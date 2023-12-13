Старовойт: ни в коем случае нельзя запрещать или ограничивать аборты
Роман Старовойт: ни в коем случае нельзя запрещать или ограничивать аборты
Губернатор Курской области Роман Старовойт. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 13 дек - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что "ни в коем случае нельзя запрещать или ограничивать аборты", потому что это право женщины и есть много показаний к этому.
Пресс-конференция губернатора Курской области прошла в четверг, 13 декабря.
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"Мое стойкое убеждение и всей нашей команды, в том числе экспертов, что ни в коем случае нельзя запрещать или ограничивать аборты. Ни в коем случае! Во-первых, это право женщины, во-вторых, есть множество показаний к этому, включая личное решение самой женщины. Оно должно быть неприкасаемым", - сообщил Старовойт в ходе пресс-конференции.
Губернатор объяснил, что ответственность будет только за склонение к аборту. Власти подразумевают пропаганду образа жизни чайлдфри. При этом, если муж и жена обсуждают вопрос аборта или если врач говорит, что есть показания к аборту - это не будет считаться склонением к прерыванию беременности.
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"Сейчас мы видим, в том числе из-за рубежа финансируется эта история. То же самое как было склонение к самоубийству - "Синий кит" и все что с этим связано. Поэтому вот эти шаги - они входят в большую программу, которую мы вместе с экспертным сообществом по повышению демографии", - добавил Старовойт.
Глава региона отметил, что закон о запрете склонения к абортам не подразумевает прекращение проведения соответствующих операций.
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"У нас частные медицинские центры, которые имеют лицензию на территории региона, они остаются и будут работать, даже если для них это единственный вид деятельности, мы, еще раз подчеркиваю - это добровольно было принято решение (отказ от проведения операций по прерыванию беременности - ред.) после многочисленных консультаций. И, конечно же, государственные клиники будут работать абсолютно в том же формате", - отметил Старовойт.
8 декабря депутаты Курской областной думы единогласно поддержали законопроект о запрете склонения женщин к аборту и пропаганды чайлдфри. Этот законопроект вынес на рассмотрение областной думы Старовойт 1 декабря.
Ранее Мордовия, Тверская и Калининградская области приняли региональные законы о запрете склонения к аборту. Псковский губернатор предложил региональному парламенту рассмотреть соответствующий законопроект. В Курской области и Крыму частные клиники добровольно отказались от оказания услуг по прерыванию беременности. Административные штрафы за склонение женщин к абортам намерены ввести в Калининградской области. Аналогичный запрет рассматривают депутаты Тамбовской области. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что склонение женщин к абортам будет запрещено в России на федеральном уровне.