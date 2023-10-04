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Сябитова объяснила, почему новые отношения Коки быстро закончатся - РИА Новости, 04.10.2023
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Шоубиз
 
13:11 04.10.2023 (обновлено: 17:54 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/syabitova-1900409440.html
Сябитова объяснила, почему новые отношения Коки быстро закончатся
Сябитова объяснила, почему новые отношения Коки быстро закончатся - РИА Новости, 04.10.2023
Сябитова объяснила, почему новые отношения Коки быстро закончатся
Телеведущая и сваха Роза Сабитова объяснила, почему отношения певицы Клавы Коки и блогера Александра Поверина быстро закончатся, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T13:11
2023-10-04T17:54
шоубиз
новости шоу-бизнеса
санкт-петербург
клава кока
южная корея
сингапур (город)
роза сябитова
знаменитости
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Телеведущая и сваха Роза Сабитова объяснила, почему отношения певицы Клавы Коки и блогера Александра Поверина быстро закончатся, сообщает пресс-служба телеканала "Пятница!". Сабитова, которая была наставницей звезды в реалити "Сердце Клавы", отметила, что Поверин захочет стать номером один. "Рядом с каждой топовой знаменитостью всегда есть такой "пассажир", который, попадая в ее окружение, пытается выдвинуть себя на первый план. Саша – из этой серии. Жизнь с таким мужчиной будет веселой, эмоциональной, страстной, но очень короткой. Построить долгосрочные отношения точно не получится", — считает главная сваха страны. В этот вторник состоялся финал романтического эксперимента, длившегося полтора месяца. Из 26 претендентов до конца дошли трое: Сергей Беликов, Антон Попович и Александр Поверин.Несмотря на советы Сябитовой, которая назвала своим фаворитом Беликова, Кока выбрала Поверина."По окончании проекта мы с Сашей уехали в Петербург и провели вместе несколько дней: там я убедилась, что мне максимально с ним комфортно и что сделала правильный выбор", — объяснила свое решение Клава Кока.Певица рассказала, что состоит в отношениях с Повериным четыре месяца. За это время пара посетила несколько стран, включая Южную Корею и Сингапур.
https://ria.ru/20230912/koka-1895908897.html
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новости шоу-бизнеса, санкт-петербург, клава кока, южная корея, сингапур (город), роза сябитова, знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Санкт-Петербург, Клава Кока, Южная Корея, Сингапур (город), Роза Сябитова, Знаменитости
Сябитова объяснила, почему новые отношения Коки быстро закончатся

Сабитова сказала, что избранник Коки попытается выдвинуть себя на первый план

© Фото : Личный архив Клавы Коки и Александра ПоверинаПевица Клава Кока и блогер Александр Поверин
Певица Клава Кока и блогер Александр Поверин - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Фото : Личный архив Клавы Коки и Александра Поверина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Телеведущая и сваха Роза Сабитова объяснила, почему отношения певицы Клавы Коки и блогера Александра Поверина быстро закончатся, сообщает пресс-служба телеканала "Пятница!".
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкТелеведущая Роза Сябитова
Телеведущая Роза Сябитова - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Телеведущая Роза Сябитова
Сабитова, которая была наставницей звезды в реалити "Сердце Клавы", отметила, что Поверин захочет стать номером один.
«
"Рядом с каждой топовой знаменитостью всегда есть такой "пассажир", который, попадая в ее окружение, пытается выдвинуть себя на первый план. Саша – из этой серии. Жизнь с таким мужчиной будет веселой, эмоциональной, страстной, но очень короткой. Построить долгосрочные отношения точно не получится", — считает главная сваха страны.
В этот вторник состоялся финал романтического эксперимента, длившегося полтора месяца. Из 26 претендентов до конца дошли трое: Сергей Беликов, Антон Попович и Александр Поверин.
Несмотря на советы Сябитовой, которая назвала своим фаворитом Беликова, Кока выбрала Поверина.
«
"По окончании проекта мы с Сашей уехали в Петербург и провели вместе несколько дней: там я убедилась, что мне максимально с ним комфортно и что сделала правильный выбор", — объяснила свое решение Клава Кока.
Певица рассказала, что состоит в отношениях с Повериным четыре месяца. За это время пара посетила несколько стран, включая Южную Корею и Сингапур.
Кадр из реалити-шоу Сердце Клавы
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12 сентября, 17:45
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаСанкт-ПетербургКлава КокаЮжная КореяСингапур (город)Роза СябитоваЗнаменитости
 
 
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