https://ria.ru/20231212/forum-1915335682.html

В Москве открылся Международный футурологический форум

В Москве открылся Международный футурологический форум - РИА Новости, 12.12.2023

В Москве открылся Международный футурологический форум

11 декабря в Российском государственном гуманитарном университете состоялось открытие Международного футурологического форума "Умная цивилизация: человек,... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T15:44

2023-12-12T15:44

2023-12-12T16:29

россия

валерий фадеев

индия

бразилия

константин могилевский

александр чубарьян

российский государственный гуманитарный университет

брикс

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. 11 декабря в Российском государственном гуманитарном университете состоялось открытие Международного футурологического форума "Умная цивилизация: человек, ценности, образование, технологии и будущее многополярного мира".В мероприятии приняли участие более 180 человек – представители Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, эксперты, учёные, представители университетов, НКО и НПО из России, стран БРИКС (Бразилии, Индии, Китая и ЮАР), а также стран СНГ.На открытии форума выступили: Фадеев Валерий Александрович – советник Президента Российской Федерации, председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека; Могилевский Константин Ильич – заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации; Чубарьян Александр Оганович – академик РАН, научный руководитель Института всеобщей истории РАН, доктор исторических наук; Павленко Ольга Вячеславовна – первый проректор по научной работе РГГУ, доктор исторических наук; Пищулин Алексей Юрьевич - директор Федерального центра гуманитарных практик; Буренков Александр Васильевич - руководитель института Н.Я. Данилевского;Костин Кирилл Олегович – директор Центра консультирования НКО и НПО "Дипломатия знаний" РГГУ.В своём выступлении Валерий Фадеев высказал мысль о неизбежности изменений в мире: "Будут ли они хаотичны или они будут более-менее управляемы? Это зависит в первую очередь от нас. Очень важно выстроить совместное интеллектуальное поле БРИКС".Константин Могилевский подчеркнул важность инструментария сетевых программ: "Мы развиваем и будем развивать дальше сетевые университеты. В совокупности в эти консорциумы входит более 250 образовательных и научных организаций из 17 стран мира".Александр Чубарьян открыл Форум с докладом о роли научной дипломатии и её значении на современном историческом этапе. "Сейчас требуется новый подход и новое концептуальное оформление мирового порядка, который приходит на место старому". Задачи научной дипломатии, по его словам, состоит в том, чтобы определить пути развития и организовать их научное обсуждение.Во время открытия Форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между РГГУ и ТВ БРИКС. Толстикова Жанна Андреевна – генеральный директор международной сети ТВ БРИКС, рассказала о целях интеграции вузов стран БРИКС+ в единое медиапространство:"Это развитие и продвижение потенциала международного экспорта образовательных услуг. Это поддержка сотрудничества российских вузов и вузов БРИКС в области образования в части академической мобильности и продвижение единой социально-экономической повестки БРИКС через учебные заведения для закрепления образа БРИКС как ведущей силы формирования многополярного миропорядка среди молодежи".В рамках пленарного заседания "Ключ к будущему через сотрудничество гражданских обществ современных цивилизаций" выступили с докладами российские эксперты, а также представители НКО и университетов из Индии, Китая, Бразилии, ЮАР и стран СНГ.Ольга Павленко отметила позиции, на которые стоит обратить особое внимание некоммерческим организациям, интеллектуальным сообществам и университетам: "Это ценности инновационного сотрудничества и мирного взаимодействия всех цивилизаций, на каких юридических и правовых основаниях будет построено современное мироустройство".Алексей Пищулин обратил особое внимание на сохранение системы идентичности народов и предложил сосредоточиться на более четкой интерпретации объединяющих нас ценностей.Кирилл Костин рассказал о запуске в 2024 году первой сетевой магистерской программы "Умная цивилизация" по подготовке специалистов в сфере НКО и НПО в России и за рубежом. "На сегодняшний момент проект является отличным примером сотрудничества государства, некоммерческого сектора и инновационного бизнеса.

https://ria.ru/20231211/sotrudnichestvo-1915031594.html

https://ria.ru/20231210/briks-1914929259.html

https://ria.ru/20231210/briks-1914944741.html

россия

индия

бразилия

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россия, валерий фадеев, индия, бразилия, константин могилевский, александр чубарьян, российский государственный гуманитарный университет, брикс, снг