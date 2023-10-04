https://ria.ru/20231004/koka-1900310342.html

Назван победитель шоу "Сердце Клавы"

Назван победитель шоу "Сердце Клавы" - РИА Новости, 04.10.2023

Назван победитель шоу "Сердце Клавы"

Победителем романтического реалити-шоу "Сердце Клавы" стал 25-летний блогер и модель Александр Поверин, сообщает пресс-служба телеканала "Пятница!". РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T01:21

2023-10-04T01:21

2023-10-04T01:26

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клава кока

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Победителем романтического реалити-шоу "Сердце Клавы" стал 25-летний блогер и модель Александр Поверин, сообщает пресс-служба телеканала "Пятница!"."Я решила выбрать того, с кем мое сердце бьется чуть-чуть быстрее и по кому я скучаю больше, чем по остальным", — прокомментировала главная героиня проекта певица Клава Кока. Шесть недель зрители наблюдали, как 26 участников сражались за любовь 27-летней исполнительницы. Ей же более внимательно присматриваться к претендентам помогала сваха Роза Сабитова. В итоге в финал прошли трое: Сергей Беликов, Антон Попович и Александр Поверин. Несмотря на советы Сябитовой, которая назвала своим фаворитом Беликова, Кока выбрала Поверина."По окончании проекта мы с Сашей уехали в Петербург и провели вместе несколько дней: там я убедилась, что мне максимально с ним комфортно и что сделала правильный выбор", — объяснила свое решение Клава Кока. Знаменитость добавила, что она с Повериным в отношениях уже четыре месяца. За это время пара посетила несколько стран, включая Южную Корею и Сингапур. "Благодаря путешествиям нам очень быстро удалось выйти на новый уровень доверия, взаимопонимания и поддержки", — поделилась Клава Кока.

https://ria.ru/20230912/koka-1895908897.html

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новости шоу-бизнеса, клава кока