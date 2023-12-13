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Фестиваль авторской песни "Покровский собор" принял более тысячи заявок

Фестиваль авторской песни "Покровский собор" принял более тысячи заявок - РИА Новости, 13.12.2023

Фестиваль авторской песни "Покровский собор" принял более тысячи заявок

Более тысячи конкурсантов примут участие в IV Всероссийском фестивале авторской песни и поэзии "Покровский собор", битва за гран-при которого пройдет 13 января... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T14:28

2023-12-13T14:28

2023-12-13T14:28

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости, Ольга Липич. Более тысячи конкурсантов примут участие в IV Всероссийском фестивале авторской песни и поэзии "Покровский собор", битва за гран-при которого пройдет 13 января 2024 в московском Гостином дворе, прием конкурсных заявок открыт до 20 декабря 2023 года, рассказали РИА Новости организаторы."Название "Покровский собор" - не спонтанное. Всем известен храм знаменитого русского юродивого Василия Блаженного, который находится на Красной площади. Настоящее, или юридическое название этого храма - Покровский собор (собор Покрова Пресвятой Богородицы – ред.). А Гостиный двор - в нескольких шагах от площади. Фестиваль зимний, поэтому Покровский - как нельзя точно и атмосферно, от слова "покров", снег. Собор - собрание, единение по духу, вере и служению" - сказал РИА Новости художественный руководитель фестиваля, лауреат международных и всероссийских премий, автор-исполнитель Алексей Витаков.Основные цели фестиваля, учредителем которого выступил предприниматель и общественный деятель Михаил Хубутия, - поддержка творческих людей, открытие новых песенно-поэтических вершин, развитие авторской песни, привлечение молодёжи. В музыкальном конкурсе четыре номинации: автор слов и музыки, автор музыки, исполнитель, а также дуэты и ансамбли. Поэзия - отдельная номинация. На официальном сайте фестиваля https://pokrovfest.ru отображается число заявок, поступивших на конкурс во всех номинациях, – и сейчас их уже более тысячи."Если в прошлом году доминировали заявки на участие от исполнителей, то в этом году больше авторов, и намного больше претендентов в номинации "поэзия", больше интересных детских работ, то есть конкурсантов моложе 16 лет. Представлены более сорока регионов, включая ДНР. Есть заявки и из других стран: Эстония, Казахстан, Белоруссия, Абхазия, Сербия и даже Германия. Прием заявок будет проходить до 20 декабря 2023 году. А список финалистов появится 27 декабря", - отметил Витаков.Первый тур фестиваля, пояснил он, проходит онлайн: музыканты и поэты присылают свои творческие работы – и жюри их оценивает. На основании суммы баллов в финал отбирают 50 музыкантов и около сотни поэтов. Финальная часть конкурса пройдет в Гостином дворе 13-го января и завершится суперфиналом и гала-концертом. Вживую увидеть "финальную битву за гран-при" в Гостином дворе смогут бесплатно более пяти тысяч гостей: получить пригласительный билет можно на сайте фестиваля. Организаторы "Покровского собора" также обещают прямую трансляцию.Между победителями фестиваля разделят один миллион рублей: гран-при за первое место - 350 000 рублей, приз за второе место - 250 000 рублей, за третье место (обоим полуфиналистам, не вышедшим в финал) - по 100 000 рублей, и за четвертьфинал (четырем участникам, не прошедшим в полуфинал) - по 50 000 рублей. Кроме того, музыкантов и поэтов ждут многочисленные призы и подарки от партнёров фестиваля.Жюри "Покровского собора" традиционно возглавляет мэтр авторской песни, вице-президент Ассоциации бардов России Александр Мирзаян. В состав жюри в этом году вошли, в частности, известные советские и российские барды, композиторы и поэты Вадим Егоров и Александр Шаганов, заслуженные артисты России Симон Осиашвили и Эвклид Кюрдзидис, заслуженный деятель искусств РФ, поэт, баснописец, режиссер Владислав Маленко, основатель группы "ГрАссМейстер" Андрей Шепелев, лидер группы "Возвращение" Сергей Канунников, поэт, композитор, телеведущий Александр Галицкий, президент Российского союза писателей, основатель литературных порталов "Стихи.ру" и "Проза.ру" Дмитрий Кравчук, главный редактор радиостанции "Калина Красная" Александр Карпенко, музыкант, глава "АСТ-Пресс" Сергей Деревянко, композитор, мультиинструменталист Владимир Поляков и другие деятели культуры."Современная авторская песня разнообразна, исполнители и ансамбли давно уже применяют в своих аранжировках приемы и гармонические решения, характерные для джаза, босса-новы, фольклорной музыки. Здесь нет никаких границ для творческих экспериментов. Главное отличие в том, что автор с гитарой, оставшись один на один с аудиторией, остается интересен слушателю. То есть красота музыкального обрамления не заменяет содержание песни, а дополняет его. А это невозможно без внимательной работы со словом, без серьезного литературного багажа, без понимания окружающего мира", - сказал РИА Новости член жюри фестиваля, лидер группы "Возвращение" Сергей Канунников.Отвечая на вопрос о роли духовно-нравственных ценностей и православия в современной авторской песне, он отметил, что "православной может быть только вера, а право являться образцом нравственности и духовности заслуживается не успехами в музыкальной или поэтической карьере, а всей жизнью человека". "Потому и нельзя рассуждать о том, какой жанр более "нравственен и духовен" - авторская песня или классическая музыка, а может госпел. Но формируют коллективный портрет одного концерта или целого фестиваля те, кто его придумал, те, кто его реализует в художественной части, приглашая конкретных гостей на гала-концерт и поддерживая тех конкурсантов, песни которых декларируют схожие морально-этические ценности. Так сложилось, благодаря труду целых поколений авторов, что именно в нашем жанре эта планка довольно высока, и достичь здесь какого-либо признания можно только талантом, укрепленным огромным трудолюбием и любовью к музыке", - заключил Канунников.

https://ria.ru/20221219/festival-1839874183.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, донецкая народная республика, эстония, александр галицкий, владимир поляков, религия