур (город), роза сябитова, знаменитости