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ФПИКНО: Эр-Рияд заинтересован в развитии исламского образования в России - РИА Новости, 13.12.2023
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Религия
 
03:46 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/fpikno-1915435190.html
ФПИКНО: Эр-Рияд заинтересован в развитии исламского образования в России
ФПИКНО: Эр-Рияд заинтересован в развитии исламского образования в России - РИА Новости, 13.12.2023
ФПИКНО: Эр-Рияд заинтересован в развитии исламского образования в России
Министерство образования Саудовской Аравии выразило готовность в развитии исламского образования в России в сотрудничестве с исламскими вузами РФ, сообщил РИА... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T03:46
2023-12-13T03:46
религия
общество
россия
саудовская аравия
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ЭР-РИЯД, 13 дек – РИА Новости. Министерство образования Саудовской Аравии выразило готовность в развитии исламского образования в России в сотрудничестве с исламскими вузами РФ, сообщил РИА Новости советник Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования (ФПИКНО) Алексей Петров. "В рамках визита российской делегации с участием политологов и дипломатов экспертной площадки "Хакимовский клуб" в столицу Саудовской Аравии представителями ФПИКНО проведена встреча с министром образования Королевства Саудовской Аравии (КСА) Юсуфом Аль Буеном. В ходе беседы стороны пришли к решению о создании дорожной карты по совместной работе в области исламского образования, которая затрагивает деятельность исламских вузов РФ и минобразования КСА. Для нас это новый проект", - рассказал Петров. По его словам, по возвращении в Россию представители фонда проведут работу с мусульманскими вузами РФ на предмет их вовлеченности в программу официального сотрудничества с минобразования КСА. "Таким образом, отношения в области религиозного и теологического образования могут начать новый виток сотрудничества России и Саудовской Аравии, что приведет к упорядочению учебного процесса и соответствующего контроля", - сказал Петров. Заседание экспертной площадки "Хакимовский клуб" во главе с его председателем, послом по особым поручениям МИД РФ Олегом Озеровым состоялось в Саудовской Аравии при поддержке посольства РФ в Эр-Рияде и группы стратегического видения "Россия – Исламский мир".
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общество, россия, саудовская аравия, олег озеров
Религия, Общество, Россия, Саудовская Аравия, Олег Озеров
ФПИКНО: Эр-Рияд заинтересован в развитии исламского образования в России

ФПИКНО: Эр-Рияд выразил готовность развивать исламское образование в России

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВерующие в мечети Аль-Марджани перед праздничной молитвой в праздник Курбан-Байрам в Казани
Верующие в мечети Аль-Марджани перед праздничной молитвой в праздник Курбан-Байрам в Казани - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Верующие в мечети Аль-Марджани перед праздничной молитвой в праздник Курбан-Байрам в Казани. Архивное фото
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ЭР-РИЯД, 13 дек – РИА Новости. Министерство образования Саудовской Аравии выразило готовность в развитии исламского образования в России в сотрудничестве с исламскими вузами РФ, сообщил РИА Новости советник Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования (ФПИКНО) Алексей Петров.
«
"В рамках визита российской делегации с участием политологов и дипломатов экспертной площадки "Хакимовский клуб" в столицу Саудовской Аравии представителями ФПИКНО проведена встреча с министром образования Королевства Саудовской Аравии (КСА) Юсуфом Аль Буеном. В ходе беседы стороны пришли к решению о создании дорожной карты по совместной работе в области исламского образования, которая затрагивает деятельность исламских вузов РФ и минобразования КСА. Для нас это новый проект", - рассказал Петров.
По его словам, по возвращении в Россию представители фонда проведут работу с мусульманскими вузами РФ на предмет их вовлеченности в программу официального сотрудничества с минобразования КСА.
"Таким образом, отношения в области религиозного и теологического образования могут начать новый виток сотрудничества России и Саудовской Аравии, что приведет к упорядочению учебного процесса и соответствующего контроля", - сказал Петров.
Заседание экспертной площадки "Хакимовский клуб" во главе с его председателем, послом по особым поручениям МИД РФ Олегом Озеровым состоялось в Саудовской Аравии при поддержке посольства РФ в Эр-Рияде и группы стратегического видения "Россия – Исламский мир".
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