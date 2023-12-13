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В Москве впервые лишили россиян гражданства за преступление - РИА Новости, 13.12.2023
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14:50 13.12.2023 (обновлено: 15:49 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/grazhdanstvo-1915538439.html
В Москве впервые лишили россиян гражданства за преступление
В Москве впервые лишили россиян гражданства за преступление - РИА Новости, 13.12.2023
В Москве впервые лишили россиян гражданства за преступление
Двух россиян, недавно получивших гражданство, задержали в Москве за незаконный оборот наркотиков и лишили паспортов, сообщила пресс-служба МВД. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T14:50
2023-12-13T15:49
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Двух россиян, недавно получивших гражданство, задержали в Москве за незаконный оборот наркотиков и лишили паспортов, сообщила пресс-служба МВД."В отношении двоих приезжих вынесены решения о прекращении гражданства Российской Федерации, а действующие паспорта граждан Российской Федерации изъяты", — говорится в заявлении.По информации ведомства, у одного из обвиняемых нашли 19 свертков с мефедроном, у другого обнаружили один пакетик с запрещенным веществом.Преступников привлекли к уголовной ответственности по второй части статьи 228 Уголовного кодекса. Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" № 138-ФЗ от 28 апреля ввел новые основания для его прекращения. Одним из них стало совершение преступлений, перечень которых указан в статье 24. Закон вступил в силу 26 октября.Среди правонарушений, за которые могут изъять паспорт, указаны дезертирство, дискредитация, добровольная сдача в плен, а также неисполнение приказа во время мобилизации или военного положения. Кроме того, в перечень попали тяжкие преступления против государства, национальной безопасности, террористическая и экстремистская деятельность, незаконный оборот оружия и наркотиков, массовые беспорядки и неисполнение законодательства об иноагентах. При этом срок давности значения не имеет.
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происшествия, москва, россия, здоровье - общество
Происшествия, Москва, Россия, Здоровье - Общество
В Москве впервые лишили россиян гражданства за преступление

МВД: в Москве двоих россиян впервые лишили гражданства за преступление

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Двух россиян, недавно получивших гражданство, задержали в Москве за незаконный оборот наркотиков и лишили паспортов, сообщила пресс-служба МВД.
«
"В отношении двоих приезжих вынесены решения о прекращении гражданства Российской Федерации, а действующие паспорта граждан Российской Федерации изъяты", — говорится в заявлении.
По информации ведомства, у одного из обвиняемых нашли 19 свертков с мефедроном, у другого обнаружили один пакетик с запрещенным веществом.
Преступников привлекли к уголовной ответственности по второй части статьи 228 Уголовного кодекса.
Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" № 138-ФЗ от 28 апреля ввел новые основания для его прекращения. Одним из них стало совершение преступлений, перечень которых указан в статье 24. Закон вступил в силу 26 октября.
Среди правонарушений, за которые могут изъять паспорт, указаны дезертирство, дискредитация, добровольная сдача в плен, а также неисполнение приказа во время мобилизации или военного положения. Кроме того, в перечень попали тяжкие преступления против государства, национальной безопасности, террористическая и экстремистская деятельность, незаконный оборот оружия и наркотиков, массовые беспорядки и неисполнение законодательства об иноагентах. При этом срок давности значения не имеет.
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