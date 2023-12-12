Петербург готов принимать больше студентов из Африки, заявил Беглов
Беглов: петербургские вузы готовы принимать больше африканских студентов
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. В петербургских вузах в настоящее время учатся почти 2 тысячи студентов из стран Африки, вузы готовы принимать больше студентов из этих стран, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
"Санкт-Петербург - один из крупных научных и образовательных центров России. У нас 69 высших учебных заведений, из них 27 готовят инженеров. В наших вузах учатся более 300 тысяч студентов, из них около 2 тысяч - из стран Африки. Я хочу отметить, что мы очень рады, они очень трудолюбивые, и учатся очень хорошо, оправдывают те средства, которые вкладывают их страны. Мы готовы принять еще больше, добро пожаловать", - сказал он, выступая на Международном конгрессе "Африка ищет решения".
Международный конгресс "Африка ищет решения" проходит на площадке Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II.
Губернатор напомнил, что в июле в Петербурге прошел саммит "Россия-Африка", в котором приняли участие главы 45 государств. В Горном университете было подписано соглашение о намерениях о создании консорциума технических университетов "Недра Африки".
"На саммите президент особое внимание уделил научно-техническому сотрудничеству. В планах - открытие в Африке филиалов ведущих российских вузов", - сказал Беглов.
Приветствия участникам конгресса направили председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Участники конгресса обсудят вопросы повышения экономической интеграции, разработку законов в сфере управления недропользованием с акцентом на государственное регулирование, разработку и внедрение единой системы оценки компетенций специалистов. Сотрудничество с партнерами из Африки планируется также в сфере подготовки кадров высшей категории, в том числе через систему грантов ЮНЕСКО, в формировании новых знаний для дальнейшего технологического прогресса, создании совместных научных коллективов.