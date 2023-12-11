https://ria.ru/20231211/mintrans-1915129603.html
Минтранс хочет представить финальные материалы по проекту ВСМ до конца года
Минтранс хочет представить финальные материалы по проекту ВСМ до конца года - РИА Новости, 11.12.2023
Минтранс хочет представить финальные материалы по проекту ВСМ до конца года
Минтранс РФ планирует представить финальные материалы по финансированию и срокам проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва -... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T17:00
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Минтранс РФ планирует представить финальные материалы по финансированию и срокам проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург до конца декабря текущего года, сообщил директор департамента госполитики в области ж/д транспорта Минтранса Александр Федорчук в Совете Федерации. "В ближайшее время, я думаю, что до конца декабря, мы будем уже с точки зрения готовности структурирования проекта (готовы - ред.) предложить наши финальные доработанные материалы именно по финансированию и срокам", – сказал он. Проект ВСМ включает в себя прохождение через шесть регионов России: Москва, Московская область, Тверь, Великий Новгород, Ленинградская область, Санкт-Петербург. Ранее замминистра транспорта РФ Валентин Иванов сообщал, что варианты финансирования первой в России ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом предусматривают привлечение в проект до 580 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния или без этих средств. По ВСМ была сформирована рабочая группа с участием представителей Минтранса, органов исполнительной власти, организаций, представителей субъектов РФ. Материалы по проекту уже переданы в правительство РФ.
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россия, экономика, москва, санкт-петербург
Россия, Экономика, Москва, Санкт-Петербург
Минтранс хочет представить финальные материалы по проекту ВСМ до конца года
Минтранс планирует представить финальные материалы по проекту ВСМ до конца года
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Минтранс РФ планирует представить финальные материалы по финансированию и срокам проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург до конца декабря текущего года, сообщил директор департамента госполитики в области ж/д транспорта Минтранса Александр Федорчук в Совете Федерации.
"В ближайшее время, я думаю, что до конца декабря, мы будем уже с точки зрения готовности структурирования проекта (готовы - ред.) предложить наши финальные доработанные материалы именно по финансированию и срокам", – сказал он.
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Проект ВСМ включает в себя прохождение через шесть регионов России: Москва, Московская область
, Тверь
, Великий Новгород
, Ленинградская область
, Санкт-Петербург.
Ранее замминистра транспорта РФ Валентин Иванов
сообщал, что варианты финансирования первой в России ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом предусматривают привлечение в проект до 580 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния или без этих средств.
По ВСМ была сформирована рабочая группа с участием представителей Минтранса, органов исполнительной власти, организаций, представителей субъектов РФ. Материалы по проекту уже переданы в правительство РФ.
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