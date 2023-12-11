https://ria.ru/20231211/udorozhanie-1915152562.html

В отраслевых организациях рассказали о последствиях подорожания яиц

В отраслевых организациях рассказали о последствиях подорожания яиц - РИА Новости, 11.12.2023

В отраслевых организациях рассказали о последствиях подорожания яиц

Удорожание яиц в РФ практически не отразится на стоимости майонеза, колбасы и хлеба, поскольку их доля в себестоимости этих продуктов не является существенной,... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T18:20

2023-12-11T18:20

2023-12-11T18:20

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

национальный союз птицеводов

руспродсоюз

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571521719_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_353c96cd52c1988bf0a6eaac67f4f7d7.jpg

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Удорожание яиц в РФ практически не отразится на стоимости майонеза, колбасы и хлеба, поскольку их доля в себестоимости этих продуктов не является существенной, сообщили РИА Новости представители отраслевых ассоциаций. Цены на яйцо и на мясо курицы на фоне значительного увеличения спроса с начала года заметно выросли: согласно последним данным Росстата, к 4 декабря - на 42,4% и на 30% соответственно. Для стабилизации ситуации власти предприняли ряд мер - начиная от поддержки производителей и стимулирования заключения ими долгосрочных контрактов с ритейлом и заканчивая проверками надзорных органов. На этом фоне мясо кур немного подешевело - на неделе с 28 ноября по 4 декабря цена на него стала снижаться впервые с середины апреля, тогда как яйца в рознице все еще дорожают. Но птицеводы ждут падения цен и на яйцо: отпускные цены производителей продолжают снижение уже восемь недель, и это снижение через некоторое время будет транслировано в потребительские цены, сообщал в пятницу гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. Представители отраслевых ассоциаций считают, что удорожание яйца не успеет отразиться на стоимости продуктов, в производстве которых оно используется - в этом списке, к примеру, майонез, колбаса и хлеб. Хлеб и майонез — низкая доля "Удорожание яйца (без учёта других факторов) вряд ли отразится на стоимости хлеба и майонеза", - прокомментировал РИА Новости зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов. Он заметил, что яйцо применяется далеко не во всех рецептурах хлебобулочных изделий, и при этом его доля в "стакане себестоимости" данного вида продукции не столь существенна. "Серьезнее на стоимость хлеба влияют цены на муку - это около 40% себестоимости, а они сегодня стабильны", - сказал Леонов. А в рецептуре майонеза ключевым сырьем, с долей около 60%, является подсолнечное масло, а на сухой желток (яичный порошок) приходится порядка 5%, добавил собеседник агентства. Цена зависит от качества В свою очередь директор ассоциации "Объединение мясопереработчиков" (АСОМП) Екатерина Лучкина сообщила, что яичный порошок используется в мясоперерабатывающей отрасли в небольших количествах - 2-3 килограмма на 100 килограммов продукции, в основном - при производстве вареных колбасных изделий и полуфабрикатов. "Так как яичный порошок используется при производстве мясных продуктов в небольших количествах, он, конечно, не в такой мере влияет на себестоимость выпускаемой продукции, как, например, мясное сырье. Но так как рост цен наблюдается на все используемые в производстве ингредиенты, сырье и материалы, это влечет за собой рост себестоимости", - сказала Лучкина. Она также заметила, что в настоящий момент некоторые мясопереработчики обозначают сложности с закупкой яичного порошка, обусловленные превышением спроса над предложением, а "стабилизация ситуации ожидается после Нового года". Что касается отпускной цены, добавила глава АСОМП, то ее уровень зависит от состава и качества яичного порошка - выпущен ли он по ГОСТу или техусловиям.

https://ria.ru/20231208/natsenka-1914711698.html

https://ria.ru/20231130/tseny-1912923507.html

https://ria.ru/20231208/fermy-1914183649.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), национальный союз птицеводов, руспродсоюз, общество