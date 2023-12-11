https://ria.ru/20231211/mintrans-1915129603.html

Минтранс хочет представить финальные материалы по проекту ВСМ до конца года

Минтранс хочет представить финальные материалы по проекту ВСМ до конца года - РИА Новости, 11.12.2023

Минтранс хочет представить финальные материалы по проекту ВСМ до конца года

Минтранс РФ планирует представить финальные материалы по финансированию и срокам проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва -... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T17:00

2023-12-11T17:00

2023-12-11T17:00

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экономика

москва

санкт-петербург

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Минтранс РФ планирует представить финальные материалы по финансированию и срокам проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург до конца декабря текущего года, сообщил директор департамента госполитики в области ж/д транспорта Минтранса Александр Федорчук в Совете Федерации. "В ближайшее время, я думаю, что до конца декабря, мы будем уже с точки зрения готовности структурирования проекта (готовы - ред.) предложить наши финальные доработанные материалы именно по финансированию и срокам", – сказал он. Проект ВСМ включает в себя прохождение через шесть регионов России: Москва, Московская область, Тверь, Великий Новгород, Ленинградская область, Санкт-Петербург. Ранее замминистра транспорта РФ Валентин Иванов сообщал, что варианты финансирования первой в России ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом предусматривают привлечение в проект до 580 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния или без этих средств. По ВСМ была сформирована рабочая группа с участием представителей Минтранса, органов исполнительной власти, организаций, представителей субъектов РФ. Материалы по проекту уже переданы в правительство РФ.

https://ria.ru/20231208/sapsan-1914545624.html

https://ria.ru/20231025/rzhd-1905085571.html

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россия, экономика, москва, санкт-петербург