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В Ленобласти уменьшилось количество несанкционированных свалок - РИА Новости, 12.12.2023
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
20:14 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/nesanktsionirovannye_svalki-1915405613.html
В Ленобласти уменьшилось количество несанкционированных свалок
В Ленобласти уменьшилось количество несанкционированных свалок - РИА Новости, 12.12.2023
В Ленобласти уменьшилось количество несанкционированных свалок
Комплексные меры, предпринятые властями и надзорными органами Ленинградской области позволили сократить число стихийных свалок в регионе, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T20:14
2023-12-12T20:14
ленинградская область
ленинградская область
свалки
отходы
надзор
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Комплексные меры, предпринятые властями и надзорными органами Ленинградской области позволили сократить число стихийных свалок в регионе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. С начала года в Ленобласти было ликвидировано 230 свалок объемом более 20 тысяч кубометров. Больше половины вывезенных отходов нелегально располагались на землях лесного фонда – 48% от общего количества, более 20% - на муниципальной территории, 17% на землях сельскохозяйственного назначения – 40 свалок, на землях промышленного назначения и иных категорий – 12 % от общего количества, добавили в пресс-службе. "Благодаря реализации межведомственных мер, предупреждающих сброс мусора и стимулирующих уборку захламлений, а также с учетом работы региона в этом направлении за последний год количество свалок значительно сократилось, при этом особое внимание уделяется выявленным проблемным точкам, на которых усилен контроль. Процент ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов составляет более 70% от их общего числа, с учетом вновь выявленных", – отметил председатель госэконадзора региона Рамила Агаева. Вместе с тем в обладминистрации отметили, что с начала года сотрудниками комитета государственного экологического надзора и ЛОГКУ "Леноблэкомилиция" было выявлено 138 свалок, в то время как за 2021 и 2022 года — по 686 и 287 свалок соответственно. По фактам свалок и отсутствия договоров на вывоз отходов выдано 714 предостережений для принятия мер по защите земель от загрязнения отходами производства и потребления, а также – по ликвидации свалок, из которых более 50 % уже исполнены.
https://ria.ru/20231205/otkhody-1913986929.html
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ленинградская область, свалки, отходы, надзор
Ленинградская область , Ленинградская область, Свалки, Отходы, Надзор

В Ленобласти уменьшилось количество несанкционированных свалок

© Администрация Ленинградской областиУборка мусора в Ленинградской области
Уборка мусора в Ленинградской области
© Администрация Ленинградской области
Уборка мусора в Ленинградской области
Читать ria.ru в
С.- ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Комплексные меры, предпринятые властями и надзорными органами Ленинградской области позволили сократить число стихийных свалок в регионе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
С начала года в Ленобласти было ликвидировано 230 свалок объемом более 20 тысяч кубометров. Больше половины вывезенных отходов нелегально располагались на землях лесного фонда – 48% от общего количества, более 20% - на муниципальной территории, 17% на землях сельскохозяйственного назначения – 40 свалок, на землях промышленного назначения и иных категорий – 12 % от общего количества, добавили в пресс-службе.
"Благодаря реализации межведомственных мер, предупреждающих сброс мусора и стимулирующих уборку захламлений, а также с учетом работы региона в этом направлении за последний год количество свалок значительно сократилось, при этом особое внимание уделяется выявленным проблемным точкам, на которых усилен контроль. Процент ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов составляет более 70% от их общего числа, с учетом вновь выявленных", – отметил председатель госэконадзора региона Рамила Агаева.
Вместе с тем в обладминистрации отметили, что с начала года сотрудниками комитета государственного экологического надзора и ЛОГКУ "Леноблэкомилиция" было выявлено 138 свалок, в то время как за 2021 и 2022 года — по 686 и 287 свалок соответственно. По фактам свалок и отсутствия договоров на вывоз отходов выдано 714 предостережений для принятия мер по защите земель от загрязнения отходами производства и потребления, а также – по ликвидации свалок, из которых более 50 % уже исполнены.
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