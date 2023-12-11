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Крупнейший в Европе птичник построят в Ленобласти - РИА Новости, 11.12.2023
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
20:33 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/ptichnik-1915179478.html
Крупнейший в Европе птичник построят в Ленобласти
Крупнейший в Европе птичник построят в Ленобласти - РИА Новости, 11.12.2023
Крупнейший в Европе птичник построят в Ленобласти
В Ленинградской области началось строительство нового птичника по единовременному содержанию 550 тысяч голов птицы, который будет крупнейшим в Европе, сообщил... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T20:33
2023-12-11T20:33
ленинградская область
ленинградская область
производство
яйца
кировский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек – РИА Новости. В Ленинградской области началось строительство нового птичника по единовременному содержанию 550 тысяч голов птицы, который будет крупнейшим в Европе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. Работу по расширению своих мощностей в Кировском районе Ленобласти начала птицефабрика "Синявинская". Благодаря новому птичнику производство яиц в регионе увеличится на 170 миллионов штук в год. "Это будет крупнейший в Европе птичник. Работы идут в рамках исполнения поручения по увеличению производства яиц. Ленинградская область, при ежегодном объеме производства в 3,5 миллиарда штук, что составляет порядка 600% от собственных потребностей региона, работает над увеличением производства яиц. При этом область построила репродукторы первого и второго порядка по выращиванию племенной птицы мясного и яичного птицеводства, что обеспечивает бесперебойное производство продукции птицепрома", — прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко. Как уточнили в пресс-службе областной администрации, по итогам десяти месяцев 2023 года производство яиц в хозяйствах Ленинградской области составило 2,8 миллиарда штук, объемы производства мяса птицы — 249,4 тысячи тонн.
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ленинградская область
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ленинградская область, производство, яйца, кировский район
Ленинградская область , Ленинградская область, Производство, Яйца, Кировский район

Крупнейший в Европе птичник построят в Ленобласти

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчасток сортировки и упаковки на птицефабрике
Участок сортировки и упаковки на птицефабрике - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Участок сортировки и упаковки на птицефабрике
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек – РИА Новости. В Ленинградской области началось строительство нового птичника по единовременному содержанию 550 тысяч голов птицы, который будет крупнейшим в Европе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Работу по расширению своих мощностей в Кировском районе Ленобласти начала птицефабрика "Синявинская". Благодаря новому птичнику производство яиц в регионе увеличится на 170 миллионов штук в год.
"Это будет крупнейший в Европе птичник. Работы идут в рамках исполнения поручения по увеличению производства яиц. Ленинградская область, при ежегодном объеме производства в 3,5 миллиарда штук, что составляет порядка 600% от собственных потребностей региона, работает над увеличением производства яиц. При этом область построила репродукторы первого и второго порядка по выращиванию племенной птицы мясного и яичного птицеводства, что обеспечивает бесперебойное производство продукции птицепрома", — прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.
Как уточнили в пресс-службе областной администрации, по итогам десяти месяцев 2023 года производство яиц в хозяйствах Ленинградской области составило 2,8 миллиарда штук, объемы производства мяса птицы — 249,4 тысячи тонн.
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Ленинградская областьЛенинградская областьПроизводствоЯйцаКировский район
 
 
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