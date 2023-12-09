https://ria.ru/20231209/putin-1914805539.html
Муфтий Крыма поблагодарил Путина за Соборную мечеть
Муфтий Крыма поблагодарил Путина за Соборную мечеть - РИА Новости, 09.12.2023
Муфтий Крыма поблагодарил Путина за Соборную мечеть
Муфтий Крыма Эмирали Аблаев от имени всех крымских татар и мусульман полуострова выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, под патронатом... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T15:09
2023-12-09T15:09
2023-12-09T18:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Муфтий Крыма Эмирали Аблаев от имени всех крымских татар и мусульман полуострова выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, под патронатом которого в Крыму была возведена Соборная мечеть. Первое богослужение в возведенной в Симферополе Соборной мечети Крыма прошло в субботу днем, службу вел муфтий Крыма Эмирали Аблаев. "Хотел бы акцентировать внимание на том, что та политика, которую ведет наш президент в отношении многонационального, многоконфессионального народа России - (такой политики - ред.), наверное, нет нигде в мире, даже в мусульманских странах. Та свобода вероисповедания, которая есть в России - во многих странах ее просто нет. Поэтому мы высоко ценим его политику (межконфессиональных отношений), ту свободу, которую он дает религиям - это большого стоит. Выражаем огромную благодарность от имени крымскотатарского народа и крымских мусульман, всех жителей республики Крым нашему президенту. Благодаря его поддержке, под его патронатом построена эта мечеть, и мы от всей души выражаем ему благодарность", - сказал Аблаев журналистам после окончания первого намаза. Муфтий подчеркнул, что в строительстве главной мечети полуострова участвовали представители разных конфессий - и мусульмане, и православные, и иудеи. По его мнению, это - важный показатель жизни в добрососедстве и межконфессионального согласия. Он также отметил большую помощь в возведении мечети лично главы республики Сергея Аксенова. Муфтий поблагодарил его, а также всех, кто помогал строить мечеть - как рабочих, так и меценатов, отметив, что мусульмане будут молиться за них. Мечеть "Джума Джами", которую начали строить в апреле 2017 года, находится на южной возвышенности Симферополя, в районе водохранилища. Мечеть представляет собой основное здание размером 37 на 37 метров с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед намазом). У мечети четыре минарета, каждый высотой 50 метров. Основное здание мечети сможет вместить более 3 тысяч верующих.
https://ria.ru/20231209/mechet-1914784200.html
https://ria.ru/20231205/khadzh-1913909554.html
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россия, эмирали аблаев, владимир путин, сергей аксенов (политик), симферополь
Религия, Россия, Эмирали Аблаев, Владимир Путин, Сергей Аксенов (политик), Симферополь
Муфтий Крыма поблагодарил Путина за Соборную мечеть
Муфтий Крыма от имени крымских татар поблагодарил Путина за Соборную мечеть
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Муфтий Крыма Эмирали Аблаев от имени всех крымских татар и мусульман полуострова выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, под патронатом которого в Крыму была возведена Соборная мечеть.
Первое богослужение в возведенной в Симферополе
Соборной мечети Крыма прошло в субботу днем, службу вел муфтий Крыма Эмирали Аблаев.
В Соборной мечети Крыма началось первое богослужение
"Хотел бы акцентировать внимание на том, что та политика, которую ведет наш президент в отношении многонационального, многоконфессионального народа России - (такой политики - ред.), наверное, нет нигде в мире, даже в мусульманских странах. Та свобода вероисповедания, которая есть в России - во многих странах ее просто нет. Поэтому мы высоко ценим его политику (межконфессиональных отношений), ту свободу, которую он дает религиям - это большого стоит. Выражаем огромную благодарность от имени крымскотатарского народа и крымских мусульман, всех жителей республики Крым нашему президенту. Благодаря его поддержке, под его патронатом построена эта мечеть, и мы от всей души выражаем ему благодарность", - сказал Аблаев журналистам после окончания первого намаза.
Муфтий подчеркнул, что в строительстве главной мечети полуострова участвовали представители разных конфессий - и мусульмане, и православные, и иудеи. По его мнению, это - важный показатель жизни в добрососедстве и межконфессионального согласия. Он также отметил большую помощь в возведении мечети лично главы республики Сергея Аксенова
. Муфтий поблагодарил его, а также всех, кто помогал строить мечеть - как рабочих, так и меценатов, отметив, что мусульмане будут молиться за них.
Мечеть "Джума Джами", которую начали строить в апреле 2017 года, находится на южной возвышенности Симферополя, в районе водохранилища. Мечеть представляет собой основное здание размером 37 на 37 метров с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед намазом). У мечети четыре минарета, каждый высотой 50 метров. Основное здание мечети сможет вместить более 3 тысяч верующих.
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