https://ria.ru/20231213/doklad-1915576842.html

Глава СК запросил доклад после смертельного нападения собак на ставропольца

Глава СК запросил доклад после смертельного нападения собак на ставропольца - РИА Новости, 13.12.2023

Глава СК запросил доклад после смертельного нападения собак на ставропольца

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о смерти пожилого мужчины, которого загрызли собаки в РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T16:52

2023-12-13T16:52

2023-12-13T16:53

происшествия

россия

ставропольский край

михайловск

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЯТИГОРСК, 13 дек – РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о смерти пожилого мужчины, которого загрызли собаки в Ставропольском крае, сообщил СК РФ. Ранее в СМИ появилась информация, что в декабре текущего года 63-летнего жителя города Михайловск в Ставропольском крае обнаружили на улице без сознания со следами укусов животных, в том числе в области головы. Мужчина в тяжелом состоянии был госпитализирован, однако, несмотря на оказанную помощь, скончался. После мониторинга в СМИ сведений СУСК России по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в отношении сотрудников администрации города Михайловск по статье "халатность". В настоящий момент точная причина смерти мужчины устанавливается следователями. "Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Ставропольскому краю Игоря Николаевича Иванова доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела", – говорится в сообщении СК РФ в Telegram-канале.

https://ria.ru/20231101/pensionery-1906618630.html

россия

ставропольский край

михайловск

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происшествия, россия, ставропольский край, михайловск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)