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Роспотребнадзор заявил о рекомендательном характере ношения масок в Москве - РИА Новости, 13.12.2023
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09:18 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/maska-1915451132.html
Роспотребнадзор заявил о рекомендательном характере ношения масок в Москве
Роспотребнадзор заявил о рекомендательном характере ношения масок в Москве - РИА Новости, 13.12.2023
Роспотребнадзор заявил о рекомендательном характере ношения масок в Москве
Ношение масок в Москве носит исключительно рекомендательный характер, это вопрос личной ответственности, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T09:18
2023-12-13T09:18
общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Ношение масок в Москве носит исключительно рекомендательный характер, это вопрос личной ответственности, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по городу Москве. Ранее на сайте управления Роспотребнадзора по Москве были размещены рекомендации по мерам неспецифической профилактики в период подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом. "Рекомендация носить маски для личной безопасности не является сигналом для введения масочного режима. Ношение маски в общественных местах - вопрос личной ответственности перед собой и окружающими", - говорится в сообщении. Также во время эпидподъема необходимо чаще мыть руки и использовать антисептики, отметили в ведомстве.
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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор заявил о рекомендательном характере ношения масок в Москве

Роспотребнадзор: ношение масок в Москве носит рекомендательный характер

© AP Photo / Pavel GolovkinМужчина в маске на улице в Москве
Мужчина в маске на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AP Photo / Pavel Golovkin
Мужчина в маске на улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Ношение масок в Москве носит исключительно рекомендательный характер, это вопрос личной ответственности, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по городу Москве.
Ранее на сайте управления Роспотребнадзора по Москве были размещены рекомендации по мерам неспецифической профилактики в период подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом.
«
"Рекомендация носить маски для личной безопасности не является сигналом для введения масочного режима. Ношение маски в общественных местах - вопрос личной ответственности перед собой и окружающими", - говорится в сообщении.
Также во время эпидподъема необходимо чаще мыть руки и использовать антисептики, отметили в ведомстве.
Лечение гриппа и простуды - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Роспотребнадзор оценил уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве
Вчера, 18:33
 
ОбществоМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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