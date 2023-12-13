https://ria.ru/20231213/mariupol-1915500132.html

Соцпрактики "Мультицентра" Ленинградской области внедрят в Мариуполе

Соцпрактики "Мультицентра" Ленинградской области внедрят в Мариуполе - РИА Новости, 13.12.2023

Соцпрактики "Мультицентра" Ленинградской области внедрят в Мариуполе

Опыт "Мультицентра социальной и трудовой интеграции" (МЦ СиТИ) Ленинградской области по комплексному сопровождению граждан с инвалидностью и ограниченными... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T12:46

2023-12-13T12:46

2023-12-13T13:50

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ленинградская область

мариуполь

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек - РИА Новости. Опыт "Мультицентра социальной и трудовой интеграции" (МЦ СиТИ) Ленинградской области по комплексному сопровождению граждан с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в сфере профессиональной и социальной реабилитации начнут тиражировать в Мариуполе, сообщил в своем официальном телеграм-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Директор "Мультицентра социальной и трудовой интеграции" Ирина Дрозденко во время рабочей поездки губернатора Ленинградской области в Донецкую Народную Республику (ДНР) подписала соглашение с Приазовским государственным техническим университетом Мариуполя. "Невозможно оставаться равнодушными к судьбе своей исторической Родины. Ирина (Дрозденко – ред.) родилась в Мариуполе, и за последний год наша семья не один раз откликалась на просьбы ее земляков", — отметил глава Ленобласти. По его словам, для тиражирования опыта региональной модели МЦ СиТИ по профессиональной подготовке и переподготовке граждан с инвалидностью предстоит выстроить рабочее взаимодействие с подведомственным университету Колледжем технологии и дизайна. "Опыт Мультицентра будет способствовать самореализации студентов с инвалидностью", — подытожил Дрозденко.

https://ria.ru/20231212/nesanktsionirovannye_svalki-1915405613.html

https://ria.ru/20231213/mariupol-1915478280.html

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ленинградская область, мариуполь, александр дрозденко