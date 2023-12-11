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Заболеваемость туберкулезом в Подмосковье снизилась на 8,4% - РИА Новости, 11.12.2023
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Новости Подмосковья
 
16:27 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/tkberkulez-1915118107.html
Заболеваемость туберкулезом в Подмосковье снизилась на 8,4%
Заболеваемость туберкулезом в Подмосковье снизилась на 8,4% - РИА Новости, 11.12.2023
Заболеваемость туберкулезом в Подмосковье снизилась на 8,4%
Заболеваемость туберкулезом в Подмосковье снизилась на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил главный врач Московского областного... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T16:27
2023-12-11T16:27
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
здоровье - общество
туберкулез
заболеваемость
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Заболеваемость туберкулезом в Подмосковье снизилась на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера, главный фтизиатр Московской области Сергей Смердин. "В Подмосковье выстроена комплексная работа по профилактике туберкулеза, его раннему выявлению и снижению смертности. Это активная просветительская работа, повышение доступности диагностики и эффективная терапия. Благодаря этому за 11 месяцев этого года заболеваемость туберкулезом в регионе снизилась на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал Смердин, его слова приводят в пресс-службе минздрава Московской области. Отмечается, что Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер включает в себя 12 филиалов, 28 диспансерных отделений и туберкулезных кабинетов, для оказания стационарной помощи больным туберкулезом в Московской области работают шесть отделений круглосуточного пребывания с общим коечным фондом 905 коек. В прошлом году профессиональная работа медицинских специалистов позволила Московскому областному клиническому противотуберкулезному диспансеру получить сертификат Национального института качества Росздравнадзора по организации оказания медицинской помощи населению Московской области, что подтверждает соответствие высоким требованиям, заключили в ведомстве. -0-
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московская область (подмосковье), общество, здоровье - общество, туберкулез, заболеваемость
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Общество, Здоровье - Общество, Туберкулез, Заболеваемость

Заболеваемость туберкулезом в Подмосковье снизилась на 8,4%

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкМедик смотрит рентгеновский снимок легких пациента
Медик смотрит рентгеновский снимок легких пациента - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Медик смотрит рентгеновский снимок легких пациента
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Заболеваемость туберкулезом в Подмосковье снизилась на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера, главный фтизиатр Московской области Сергей Смердин.
"В Подмосковье выстроена комплексная работа по профилактике туберкулеза, его раннему выявлению и снижению смертности. Это активная просветительская работа, повышение доступности диагностики и эффективная терапия. Благодаря этому за 11 месяцев этого года заболеваемость туберкулезом в регионе снизилась на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал Смердин, его слова приводят в пресс-службе минздрава Московской области.
Отмечается, что Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер включает в себя 12 филиалов, 28 диспансерных отделений и туберкулезных кабинетов, для оказания стационарной помощи больным туберкулезом в Московской области работают шесть отделений круглосуточного пребывания с общим коечным фондом 905 коек.
В прошлом году профессиональная работа медицинских специалистов позволила Московскому областному клиническому противотуберкулезному диспансеру получить сертификат Национального института качества Росздравнадзора по организации оказания медицинской помощи населению Московской области, что подтверждает соответствие высоким требованиям, заключили в ведомстве. -0-
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Мурашко заявил о снижении заболеваемости туберкулезом в России
20 ноября, 12:31
 
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