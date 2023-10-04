Сябитова объяснила, почему новые отношения Коки быстро закончатся
Сабитова сказала, что избранник Коки попытается выдвинуть себя на первый план
© Фото : Личный архив Клавы Коки и Александра ПоверинаПевица Клава Кока и блогер Александр Поверин
© Фото : Личный архив Клавы Коки и Александра Поверина
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Телеведущая и сваха Роза Сабитова объяснила, почему отношения певицы Клавы Коки и блогера Александра Поверина быстро закончатся, сообщает пресс-служба телеканала "Пятница!".
Телеведущая Роза Сябитова
Сабитова, которая была наставницей звезды в реалити "Сердце Клавы", отметила, что Поверин захочет стать номером один.
«
"Рядом с каждой топовой знаменитостью всегда есть такой "пассажир", который, попадая в ее окружение, пытается выдвинуть себя на первый план. Саша – из этой серии. Жизнь с таким мужчиной будет веселой, эмоциональной, страстной, но очень короткой. Построить долгосрочные отношения точно не получится", — считает главная сваха страны.
В этот вторник состоялся финал романтического эксперимента, длившегося полтора месяца. Из 26 претендентов до конца дошли трое: Сергей Беликов, Антон Попович и Александр Поверин.
Несмотря на советы Сябитовой, которая назвала своим фаворитом Беликова, Кока выбрала Поверина.
«
"По окончании проекта мы с Сашей уехали в Петербург и провели вместе несколько дней: там я убедилась, что мне максимально с ним комфортно и что сделала правильный выбор", — объяснила свое решение Клава Кока.
Певица рассказала, что состоит в отношениях с Повериным четыре месяца. За это время пара посетила несколько стран, включая Южную Корею и Сингапур.