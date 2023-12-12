https://ria.ru/20231212/evropa-1915144568.html

"Будет как 80 лет назад". Жителей Европы предупредили о масштабной угрозе

"Будет как 80 лет назад". Жителей Европы предупредили о масштабной угрозе - РИА Новости, 12.12.2023

"Будет как 80 лет назад". Жителей Европы предупредили о масштабной угрозе

В Европе участились преступления на религиозной почве — против иудеев и мусульман. Политики ищут пути выхода из кризиса. Какие звучат предложения — в материале... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T08:00

2023-12-12T08:00

2023-12-12T08:12

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости, Сергей Проскурин. В Европе участились преступления на религиозной почве — против иудеев и мусульман. Политики ищут пути выхода из кризиса. Какие звучат предложения — в материале РИА Новости."Уязвимые места"С приближением Рождества в Европейской комиссии (ЕК) подводят итоги года. Как оказалось, неутешительные. Обострение палестино-израильского конфликта внесло коррективы в идиллию Старого Света — и вынесло на поверхность завуалированные проблемы."В связи с войной между Израилем и ХАМАС и поляризацией, которую она вызывает в нашем обществе, а также в связи с приближающимся сезоном отпусков существует огромный риск террористических атак в Европейском союзе", — отметила комиссар ЕК по внутренним делам Ильва Юханссон.Поводом к столь громкому заявлению стал инцидент в Париже в начале декабря. Возле Эйфелевой башни 26-летний уроженец района Нейи-сюр-Сен набросился с ножом на гражданина Германии. Пострадавший скончался в больнице. Очевидцы сообщили, что нападавший поклялся в верности "Исламскому государству"*. А во время ареста сказал, что устал наблюдать, как погибают мусульмане.Но еще больше, чем парижский инцидент, еврочиновников удручает статистика. Совместный доклад "Обсерватории по нетерпимости и дискриминации" и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) показывает: и без того большое количество преступлений на религиозной почве стремительно растет. И это без учета "ближневосточного эха"."Если вы посетите мечеть или синагогу в любом европейском городе, скорее всего, увидите, что там есть "зона безопасности". И это совсем не по-европейски. <…> Наша Европа не должна выглядеть так", — поделился впечатлениями заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас.Чтобы спасти Рождество, Еврокомиссия, во-первых, решила выделить дополнительно 30 миллионов евро на усиление безопасности в "уязвимых местах" — то есть в молельных домах — по всему континенту. Во-вторых, объявили о создании специального фонда, который будет пресекать акты религиозной нетерпимости.А в-третьих, призвали интернет-платформы — в особенности X (бывший Twitter) и TikTok — тщательнее относиться к публикуемому контенту. Поскольку, как отметила зампред ЕК по ценностям Вера Йоурова, вышеуказанные ресурсы "оказывают огромное влияние на то, как думает молодое поколение"."Атмосфера страха"Помогут ли эти меры, сказать пока сложно. На первый взгляд, учитывая масштабы проблемы, их эффективность вызывает сомнения. С начала обострения ближневосточного конфликта 7 октября европейские страны охватила волна антисемитизма и исламофобии.В конце октября Community Security Trust, которая занимается делами еврейской общины в Великобритании, заявила что за первые 25 дней зафиксировали около тысячи инцидентов — больше, чем за первое полугодие 2023-го (тогда было почти 800 эпизодов). В организации отметили: за всю ее 40-летнюю историю это рекордная цифра за столь короткий срок.Что касается антимусульманских правонарушений, их на порядок меньше. Заместитель помощника комиссара лондонской полиции Лоуренс Тейлор сообщил о ста с лишним зафиксированных случаях.Тревогу бьет и французское Министерство внутренних дел. Глава ведомства Жеральд Дарманен отчитался: с начала октября в стране совершено более 1,5 тысячи преступлений в отношении евреев. Арестовано свыше 600 человек."Конечно, я чувствую себя в опасности", — рассказала журналистам председатель Национального собрания Франции Яэль Браун-Пиве, у которой есть еврейские корни. Она добавила, что получает много анонимных угроз и поэтому вынуждена выходить из дома в сопровождении полиции.Обеспокоены и приверженцы ислама. Французский мусульманский совет сообщил СМИ, что только за октябрь пришло 42 письма с угрозами и оскорблениями. Объектами ненависти стали и мечети: в 17 из них имамы получили письма о готовящемся нападении, а 14 молельных домов подверглись вандализму.Так, неизвестные расписали фасад мечети в коммуне Креполь (Анжер) антиисламскими лозунгами со словами "Справедливость" и "Возмездие". Поводом стала история с 16-летним Томом — в середине ноября подростка смертельно ранили ножом во время уличного фестиваля. Радикалы сразу же возложили ответственность на мусульман.В Германии Федеральная ассоциация исследовательских и информационных центров по антисемитизму только за первую неделю ближневосточного конфликта зафиксировала 202 эпизода бытового антисемитизма — почти в три с половиной раза больше, чем за тот же период 2022-го.Берлинка Аделин Перл, мать двоих детей, рассказала журналистам: когда на двери ее соседки кто-то нацарапал свастику, она перестала спать в своей комнате, дверь которой выходит на улицу. Женщина признается, что ей страшно за детей — учеников местной еврейской школы.Молодой Галь Мизрахи после того, как на него и его друзей в центре столицы набросился мужчина, что-то кричавший на арабском языке, перестал публично разговаривать на иврите. Сейчас юноша в поисках нового жилья, поскольку соседи знают о его происхождении. "Через 80 лет после холокоста евреи в Германии снова боятся выходить на улицу", — с сожалением констатировал он.С подобным отношением столкнулись и немецкие мусульмане. Амира, 30-летняя юрист из Кельна, ехала в детский сад, чтобы забрать дочь. Неожиданно прохожий остановил ее, назвал "террористкой" и опрокинул детскую коляску. Аналогичные истории, отмечает она в интервью, произошли и с друзьями-единоверцами."За последнее время на приверженцев ислама нападают так часто, как никогда раньше, — заявил глава Центрального совета мусульман Германии Айман Мазек. Что, по его мнению, заставляет задуматься о безопасности общин — ведь люди вынуждены жить в "атмосфере страха". В свою очередь, министр внутренних дел Нэнси Фезер назвала исламофобию одной из главных проблем.Выход — далеко на горизонтеВласти многих стран открыто признают, что ситуация вышла из-под контроля, однако действенных путей решения не предлагают. Наоборот, чиновники порой лишь усугубляют и без того тяжелое положение.Например, в Нидерландах официальной статистики по преступлениям на религиозной почве пока нет. Но, по сообщению национального координатора по борьбе с антисемитизмом Эддо Вердонера, наблюдается резкий рост неприязни к евреям, а в общинах зреет тревога. Об этом же говорили и на заседании Еврокомиссии: в королевстве количество инцидентов увеличилось сразу на 800 процентов. Это антирекорд.С большей тревогой в будущее смотрят нидерландские мусульмане. Дело в том, что на последних парламентских выборах победу одержала Партия свободы. Ее лидер Герт Вилдерс, открытый антиисламист, несколько лет назад заявил, что "выгнал бы пророка Мухаммеда из страны, если бы тот жил в наше время". А в 2016-м публично назвал марокканцев "отбросами".Манифест его партии включает запрет на мечети, Коран и исламские платки в правительственных учреждениях. "Горе и страх огромны. Мы боимся, что он будет выставлять нас людьми второго сорта", — сказал глава Организации марокканцев в Нидерландах Хабиб Эль-Каддури.По мнению религиоведа Романа Лункина, найти оптимальный выход из сложившейся ситуации практически невозможно."Проблема с антисемитизмом и исламофобией в Старом Свете — давняя. Обострение ближневосточного конфликта подлило масла в огонь. Еще один усугубляющий фактор — раскол самого европейского общества", — поясняет он.По мнению эксперта, в первую очередь необходимо добиться перемирия Израиля и Палестины, после чего волны антирелигиозных настроений, возможно, утихнут. Затем перед европейскими странами встанет более важная задача — отойти от монополярности, признать, что в мире есть несколько равносильных политических и культурных центров. Но пока в эту перспективу верится слабо.* Террористическая группировка, запрещенная в России.

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Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

германия, европа, израиль, маргаритис схинас, жеральд дарманен, герт вилдерс, еврокомиссия, хамас, исламское государство, аналитика - религия и мировоззрение