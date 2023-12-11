https://ria.ru/20231211/kor-1915111284.html
В Петербурге подтвердили 150 случаев кори
В Петербурге подтвердили 150 случаев кори - РИА Новости, 11.12.2023
В Петербурге подтвердили 150 случаев кори
В Санкт-Петербурге подтверждено 150 случаев кори, более половины из них относятся к завозным, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора городского... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T16:11
2023-12-11T16:11
2023-12-11T16:11
здоровье - общество
санкт-петербург
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек – РИА Новости. В Санкт-Петербурге подтверждено 150 случаев кори, более половины из них относятся к завозным, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Катаева. "Что касается кори, то корь у нас также никуда не делась, продолжают регистрироваться случаи кори. В городе на сегодня лабораторно подтверждено и зарегистрировано 150 случаев кори, из них на деток приходится 56% и порядка 53% среди всех зарегистрированных – это завозные случаи", - сказала она журналистам. Ранее в декабре глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что эпидситуация по кори и коклюшу стабилизируется, рисков распространения и принятия каких-то жестких мер из-за этих заболеваний нет.
https://ria.ru/20231208/kor-1914553810.html
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здоровье - общество, санкт-петербург, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Санкт-Петербург, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Петербурге подтвердили 150 случаев кори
В Петербурге подтверждено 150 случаев кори, завозных больше половины