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Мурашко рассказал о состоянии детей, пострадавших при стрельбе в Брянске - РИА Новости, 12.12.2023
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21:19 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/deti-1915413811.html
Мурашко рассказал о состоянии детей, пострадавших при стрельбе в Брянске
Мурашко рассказал о состоянии детей, пострадавших при стрельбе в Брянске - РИА Новости, 12.12.2023
Мурашко рассказал о состоянии детей, пострадавших при стрельбе в Брянске
Все дети, пострадавшие при стрельбе в Брянске, стабильны, критического состояния ни у кого нет, они получают все необходимое лечение, заявил РИА Новости министр РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T21:19
2023-12-12T21:19
происшествия
здоровье - общество
брянск
россия
михаил мурашко
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в брянской гимназии
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Все дети, пострадавшие при стрельбе в Брянске, стабильны, критического состояния ни у кого нет, они получают все необходимое лечение, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Все стабильны, дети получают лечение. Критического состояния нет ни у кого, угрозы жизни нет, оперативные вмешательства все проведены, дети получают лечение", - сказал Мурашко. Седьмого декабря в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого расстреляла одноклассников, после чего покончила с собой. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу. Следствие возбудило уголовное дело об убийстве двух и более человек, а также уголовное дело о халатности из-за отсутствия металлодетектора на входе гимназии.
https://ria.ru/20231210/sud-1914935409.html
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происшествия, здоровье - общество, брянск, россия, михаил мурашко, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в брянской гимназии
Происшествия, Здоровье - Общество, Брянск, Россия, Михаил Мурашко, Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба в брянской гимназии
Мурашко рассказал о состоянии детей, пострадавших при стрельбе в Брянске

Мурашко: все дети, пострадавшие при стрельбе в Брянске, в стабильном состоянии

© СК РоссииСледственные действия на месте стрельбы в гимназии №5 в Брянске
Следственные действия на месте стрельбы в гимназии №5 в Брянске
© СК России
Следственные действия на месте стрельбы в гимназии №5 в Брянске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Все дети, пострадавшие при стрельбе в Брянске, стабильны, критического состояния ни у кого нет, они получают все необходимое лечение, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«
"Все стабильны, дети получают лечение. Критического состояния нет ни у кого, угрозы жизни нет, оперативные вмешательства все проведены, дети получают лечение", - сказал Мурашко.
Седьмого декабря в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого расстреляла одноклассников, после чего покончила с собой. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу. Следствие возбудило уголовное дело об убийстве двух и более человек, а также уголовное дело о халатности из-за отсутствия металлодетектора на входе гимназии.
Отец девочки, устроившей стрельбу в гимназии в Брянске, во время судебного заседания - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
Отца девочки, стрелявшей в гимназии Брянска, заключили под стражу
10 декабря, 16:15
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоБрянскРоссияМихаил МурашкоСледственный комитет России (СК РФ)Стрельба в брянской гимназии
 
 
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