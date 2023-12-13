https://ria.ru/20231213/maska-1915451132.html

Роспотребнадзор заявил о рекомендательном характере ношения масок в Москве

Роспотребнадзор заявил о рекомендательном характере ношения масок в Москве - РИА Новости, 13.12.2023

Роспотребнадзор заявил о рекомендательном характере ношения масок в Москве

Ношение масок в Москве носит исключительно рекомендательный характер, это вопрос личной ответственности, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T09:18

2023-12-13T09:18

2023-12-13T09:18

общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Ношение масок в Москве носит исключительно рекомендательный характер, это вопрос личной ответственности, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по городу Москве. Ранее на сайте управления Роспотребнадзора по Москве были размещены рекомендации по мерам неспецифической профилактики в период подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом. "Рекомендация носить маски для личной безопасности не является сигналом для введения масочного режима. Ношение маски в общественных местах - вопрос личной ответственности перед собой и окружающими", - говорится в сообщении. Также во время эпидподъема необходимо чаще мыть руки и использовать антисептики, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20231212/rospotrebnadzor-1915384561.html

москва

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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)