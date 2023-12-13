https://ria.ru/20231213/pnevmoniya-1915511981.html

Депздрав Москвы опроверг сообщения о массовых заболеваниях школьников

Депздрав Москвы опроверг сообщения о массовых заболеваниях школьников - РИА Новости, 13.12.2023

Депздрав Москвы опроверг сообщения о массовых заболеваниях школьников

Департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщения о массовых заболеваниях школьников пневмонией: заболеваемость среди детей не превышает показателей... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T13:23

2023-12-13T13:23

2023-12-13T13:43

москва

орви

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770834892_0:71:3043:1783_1920x0_80_0_0_b7e784ba5ec777c2217b7956cf7da8eb.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщения о массовых заболеваниях школьников пневмонией: заболеваемость среди детей не превышает показателей прошлого сезона, - говорится в Telegram-канале департамента."В связи с появлением информации о якобы массовых заболеваниях гриппом и скрытой пневмонией среди школьников, департамент здравоохранения Москвы выступает с опровержением. Доля пневмоний в общей заболеваемости среди детей не превышает показателей предыдущего сезона. Показатели достаточно стабильны, какого-либо заметного роста госпитализации среди детей нет. Доля детей с тяжелым течением от общего числа госпитализированных незначительная и не превышает прошлогодних значений за аналогичный период", - говорится в сообщении.Уточняется, что сегодня в Москве отмечается обычный вариант развития эпидемиологической обстановки, характерной для осенне-зимнего сезона. Уровень заболеваемости не превышает сезонных показателей. Массовых заболеваний гриппом и пневмонией среди школьников и воспитанников дошкольных групп в настоящий момент не наблюдается.Департамент здравоохранения города Москвы отмечает, что в этот эпидемиологический сезон конкурируют три основных вида вирусной инфекции – это COVID-19, грипп и группа остальных возбудителей ОРВИ. Это сочетание становится характерным для сезонных подъемов заболеваемости. Соотношение долей, болеющих этими инфекциями все время меняется. В настоящее время "подрастает" количество болеющих гриппом. Это грипп А (H3N2), однако его доля, согласно клиническим данным, не превышает 10-15%."При этом, важно подчеркнуть, что в большинстве случаев заболевания, вызванные респираторными инфекциями, протекают в легкой и средней форме, что не требует стационарного или какого-либо специфичного лечения. Подчеркиваем, что в Москве есть все необходимые мощности для лечения пациентов с любыми инфекциями. Все схемы оказания медицинской помощи пациентам с сезонными респираторными инфекциями отработаны, и каждый пациент получает медицинскую помощь в полном объеме", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231207/privivka-1914312001.html

https://ria.ru/20231205/situatsiya-1913962464.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, орви, здоровье - общество