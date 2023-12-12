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Повестка ШОС давно вышла за рамки региональной, заявил замгенсека - РИА Новости, 12.12.2023
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09:02 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/shos-1915221202.html
Повестка ШОС давно вышла за рамки региональной, заявил замгенсека
Повестка ШОС давно вышла за рамки региональной, заявил замгенсека - РИА Новости, 12.12.2023
Повестка ШОС давно вышла за рамки региональной, заявил замгенсека
Повестка Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) давно перестала быть региональной, она имеет много глобальных аспектов, заявил на пресс-конференции во... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T09:02
2023-12-12T09:02
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ПЕКИН, 12 дек - РИА Новости. Повестка Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) давно перестала быть региональной, она имеет много глобальных аспектов, заявил на пресс-конференции во вторник заместитель генсека организации Григорий Логвинов. Замгенсека отметил, что ШОС создавалась 20 лет назад, в определенном формате, в определенных региональных и глобальных реалиях. "Это было достаточно локальное объединение, чья повестка дня в основном была сосредоточена на Центральной Азии. Сейчас ШОС - это гигантская трансрегиональная организация", - сказал Логвинов. По словам замгенсека, организация сейчас насчитывает девять и в скором будущем уже 10 государств-членов, 14 диалоговых партнеров и так далее. "То есть 26 государств так или иначе объединены под крышей ШОС, и повестка дня организации уже далеко не региональная, она имеет много уже глобальных аспектов", - подчеркнул он. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. Ожидается, что саммит ШОСпройдет в июле 2024 года в Астане.
https://ria.ru/20231129/belorussiya-1912512417.html
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в мире, центральная азия, индия, иран, шос
В мире, Центральная Азия, Индия, Иран, ШОС
Повестка ШОС давно вышла за рамки региональной, заявил замгенсека

Замгенсека ШОС Логвинов: повестка организации давно вышла за рамки региональной

© РИА НовостиФлаги стран участников ШОС
Флаги стран участников ШОС - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
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Флаги стран участников ШОС. Архивное фото
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ПЕКИН, 12 дек - РИА Новости. Повестка Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) давно перестала быть региональной, она имеет много глобальных аспектов, заявил на пресс-конференции во вторник заместитель генсека организации Григорий Логвинов.
Замгенсека отметил, что ШОС создавалась 20 лет назад, в определенном формате, в определенных региональных и глобальных реалиях.
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"Это было достаточно локальное объединение, чья повестка дня в основном была сосредоточена на Центральной Азии. Сейчас ШОС - это гигантская трансрегиональная организация", - сказал Логвинов.
По словам замгенсека, организация сейчас насчитывает девять и в скором будущем уже 10 государств-членов, 14 диалоговых партнеров и так далее.
«
"То есть 26 государств так или иначе объединены под крышей ШОС, и повестка дня организации уже далеко не региональная, она имеет много уже глобальных аспектов", - подчеркнул он.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. Ожидается, что саммит ШОСпройдет в июле 2024 года в Астане.
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