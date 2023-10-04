Рейтинг@Mail.ru
Назван победитель шоу "Сердце Клавы" - РИА Новости, 04.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
01:21 04.10.2023 (обновлено: 01:26 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/koka-1900310342.html
Назван победитель шоу "Сердце Клавы"
Назван победитель шоу "Сердце Клавы" - РИА Новости, 04.10.2023
Назван победитель шоу "Сердце Клавы"
Победителем романтического реалити-шоу "Сердце Клавы" стал 25-летний блогер и модель Александр Поверин, сообщает пресс-служба телеканала "Пятница!". РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T01:21
2023-10-04T01:26
шоубиз
новости шоу-бизнеса
клава кока
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900310960_0:603:2048:1755_1920x0_80_0_0_352bb2d447d01d79a275dbdd85e43e8f.png
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Победителем романтического реалити-шоу "Сердце Клавы" стал 25-летний блогер и модель Александр Поверин, сообщает пресс-служба телеканала "Пятница!"."Я решила выбрать того, с кем мое сердце бьется чуть-чуть быстрее и по кому я скучаю больше, чем по остальным", — прокомментировала главная героиня проекта певица Клава Кока. Шесть недель зрители наблюдали, как 26 участников сражались за любовь 27-летней исполнительницы. Ей же более внимательно присматриваться к претендентам помогала сваха Роза Сабитова. В итоге в финал прошли трое: Сергей Беликов, Антон Попович и Александр Поверин. Несмотря на советы Сябитовой, которая назвала своим фаворитом Беликова, Кока выбрала Поверина.&quot;По окончании проекта мы с Сашей уехали в Петербург и провели вместе несколько дней: там я убедилась, что мне максимально с ним комфортно и что сделала правильный выбор&quot;, — объяснила свое решение Клава Кока. Знаменитость добавила, что она с Повериным в отношениях уже четыре месяца. За это время пара посетила несколько стран, включая Южную Корею и Сингапур. "Благодаря путешествиям нам очень быстро удалось выйти на новый уровень доверия, взаимопонимания и поддержки", — поделилась Клава Кока.
https://ria.ru/20230912/koka-1895908897.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900310960_0:411:2048:1947_1920x0_80_0_0_ff53d9d4d5636d455600c33ad6123a9f.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости шоу-бизнеса, клава кока
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Клава Кока
Назван победитель шоу "Сердце Клавы"

Избранником певицы Клавы Коки стал блогер Александр Поверин

© Фото : Личный архив Клавы Коки и Александра ПоверинаПевица Клава Кока и блогер Александр Поверин
Певица Клава Кока и блогер Александр Поверин - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Фото : Личный архив Клавы Коки и Александра Поверина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Победителем романтического реалити-шоу "Сердце Клавы" стал 25-летний блогер и модель Александр Поверин, сообщает пресс-служба телеканала "Пятница!".
«
"Я решила выбрать того, с кем мое сердце бьется чуть-чуть быстрее и по кому я скучаю больше, чем по остальным", — прокомментировала главная героиня проекта певица Клава Кока.
Шесть недель зрители наблюдали, как 26 участников сражались за любовь 27-летней исполнительницы. Ей же более внимательно присматриваться к претендентам помогала сваха Роза Сабитова.
В итоге в финал прошли трое: Сергей Беликов, Антон Попович и Александр Поверин.
Несмотря на советы Сябитовой, которая назвала своим фаворитом Беликова, Кока выбрала Поверина.
«

"По окончании проекта мы с Сашей уехали в Петербург и провели вместе несколько дней: там я убедилась, что мне максимально с ним комфортно и что сделала правильный выбор", — объяснила свое решение Клава Кока.

Знаменитость добавила, что она с Повериным в отношениях уже четыре месяца. За это время пара посетила несколько стран, включая Южную Корею и Сингапур. "Благодаря путешествиям нам очень быстро удалось выйти на новый уровень доверия, взаимопонимания и поддержки", — поделилась Клава Кока.
Кадр из реалити-шоу Сердце Клавы
"Ужасные ощущения": Клаву Коку облили помоями за ложь
12 сентября, 17:45
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаКлава Кока
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала