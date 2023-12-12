Повестка ШОС давно вышла за рамки региональной, заявил замгенсека
Замгенсека ШОС Логвинов: повестка организации давно вышла за рамки региональной
Флаги стран участников ШОС. Архивное фото
ПЕКИН, 12 дек - РИА Новости. Повестка Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) давно перестала быть региональной, она имеет много глобальных аспектов, заявил на пресс-конференции во вторник заместитель генсека организации Григорий Логвинов.
Замгенсека отметил, что ШОС создавалась 20 лет назад, в определенном формате, в определенных региональных и глобальных реалиях.
"Это было достаточно локальное объединение, чья повестка дня в основном была сосредоточена на Центральной Азии. Сейчас ШОС - это гигантская трансрегиональная организация", - сказал Логвинов.
По словам замгенсека, организация сейчас насчитывает девять и в скором будущем уже 10 государств-членов, 14 диалоговых партнеров и так далее.
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"То есть 26 государств так или иначе объединены под крышей ШОС, и повестка дня организации уже далеко не региональная, она имеет много уже глобальных аспектов", - подчеркнул он.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. Ожидается, что саммит ШОСпройдет в июле 2024 года в Астане.