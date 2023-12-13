https://ria.ru/20231213/aborty-1915639734.html

Старовойт: ни в коем случае нельзя запрещать или ограничивать аборты

Старовойт: ни в коем случае нельзя запрещать или ограничивать аборты - РИА Новости, 13.12.2023

Старовойт: ни в коем случае нельзя запрещать или ограничивать аборты

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что "ни в коем случае нельзя запрещать или ограничивать аборты", потому что это право женщины и есть много... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T20:57

2023-12-13T20:57

2023-12-13T20:57

здоровье - общество

курская область

калининградская область

тамбовская область

роман старовойт

курская областная дума

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/17/1785105137_0:44:1016:616_1920x0_80_0_0_92d62f53b120b01f3ac0d35798d30f5e.jpg

ВОРОНЕЖ, 13 дек - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что "ни в коем случае нельзя запрещать или ограничивать аборты", потому что это право женщины и есть много показаний к этому. Пресс-конференция губернатора Курской области прошла в четверг, 13 декабря. "Мое стойкое убеждение и всей нашей команды, в том числе экспертов, что ни в коем случае нельзя запрещать или ограничивать аборты. Ни в коем случае! Во-первых, это право женщины, во-вторых, есть множество показаний к этому, включая личное решение самой женщины. Оно должно быть неприкасаемым", - сообщил Старовойт в ходе пресс-конференции. Губернатор объяснил, что ответственность будет только за склонение к аборту. Власти подразумевают пропаганду образа жизни чайлдфри. При этом, если муж и жена обсуждают вопрос аборта или если врач говорит, что есть показания к аборту - это не будет считаться склонением к прерыванию беременности. "Сейчас мы видим, в том числе из-за рубежа финансируется эта история. То же самое как было склонение к самоубийству - "Синий кит" и все что с этим связано. Поэтому вот эти шаги - они входят в большую программу, которую мы вместе с экспертным сообществом по повышению демографии", - добавил Старовойт. Глава региона отметил, что закон о запрете склонения к абортам не подразумевает прекращение проведения соответствующих операций. "У нас частные медицинские центры, которые имеют лицензию на территории региона, они остаются и будут работать, даже если для них это единственный вид деятельности, мы, еще раз подчеркиваю - это добровольно было принято решение (отказ от проведения операций по прерыванию беременности - ред.) после многочисленных консультаций. И, конечно же, государственные клиники будут работать абсолютно в том же формате", - отметил Старовойт. 8 декабря депутаты Курской областной думы единогласно поддержали законопроект о запрете склонения женщин к аборту и пропаганды чайлдфри. Этот законопроект вынес на рассмотрение областной думы Старовойт 1 декабря. Ранее Мордовия, Тверская и Калининградская области приняли региональные законы о запрете склонения к аборту. Псковский губернатор предложил региональному парламенту рассмотреть соответствующий законопроект. В Курской области и Крыму частные клиники добровольно отказались от оказания услуг по прерыванию беременности. Административные штрафы за склонение женщин к абортам намерены ввести в Калининградской области. Аналогичный запрет рассматривают депутаты Тамбовской области. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что склонение женщин к абортам будет запрещено в России на федеральном уровне.

https://ria.ru/20231213/abort-1915587961.html

https://ria.ru/20231130/abort-1912972839.html

https://ria.ru/20231129/abort-1912708720.html

курская область

калининградская область

тамбовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, курская область, калининградская область, тамбовская область, роман старовойт, курская областная дума