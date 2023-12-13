https://ria.ru/20231213/grazhdanstvo-1915538439.html

В Москве впервые лишили россиян гражданства за преступление

В Москве впервые лишили россиян гражданства за преступление - РИА Новости, 13.12.2023

В Москве впервые лишили россиян гражданства за преступление

Двух россиян, недавно получивших гражданство, задержали в Москве за незаконный оборот наркотиков и лишили паспортов, сообщила пресс-служба МВД. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T14:50

2023-12-13T14:50

2023-12-13T15:49

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Двух россиян, недавно получивших гражданство, задержали в Москве за незаконный оборот наркотиков и лишили паспортов, сообщила пресс-служба МВД."В отношении двоих приезжих вынесены решения о прекращении гражданства Российской Федерации, а действующие паспорта граждан Российской Федерации изъяты", — говорится в заявлении.По информации ведомства, у одного из обвиняемых нашли 19 свертков с мефедроном, у другого обнаружили один пакетик с запрещенным веществом.Преступников привлекли к уголовной ответственности по второй части статьи 228 Уголовного кодекса. Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" № 138-ФЗ от 28 апреля ввел новые основания для его прекращения. Одним из них стало совершение преступлений, перечень которых указан в статье 24. Закон вступил в силу 26 октября.Среди правонарушений, за которые могут изъять паспорт, указаны дезертирство, дискредитация, добровольная сдача в плен, а также неисполнение приказа во время мобилизации или военного положения. Кроме того, в перечень попали тяжкие преступления против государства, национальной безопасности, террористическая и экстремистская деятельность, незаконный оборот оружия и наркотиков, массовые беспорядки и неисполнение законодательства об иноагентах. При этом срок давности значения не имеет.

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происшествия, москва, россия, здоровье - общество