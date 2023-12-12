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ВС предложил освобождать тяжелобольных заключенных немедленно - РИА Новости, 12.12.2023
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11:02 12.12.2023 (обновлено: 11:03 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/vs-1915246297.html
ВС предложил освобождать тяжелобольных заключенных немедленно
ВС предложил освобождать тяжелобольных заключенных немедленно - РИА Новости, 12.12.2023
ВС предложил освобождать тяжелобольных заключенных немедленно
Верховный суд РФ предлагает немедленно исполнять решения об освобождении тяжелобольных заключенных, соответствующий законопроект представлен на заседании... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T11:02
2023-12-12T11:03
общество
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ предлагает немедленно исполнять решения об освобождении тяжелобольных заключенных, соответствующий законопроект представлен на заседании пленума. Согласно законодательству, добиться освобождения могу заключенные, страдающие тяжелыми формами туберкулеза, рака, сахарного диабета, ослепшие, получившие лучевую болезнь и другие тяжелые расстройства. Они могут пройти соответствующее медицинское обследование и обратиться в суд, который и примет решение об освобождении. Как сказано в пояснительной записке, поскольку постановление суда об освобождении может быть обжаловано, то сейчас тяжело больных заключенных освобождают лишь через 15 дней после него или после заседания апелляционной инстанции. "В связи с этим указанные тяжелобольные лица не освобождаются незамедлительно после вынесения судом такого решения и вынуждены продолжать отбывать наказание, в том числе в местах лишения свободы, ожидая истечения срока, отведенного на апелляционное обжалование постановления суда и рассмотрение судом апелляционной инстанции жалобы (представления) другой стороны", - указывает ВС РФ. По его мнению, это не согласуется с гарантированными Конституцией правом на жизнь и здоровье, "принципами гуманизма и рационального применения мер принуждения". По данным ВС РФ, решения об освобождении от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью приняты судами: в 2020 году – в отношении 2 219 людей, в 2021 году – 2 013, в 2022 году – 2 132, в первом полугодии 2023 года – в отношении 1 086 заключенных.
https://ria.ru/20231212/sud-1915225113.html
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общество, россия
Общество, Россия
ВС предложил освобождать тяжелобольных заключенных немедленно

Верховный суд предложил освобождать тяжелобольных заключенных немедленно

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ предлагает немедленно исполнять решения об освобождении тяжелобольных заключенных, соответствующий законопроект представлен на заседании пленума.
Согласно законодательству, добиться освобождения могу заключенные, страдающие тяжелыми формами туберкулеза, рака, сахарного диабета, ослепшие, получившие лучевую болезнь и другие тяжелые расстройства. Они могут пройти соответствующее медицинское обследование и обратиться в суд, который и примет решение об освобождении.
Как сказано в пояснительной записке, поскольку постановление суда об освобождении может быть обжаловано, то сейчас тяжело больных заключенных освобождают лишь через 15 дней после него или после заседания апелляционной инстанции.
«
"В связи с этим указанные тяжелобольные лица не освобождаются незамедлительно после вынесения судом такого решения и вынуждены продолжать отбывать наказание, в том числе в местах лишения свободы, ожидая истечения срока, отведенного на апелляционное обжалование постановления суда и рассмотрение судом апелляционной инстанции жалобы (представления) другой стороны", - указывает ВС РФ.
По его мнению, это не согласуется с гарантированными Конституцией правом на жизнь и здоровье, "принципами гуманизма и рационального применения мер принуждения".
По данным ВС РФ, решения об освобождении от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью приняты судами: в 2020 году – в отношении 2 219 людей, в 2021 году – 2 013, в 2022 году – 2 132, в первом полугодии 2023 года – в отношении 1 086 заключенных.
Валентина Ческидова - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
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