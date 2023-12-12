https://ria.ru/20231212/vs-1915246297.html

ВС предложил освобождать тяжелобольных заключенных немедленно

ВС предложил освобождать тяжелобольных заключенных немедленно - РИА Новости, 12.12.2023

ВС предложил освобождать тяжелобольных заключенных немедленно

Верховный суд РФ предлагает немедленно исполнять решения об освобождении тяжелобольных заключенных, соответствующий законопроект представлен на заседании... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T11:02

2023-12-12T11:02

2023-12-12T11:03

общество

россия

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ предлагает немедленно исполнять решения об освобождении тяжелобольных заключенных, соответствующий законопроект представлен на заседании пленума. Согласно законодательству, добиться освобождения могу заключенные, страдающие тяжелыми формами туберкулеза, рака, сахарного диабета, ослепшие, получившие лучевую болезнь и другие тяжелые расстройства. Они могут пройти соответствующее медицинское обследование и обратиться в суд, который и примет решение об освобождении. Как сказано в пояснительной записке, поскольку постановление суда об освобождении может быть обжаловано, то сейчас тяжело больных заключенных освобождают лишь через 15 дней после него или после заседания апелляционной инстанции. "В связи с этим указанные тяжелобольные лица не освобождаются незамедлительно после вынесения судом такого решения и вынуждены продолжать отбывать наказание, в том числе в местах лишения свободы, ожидая истечения срока, отведенного на апелляционное обжалование постановления суда и рассмотрение судом апелляционной инстанции жалобы (представления) другой стороны", - указывает ВС РФ. По его мнению, это не согласуется с гарантированными Конституцией правом на жизнь и здоровье, "принципами гуманизма и рационального применения мер принуждения". По данным ВС РФ, решения об освобождении от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью приняты судами: в 2020 году – в отношении 2 219 людей, в 2021 году – 2 013, в 2022 году – 2 132, в первом полугодии 2023 года – в отношении 1 086 заключенных.

https://ria.ru/20231212/sud-1915225113.html

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