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Депздрав Москвы опроверг сообщения о массовых заболеваниях школьников - РИА Новости, 13.12.2023
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13:23 13.12.2023 (обновлено: 13:43 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/pnevmoniya-1915511981.html
Депздрав Москвы опроверг сообщения о массовых заболеваниях школьников
Депздрав Москвы опроверг сообщения о массовых заболеваниях школьников - РИА Новости, 13.12.2023
Депздрав Москвы опроверг сообщения о массовых заболеваниях школьников
Департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщения о массовых заболеваниях школьников пневмонией: заболеваемость среди детей не превышает показателей... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T13:23
2023-12-13T13:43
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщения о массовых заболеваниях школьников пневмонией: заболеваемость среди детей не превышает показателей прошлого сезона, - говорится в Telegram-канале департамента."В связи с появлением информации о якобы массовых заболеваниях гриппом и скрытой пневмонией среди школьников, департамент здравоохранения Москвы выступает с опровержением. Доля пневмоний в общей заболеваемости среди детей не превышает показателей предыдущего сезона. Показатели достаточно стабильны, какого-либо заметного роста госпитализации среди детей нет. Доля детей с тяжелым течением от общего числа госпитализированных незначительная и не превышает прошлогодних значений за аналогичный период", - говорится в сообщении.Уточняется, что сегодня в Москве отмечается обычный вариант развития эпидемиологической обстановки, характерной для осенне-зимнего сезона. Уровень заболеваемости не превышает сезонных показателей. Массовых заболеваний гриппом и пневмонией среди школьников и воспитанников дошкольных групп в настоящий момент не наблюдается.Департамент здравоохранения города Москвы отмечает, что в этот эпидемиологический сезон конкурируют три основных вида вирусной инфекции – это COVID-19, грипп и группа остальных возбудителей ОРВИ. Это сочетание становится характерным для сезонных подъемов заболеваемости. Соотношение долей, болеющих этими инфекциями все время меняется. В настоящее время "подрастает" количество болеющих гриппом. Это грипп А (H3N2), однако его доля, согласно клиническим данным, не превышает 10-15%."При этом, важно подчеркнуть, что в большинстве случаев заболевания, вызванные респираторными инфекциями, протекают в легкой и средней форме, что не требует стационарного или какого-либо специфичного лечения. Подчеркиваем, что в Москве есть все необходимые мощности для лечения пациентов с любыми инфекциями. Все схемы оказания медицинской помощи пациентам с сезонными респираторными инфекциями отработаны, и каждый пациент получает медицинскую помощь в полном объеме", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231207/privivka-1914312001.html
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москва, орви, здоровье - общество
Москва, ОРВИ, Здоровье - Общество
Депздрав Москвы опроверг сообщения о массовых заболеваниях школьников

Депздрав Москвы опроверг сообщения о массовых заболеваниях школьников пневмонией

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудники Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы
Сотрудники Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудники Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщения о массовых заболеваниях школьников пневмонией: заболеваемость среди детей не превышает показателей прошлого сезона, - говорится в Telegram-канале департамента.
"В связи с появлением информации о якобы массовых заболеваниях гриппом и скрытой пневмонией среди школьников, департамент здравоохранения Москвы выступает с опровержением. Доля пневмоний в общей заболеваемости среди детей не превышает показателей предыдущего сезона. Показатели достаточно стабильны, какого-либо заметного роста госпитализации среди детей нет. Доля детей с тяжелым течением от общего числа госпитализированных незначительная и не превышает прошлогодних значений за аналогичный период", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что сегодня в Москве отмечается обычный вариант развития эпидемиологической обстановки, характерной для осенне-зимнего сезона. Уровень заболеваемости не превышает сезонных показателей. Массовых заболеваний гриппом и пневмонией среди школьников и воспитанников дошкольных групп в настоящий момент не наблюдается.
Департамент здравоохранения города Москвы отмечает, что в этот эпидемиологический сезон конкурируют три основных вида вирусной инфекции – это COVID-19, грипп и группа остальных возбудителей ОРВИ. Это сочетание становится характерным для сезонных подъемов заболеваемости. Соотношение долей, болеющих этими инфекциями все время меняется. В настоящее время "подрастает" количество болеющих гриппом. Это грипп А (H3N2), однако его доля, согласно клиническим данным, не превышает 10-15%.
"При этом, важно подчеркнуть, что в большинстве случаев заболевания, вызванные респираторными инфекциями, протекают в легкой и средней форме, что не требует стационарного или какого-либо специфичного лечения. Подчеркиваем, что в Москве есть все необходимые мощности для лечения пациентов с любыми инфекциями. Все схемы оказания медицинской помощи пациентам с сезонными респираторными инфекциями отработаны, и каждый пациент получает медицинскую помощь в полном объеме", - говорится в сообщении.
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