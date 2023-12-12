В Ленобласти уменьшилось количество несанкционированных свалок
© Администрация Ленинградской областиУборка мусора в Ленинградской области
© Администрация Ленинградской области
Уборка мусора в Ленинградской области
С.- ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Комплексные меры, предпринятые властями и надзорными органами Ленинградской области позволили сократить число стихийных свалок в регионе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
С начала года в Ленобласти было ликвидировано 230 свалок объемом более 20 тысяч кубометров. Больше половины вывезенных отходов нелегально располагались на землях лесного фонда – 48% от общего количества, более 20% - на муниципальной территории, 17% на землях сельскохозяйственного назначения – 40 свалок, на землях промышленного назначения и иных категорий – 12 % от общего количества, добавили в пресс-службе.
"Благодаря реализации межведомственных мер, предупреждающих сброс мусора и стимулирующих уборку захламлений, а также с учетом работы региона в этом направлении за последний год количество свалок значительно сократилось, при этом особое внимание уделяется выявленным проблемным точкам, на которых усилен контроль. Процент ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов составляет более 70% от их общего числа, с учетом вновь выявленных", – отметил председатель госэконадзора региона Рамила Агаева.
Вместе с тем в обладминистрации отметили, что с начала года сотрудниками комитета государственного экологического надзора и ЛОГКУ "Леноблэкомилиция" было выявлено 138 свалок, в то время как за 2021 и 2022 года — по 686 и 287 свалок соответственно. По фактам свалок и отсутствия договоров на вывоз отходов выдано 714 предостережений для принятия мер по защите земель от загрязнения отходами производства и потребления, а также – по ликвидации свалок, из которых более 50 % уже исполнены.