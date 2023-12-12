https://ria.ru/20231212/gripp-1915415131.html

Петербург достиг коллективного иммунитета по гриппу

Петербург достиг коллективного иммунитета по гриппу - РИА Новости, 12.12.2023

Петербург достиг коллективного иммунитета по гриппу

Коллективный иммунитет по гриппу достигнут в Санкт-Петербурге, прививки сделали более 3,36 миллиона человек, сообщил аппарат вице-губернатора города Олега... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T21:34

2023-12-12T21:34

2023-12-12T21:34

общество

здоровье - общество

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Коллективный иммунитет по гриппу достигнут в Санкт-Петербурге, прививки сделали более 3,36 миллиона человек, сообщил аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева. "Санкт-Петербург достиг коллективного иммунитета. По состоянию на конец ноября с начала прививочной кампании, которая стартовала 28 августа, в рамках национального календаря профилактических прививок 3 360 007 петербуржцев вакцинировались от гриппа", - говорится в сообщении. Эргашев поручил профильным ведомствам обеспечить маршрутизацию больных таким образом, чтобы исключить пересечение пациентов с гриппом, ОРВИ и коронавирусом, а также исключить возможность внутрибольничного заражения. В настоящее время в Петербурге открыто 2339 коек для пациентов с коронавирусом и пневмониями, тогда как в пиковый период пандемии в ноябре-декабре 2020 года в городе было развернуто 12 538 таких коек.

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санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, санкт-петербург