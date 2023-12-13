https://ria.ru/20231213/mariupol-1915478280.html
Специалисты Ленобласти начали восстанавливать новые объекты в Мариуполе
Специалисты Ленобласти начали восстанавливать новые объекты в Мариуполе - РИА Новости, 13.12.2023
Специалисты Ленобласти начали восстанавливать новые объекты в Мариуполе
Специалисты Ленинградской области завершили восстановительные работы, запланированные на 2023 год в Мариуполе Донецкой Народной Республики (ДНР), и приступили к РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T11:22
2023-12-13T11:22
2023-12-13T11:22
ленинградская область
донецкая народная республика
александр дрозденко
ленинградская область
мариуполь
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 13 дек - РИА Новости. Специалисты Ленинградской области завершили восстановительные работы, запланированные на 2023 год в Мариуполе Донецкой Народной Республики (ДНР), и приступили к новым объектам, сообщил в своем официальном телеграм-канале губернатор региона Александр Дрозденко. "Ленинградцы все, что обещали, здесь, в Мариуполе, сделали. Очень важно, что мы сегодня не уходим из Мариуполя. Мы здесь остаемся работать и готовы взять новые объекты", — отметил глава Ленобласти добавив, что специалисты приступили к восстановлению технического училища. Он добавил, что конструктив уже полностью восстановлен, сейчас в учебном заведении ведутся отделочные работы. Завершить ремонт планируют к началу учебного года, чтобы в сентябре студенты смогли вернуться в свои аудитории. На сегодняшний день, уточнили в пресс-службе областной администрации, за счет федеральных средств Ленобласть в Мариуполе полностью завершила восстановительные работы на 26 объектах, включая жилые дома, спортивный комплекс, объекты исторического и культурного значения. Сейчас ведутся работы на 36 объектах. Также региону федеральным правительством было поручено восстановить три объекта в историческом центре города: библиотеки, Мариупольский профессиональный колледж ФГБОУ ВО "ПГТУ" и многоквартирные дома. Как отметили в администрации Ленобласти, специалисты используют передовые технологии, которые берут на вооружение другие регионы страны.
https://ria.ru/20231212/shefskaya_pomosch_dnr-1915295002.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, александр дрозденко, ленинградская область, мариуполь
Ленинградская область , Донецкая Народная Республика, Александр Дрозденко, Ленинградская область, Мариуполь
С.- ПЕТЕРБУРГ, 13 дек - РИА Новости.
Специалисты Ленинградской области завершили восстановительные работы, запланированные на 2023 год в Мариуполе Донецкой Народной Республики (ДНР), и приступили к новым объектам, сообщил в своем официальном телеграм-канале
губернатор региона Александр Дрозденко.
"Ленинградцы все, что обещали, здесь, в Мариуполе, сделали. Очень важно, что мы сегодня не уходим из Мариуполя. Мы здесь остаемся работать и готовы взять новые объекты", — отметил глава Ленобласти добавив, что специалисты приступили к восстановлению технического училища.
Он добавил, что конструктив уже полностью восстановлен, сейчас в учебном заведении ведутся отделочные работы. Завершить ремонт планируют к началу учебного года, чтобы в сентябре студенты смогли вернуться в свои аудитории.
На сегодняшний день, уточнили в пресс-службе областной администрации, за счет федеральных средств Ленобласть в Мариуполе полностью завершила восстановительные работы на 26 объектах, включая жилые дома, спортивный комплекс, объекты исторического и культурного значения. Сейчас ведутся работы на 36 объектах. Также региону федеральным правительством было поручено восстановить три объекта в историческом центре города: библиотеки, Мариупольский профессиональный колледж ФГБОУ ВО "ПГТУ" и многоквартирные дома.
Как отметили в администрации Ленобласти, специалисты используют передовые технологии, которые берут на вооружение другие регионы страны.
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