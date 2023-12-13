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На Украине священнику выписали повестку из-за слов "раб Божий", пишут СМИ - РИА Новости, 13.12.2023
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09:47 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/povestka-1915455917.html
На Украине священнику выписали повестку из-за слов "раб Божий", пишут СМИ
На Украине священнику выписали повестку из-за слов "раб Божий", пишут СМИ - РИА Новости, 13.12.2023
На Украине священнику выписали повестку из-за слов "раб Божий", пишут СМИ
Сотрудники военкомата во Львовской области Украины выписали повестку местному священнику из-за слов "раб Божий" на похоронах военного, сообщило украинское... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T09:47
2023-12-13T09:47
в мире
украина
львовская область
владимир зеленский
страна.ua
украинская грекокатолическая церковь
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Сотрудники военкомата во Львовской области Украины выписали повестку местному священнику из-за слов "раб Божий" на похоронах военного, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Во Львовской области работники ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) с угрозами выписали повестку священнику Украинской грекокатолической церкви", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Страны". Публикуется видео, снятое во время инцидента. Мужчина в камуфляжной форме с опознавательными знаками ВСУ оскорбляет священнослужителя в рясе, сыпет угрозами и хватает его за горло, грозит расправой в то время, как другой мужчина занят оформлением документов. Причиной такой неприязни сотрудник военкомата называет оскорбительное, по его мнению, отношение священника к его погибшему сыну во время похорон прошлым летом. Мужчина возмущен формулировкой "раб Божий", которую употребил священник вместо воинского звания. Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий прокомментировал инцидент в своем Telegram-канале, заявив о недопустимости сведения личных счетов через принудительную мобилизацию и унижение чести и достоинства человека. Козицкий призвал местный военкомат провести проверку и дать оценку действиям сотрудников ТЦК. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки, это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20230609/svyaschennik-1877259400.html
https://ria.ru/20230824/kavychki-1891965688.html
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в мире, украина, львовская область, владимир зеленский, страна.ua, украинская грекокатолическая церковь, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Львовская область, Владимир Зеленский, Страна.ua, Украинская грекокатолическая церковь, Вооруженные силы Украины
На Украине священнику выписали повестку из-за слов "раб Божий", пишут СМИ

Страна.ua: на Украине священнику выписали повестку из-за слов "раб Божий"

Повестка
Повестка
Повестка
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Сотрудники военкомата во Львовской области Украины выписали повестку местному священнику из-за слов "раб Божий" на похоронах военного, сообщило украинское издание "Страна.ua".
«
"Во Львовской области работники ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) с угрозами выписали повестку священнику Украинской грекокатолической церкви", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Страны".
Публикуется видео, снятое во время инцидента. Мужчина в камуфляжной форме с опознавательными знаками ВСУ оскорбляет священнослужителя в рясе, сыпет угрозами и хватает его за горло, грозит расправой в то время, как другой мужчина занят оформлением документов. Причиной такой неприязни сотрудник военкомата называет оскорбительное, по его мнению, отношение священника к его погибшему сыну во время похорон прошлым летом. Мужчина возмущен формулировкой "раб Божий", которую употребил священник вместо воинского звания.
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Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий прокомментировал инцидент в своем Telegram-канале, заявив о недопустимости сведения личных счетов через принудительную мобилизацию и унижение чести и достоинства человека. Козицкий призвал местный военкомат провести проверку и дать оценку действиям сотрудников ТЦК.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки, это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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В миреУкраинаЛьвовская областьВладимир ЗеленскийСтрана.uaУкраинская грекокатолическая церковьВооруженные силы Украины
 
 
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