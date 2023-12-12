https://ria.ru/20231212/gripp-1915415131.html
Петербург достиг коллективного иммунитета по гриппу
Петербург достиг коллективного иммунитета по гриппу - РИА Новости, 12.12.2023
Петербург достиг коллективного иммунитета по гриппу
Коллективный иммунитет по гриппу достигнут в Санкт-Петербурге, прививки сделали более 3,36 миллиона человек, сообщил аппарат вице-губернатора города Олега... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T21:34
2023-12-12T21:34
2023-12-12T21:34
общество
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санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Коллективный иммунитет по гриппу достигнут в Санкт-Петербурге, прививки сделали более 3,36 миллиона человек, сообщил аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева. "Санкт-Петербург достиг коллективного иммунитета. По состоянию на конец ноября с начала прививочной кампании, которая стартовала 28 августа, в рамках национального календаря профилактических прививок 3 360 007 петербуржцев вакцинировались от гриппа", - говорится в сообщении. Эргашев поручил профильным ведомствам обеспечить маршрутизацию больных таким образом, чтобы исключить пересечение пациентов с гриппом, ОРВИ и коронавирусом, а также исключить возможность внутрибольничного заражения. В настоящее время в Петербурге открыто 2339 коек для пациентов с коронавирусом и пневмониями, тогда как в пиковый период пандемии в ноябре-декабре 2020 года в городе было развернуто 12 538 таких коек.
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РИА Новости
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общество, здоровье - общество, санкт-петербург
Общество, Здоровье - Общество, Санкт-Петербург
Петербург достиг коллективного иммунитета по гриппу
Эргашев: в Петербурге прививки от гриппа сделали более 3,36 миллиона человек
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Коллективный иммунитет по гриппу достигнут в Санкт-Петербурге, прививки сделали более 3,36 миллиона человек, сообщил аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева.
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"Санкт-Петербург достиг коллективного иммунитета. По состоянию на конец ноября с начала прививочной кампании, которая стартовала 28 августа, в рамках национального календаря профилактических прививок 3 360 007 петербуржцев вакцинировались от гриппа", - говорится в сообщении.
Эргашев поручил профильным ведомствам обеспечить маршрутизацию больных таким образом, чтобы исключить пересечение пациентов с гриппом, ОРВИ и коронавирусом, а также исключить возможность внутрибольничного заражения.
В настоящее время в Петербурге открыто 2339 коек для пациентов с коронавирусом и пневмониями, тогда как в пиковый период пандемии в ноябре-декабре 2020 года в городе было развернуто 12 538 таких коек.
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