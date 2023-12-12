https://ria.ru/20231212/studenty-1915303034.html

Петербург готов принимать больше студентов из Африки, заявил Беглов

Петербург готов принимать больше студентов из Африки, заявил Беглов - РИА Новости, 12.12.2023

Петербург готов принимать больше студентов из Африки, заявил Беглов

В петербургских вузах в настоящее время учатся почти 2 тысячи студентов из стран Африки, вузы готовы принимать больше студентов из этих стран, сообщил... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T13:56

2023-12-12T13:56

2023-12-12T14:08

россия

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александр беглов

африка

совет федерации рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. В петербургских вузах в настоящее время учатся почти 2 тысячи студентов из стран Африки, вузы готовы принимать больше студентов из этих стран, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. "Санкт-Петербург - один из крупных научных и образовательных центров России. У нас 69 высших учебных заведений, из них 27 готовят инженеров. В наших вузах учатся более 300 тысяч студентов, из них около 2 тысяч - из стран Африки. Я хочу отметить, что мы очень рады, они очень трудолюбивые, и учатся очень хорошо, оправдывают те средства, которые вкладывают их страны. Мы готовы принять еще больше, добро пожаловать", - сказал он, выступая на Международном конгрессе "Африка ищет решения". Международный конгресс "Африка ищет решения" проходит на площадке Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II. Губернатор напомнил, что в июле в Петербурге прошел саммит "Россия-Африка", в котором приняли участие главы 45 государств. В Горном университете было подписано соглашение о намерениях о создании консорциума технических университетов "Недра Африки". "На саммите президент особое внимание уделил научно-техническому сотрудничеству. В планах - открытие в Африке филиалов ведущих российских вузов", - сказал Беглов. Приветствия участникам конгресса направили председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Африку представляют президент консорциума "Недра Африки" Полу Омоджо Омаджи, министр высшего образования, развития науки и технологий Зимбабве Мурвира Амон, министр природных ресурсов Нигерии Оладеле Олаке. Участники конгресса обсудят вопросы повышения экономической интеграции, разработку законов в сфере управления недропользованием с акцентом на государственное регулирование, разработку и внедрение единой системы оценки компетенций специалистов. Сотрудничество с партнерами из Африки планируется также в сфере подготовки кадров высшей категории, в том числе через систему грантов ЮНЕСКО, в формировании новых знаний для дальнейшего технологического прогресса, создании совместных научных коллективов.

https://na.ria.ru/20231211/kampus-1914338758.html

https://ria.ru/20231211/vychet-1732011226.html

https://ria.ru/20231211/filial-1915159423.html

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россия, санкт-петербург, александр беглов, африка, совет федерации рф