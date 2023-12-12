https://ria.ru/20231212/deti-1915413811.html

Мурашко рассказал о состоянии детей, пострадавших при стрельбе в Брянске

Мурашко рассказал о состоянии детей, пострадавших при стрельбе в Брянске - РИА Новости, 12.12.2023

Мурашко рассказал о состоянии детей, пострадавших при стрельбе в Брянске

Все дети, пострадавшие при стрельбе в Брянске, стабильны, критического состояния ни у кого нет, они получают все необходимое лечение, заявил РИА Новости министр РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T21:19

2023-12-12T21:19

2023-12-12T21:19

происшествия

здоровье - общество

брянск

россия

михаил мурашко

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба в брянской гимназии

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Все дети, пострадавшие при стрельбе в Брянске, стабильны, критического состояния ни у кого нет, они получают все необходимое лечение, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Все стабильны, дети получают лечение. Критического состояния нет ни у кого, угрозы жизни нет, оперативные вмешательства все проведены, дети получают лечение", - сказал Мурашко. Седьмого декабря в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого расстреляла одноклассников, после чего покончила с собой. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу. Следствие возбудило уголовное дело об убийстве двух и более человек, а также уголовное дело о халатности из-за отсутствия металлодетектора на входе гимназии.

https://ria.ru/20231210/sud-1914935409.html

брянск

россия

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

происшествия, здоровье - общество, брянск, россия, михаил мурашко, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в брянской гимназии