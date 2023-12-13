https://ria.ru/20231213/pnevmoniya-1915511981.html
Депздрав Москвы опроверг сообщения о массовых заболеваниях школьников
Депздрав Москвы опроверг сообщения о массовых заболеваниях школьников - РИА Новости, 13.12.2023
Депздрав Москвы опроверг сообщения о массовых заболеваниях школьников
Департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщения о массовых заболеваниях школьников пневмонией: заболеваемость среди детей не превышает показателей... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T13:23
2023-12-13T13:23
2023-12-13T13:43
москва
орви
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770834892_0:71:3043:1783_1920x0_80_0_0_b7e784ba5ec777c2217b7956cf7da8eb.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщения о массовых заболеваниях школьников пневмонией: заболеваемость среди детей не превышает показателей прошлого сезона, - говорится в Telegram-канале департамента."В связи с появлением информации о якобы массовых заболеваниях гриппом и скрытой пневмонией среди школьников, департамент здравоохранения Москвы выступает с опровержением. Доля пневмоний в общей заболеваемости среди детей не превышает показателей предыдущего сезона. Показатели достаточно стабильны, какого-либо заметного роста госпитализации среди детей нет. Доля детей с тяжелым течением от общего числа госпитализированных незначительная и не превышает прошлогодних значений за аналогичный период", - говорится в сообщении.Уточняется, что сегодня в Москве отмечается обычный вариант развития эпидемиологической обстановки, характерной для осенне-зимнего сезона. Уровень заболеваемости не превышает сезонных показателей. Массовых заболеваний гриппом и пневмонией среди школьников и воспитанников дошкольных групп в настоящий момент не наблюдается.Департамент здравоохранения города Москвы отмечает, что в этот эпидемиологический сезон конкурируют три основных вида вирусной инфекции – это COVID-19, грипп и группа остальных возбудителей ОРВИ. Это сочетание становится характерным для сезонных подъемов заболеваемости. Соотношение долей, болеющих этими инфекциями все время меняется. В настоящее время "подрастает" количество болеющих гриппом. Это грипп А (H3N2), однако его доля, согласно клиническим данным, не превышает 10-15%."При этом, важно подчеркнуть, что в большинстве случаев заболевания, вызванные респираторными инфекциями, протекают в легкой и средней форме, что не требует стационарного или какого-либо специфичного лечения. Подчеркиваем, что в Москве есть все необходимые мощности для лечения пациентов с любыми инфекциями. Все схемы оказания медицинской помощи пациентам с сезонными респираторными инфекциями отработаны, и каждый пациент получает медицинскую помощь в полном объеме", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231207/privivka-1914312001.html
https://ria.ru/20231205/situatsiya-1913962464.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770834892_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_d9a431f6205c3eefa0698bdcf7b50b8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, орви, здоровье - общество
Москва, ОРВИ, Здоровье - Общество
Депздрав Москвы опроверг сообщения о массовых заболеваниях школьников
Депздрав Москвы опроверг сообщения о массовых заболеваниях школьников пневмонией
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости.
Департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщения о массовых заболеваниях школьников пневмонией: заболеваемость среди детей не превышает показателей прошлого сезона, - говорится в Telegram-канале
департамента.
"В связи с появлением информации о якобы массовых заболеваниях гриппом и скрытой пневмонией среди школьников, департамент здравоохранения Москвы выступает с опровержением. Доля пневмоний в общей заболеваемости среди детей не превышает показателей предыдущего сезона. Показатели достаточно стабильны, какого-либо заметного роста госпитализации среди детей нет. Доля детей с тяжелым течением от общего числа госпитализированных незначительная и не превышает прошлогодних значений за аналогичный период", - говорится в сообщении.
В России прививки от гриппа сделали 52 процента населения, заявила Попова
Уточняется, что сегодня в Москве отмечается обычный вариант развития эпидемиологической обстановки, характерной для осенне-зимнего сезона. Уровень заболеваемости не превышает сезонных показателей. Массовых заболеваний гриппом и пневмонией среди школьников и воспитанников дошкольных групп в настоящий момент не наблюдается.
Департамент здравоохранения города Москвы отмечает, что в этот эпидемиологический сезон конкурируют три основных вида вирусной инфекции – это COVID-19, грипп и группа остальных возбудителей ОРВИ. Это сочетание становится характерным для сезонных подъемов заболеваемости. Соотношение долей, болеющих этими инфекциями все время меняется. В настоящее время "подрастает" количество болеющих гриппом. Это грипп А (H3N2), однако его доля, согласно клиническим данным, не превышает 10-15%.
"При этом, важно подчеркнуть, что в большинстве случаев заболевания, вызванные респираторными инфекциями, протекают в легкой и средней форме, что не требует стационарного или какого-либо специфичного лечения. Подчеркиваем, что в Москве есть все необходимые мощности для лечения пациентов с любыми инфекциями. Все схемы оказания медицинской помощи пациентам с сезонными респираторными инфекциями отработаны, и каждый пациент получает медицинскую помощь в полном объеме", - говорится в сообщении.
Роспотребнадзор: ситуация с респираторными заболеваниями под контролем