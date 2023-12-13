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Глава СК запросил доклад после смертельного нападения собак на ставропольца - РИА Новости, 13.12.2023
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16:52 13.12.2023 (обновлено: 16:53 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/doklad-1915576842.html
Глава СК запросил доклад после смертельного нападения собак на ставропольца
Глава СК запросил доклад после смертельного нападения собак на ставропольца - РИА Новости, 13.12.2023
Глава СК запросил доклад после смертельного нападения собак на ставропольца
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о смерти пожилого мужчины, которого загрызли собаки в РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T16:52
2023-12-13T16:53
происшествия
россия
ставропольский край
михайловск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 13 дек – РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о смерти пожилого мужчины, которого загрызли собаки в Ставропольском крае, сообщил СК РФ. Ранее в СМИ появилась информация, что в декабре текущего года 63-летнего жителя города Михайловск в Ставропольском крае обнаружили на улице без сознания со следами укусов животных, в том числе в области головы. Мужчина в тяжелом состоянии был госпитализирован, однако, несмотря на оказанную помощь, скончался. После мониторинга в СМИ сведений СУСК России по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в отношении сотрудников администрации города Михайловск по статье "халатность". В настоящий момент точная причина смерти мужчины устанавливается следователями. "Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Ставропольскому краю Игоря Николаевича Иванова доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела", – говорится в сообщении СК РФ в Telegram-канале.
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ставропольский край
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происшествия, россия, ставропольский край, михайловск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ставропольский край, Михайловск, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Глава СК запросил доклад после смертельного нападения собак на ставропольца

Бастрыкин потребовал доклад после смертельного нападения собак на ставропольца

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РФПредседатель СК России Александр Бастрыкин
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой СК РФ
Председатель СК России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 13 дек – РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о смерти пожилого мужчины, которого загрызли собаки в Ставропольском крае, сообщил СК РФ.
Ранее в СМИ появилась информация, что в декабре текущего года 63-летнего жителя города Михайловск в Ставропольском крае обнаружили на улице без сознания со следами укусов животных, в том числе в области головы. Мужчина в тяжелом состоянии был госпитализирован, однако, несмотря на оказанную помощь, скончался.
После мониторинга в СМИ сведений СУСК России по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в отношении сотрудников администрации города Михайловск по статье "халатность". В настоящий момент точная причина смерти мужчины устанавливается следователями.
«
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Ставропольскому краю Игоря Николаевича Иванова доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела", – говорится в сообщении СК РФ в Telegram-канале.
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ПроисшествияРоссияСтавропольский крайМихайловскАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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