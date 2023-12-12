https://ria.ru/20231212/shos-1915221202.html

Повестка ШОС давно вышла за рамки региональной, заявил замгенсека

Повестка ШОС давно вышла за рамки региональной, заявил замгенсека - РИА Новости, 12.12.2023

Повестка ШОС давно вышла за рамки региональной, заявил замгенсека

Повестка Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) давно перестала быть региональной, она имеет много глобальных аспектов, заявил на пресс-конференции во... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T09:02

2023-12-12T09:02

2023-12-12T09:02

в мире

центральная азия

индия

иран

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/17440/50/174405047_0:56:601:394_1920x0_80_0_0_38e37dc47539fd2b71e94c82281b938d.jpg

ПЕКИН, 12 дек - РИА Новости. Повестка Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) давно перестала быть региональной, она имеет много глобальных аспектов, заявил на пресс-конференции во вторник заместитель генсека организации Григорий Логвинов. Замгенсека отметил, что ШОС создавалась 20 лет назад, в определенном формате, в определенных региональных и глобальных реалиях. "Это было достаточно локальное объединение, чья повестка дня в основном была сосредоточена на Центральной Азии. Сейчас ШОС - это гигантская трансрегиональная организация", - сказал Логвинов. По словам замгенсека, организация сейчас насчитывает девять и в скором будущем уже 10 государств-членов, 14 диалоговых партнеров и так далее. "То есть 26 государств так или иначе объединены под крышей ШОС, и повестка дня организации уже далеко не региональная, она имеет много уже глобальных аспектов", - подчеркнул он. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. Ожидается, что саммит ШОСпройдет в июле 2024 года в Астане.

https://ria.ru/20231129/belorussiya-1912512417.html

https://ria.ru/20231117/shos-1910059399.html

центральная азия

индия

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, центральная азия, индия, иран, шос