Рейтинг@Mail.ru
Муфтий Крыма поблагодарил Путина за Соборную мечеть - РИА Новости, 09.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:09 09.12.2023 (обновлено: 18:03 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/putin-1914805539.html
Муфтий Крыма поблагодарил Путина за Соборную мечеть
Муфтий Крыма поблагодарил Путина за Соборную мечеть - РИА Новости, 09.12.2023
Муфтий Крыма поблагодарил Путина за Соборную мечеть
Муфтий Крыма Эмирали Аблаев от имени всех крымских татар и мусульман полуострова выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, под патронатом... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T15:09
2023-12-09T18:03
религия
россия
эмирали аблаев
владимир путин
сергей аксенов (политик)
симферополь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914820868_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_71802e57d50194f0bc8b2cfb5539230a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Муфтий Крыма Эмирали Аблаев от имени всех крымских татар и мусульман полуострова выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, под патронатом которого в Крыму была возведена Соборная мечеть. Первое богослужение в возведенной в Симферополе Соборной мечети Крыма прошло в субботу днем, службу вел муфтий Крыма Эмирали Аблаев. "Хотел бы акцентировать внимание на том, что та политика, которую ведет наш президент в отношении многонационального, многоконфессионального народа России - (такой политики - ред.), наверное, нет нигде в мире, даже в мусульманских странах. Та свобода вероисповедания, которая есть в России - во многих странах ее просто нет. Поэтому мы высоко ценим его политику (межконфессиональных отношений), ту свободу, которую он дает религиям - это большого стоит. Выражаем огромную благодарность от имени крымскотатарского народа и крымских мусульман, всех жителей республики Крым нашему президенту. Благодаря его поддержке, под его патронатом построена эта мечеть, и мы от всей души выражаем ему благодарность", - сказал Аблаев журналистам после окончания первого намаза. Муфтий подчеркнул, что в строительстве главной мечети полуострова участвовали представители разных конфессий - и мусульмане, и православные, и иудеи. По его мнению, это - важный показатель жизни в добрососедстве и межконфессионального согласия. Он также отметил большую помощь в возведении мечети лично главы республики Сергея Аксенова. Муфтий поблагодарил его, а также всех, кто помогал строить мечеть - как рабочих, так и меценатов, отметив, что мусульмане будут молиться за них. Мечеть "Джума Джами", которую начали строить в апреле 2017 года, находится на южной возвышенности Симферополя, в районе водохранилища. Мечеть представляет собой основное здание размером 37 на 37 метров с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед намазом). У мечети четыре минарета, каждый высотой 50 метров. Основное здание мечети сможет вместить более 3 тысяч верующих.
https://ria.ru/20231209/mechet-1914784200.html
https://ria.ru/20231205/khadzh-1913909554.html
россия
симферополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914820868_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_310867e852e7e5b2e2a521a053f671b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, эмирали аблаев, владимир путин, сергей аксенов (политик), симферополь
Религия, Россия, Эмирали Аблаев, Владимир Путин, Сергей Аксенов (политик), Симферополь
Муфтий Крыма поблагодарил Путина за Соборную мечеть

Муфтий Крыма от имени крымских татар поблагодарил Путина за Соборную мечеть

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСоборная мечеть Крыма "Джума Джами" в Симферополе. 9 декабря 2023
Соборная мечеть Крыма Джума Джами в Симферополе. 9 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Соборная мечеть Крыма "Джума Джами" в Симферополе. 9 декабря 2023
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Муфтий Крыма Эмирали Аблаев от имени всех крымских татар и мусульман полуострова выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, под патронатом которого в Крыму была возведена Соборная мечеть.
Первое богослужение в возведенной в Симферополе Соборной мечети Крыма прошло в субботу днем, службу вел муфтий Крыма Эмирали Аблаев.
Соборная мечеть Крыма
В Соборной мечети Крыма началось первое богослужение
Вчера, 13:00
"Хотел бы акцентировать внимание на том, что та политика, которую ведет наш президент в отношении многонационального, многоконфессионального народа России - (такой политики - ред.), наверное, нет нигде в мире, даже в мусульманских странах. Та свобода вероисповедания, которая есть в России - во многих странах ее просто нет. Поэтому мы высоко ценим его политику (межконфессиональных отношений), ту свободу, которую он дает религиям - это большого стоит. Выражаем огромную благодарность от имени крымскотатарского народа и крымских мусульман, всех жителей республики Крым нашему президенту. Благодаря его поддержке, под его патронатом построена эта мечеть, и мы от всей души выражаем ему благодарность", - сказал Аблаев журналистам после окончания первого намаза.
Муфтий подчеркнул, что в строительстве главной мечети полуострова участвовали представители разных конфессий - и мусульмане, и православные, и иудеи. По его мнению, это - важный показатель жизни в добрососедстве и межконфессионального согласия. Он также отметил большую помощь в возведении мечети лично главы республики Сергея Аксенова. Муфтий поблагодарил его, а также всех, кто помогал строить мечеть - как рабочих, так и меценатов, отметив, что мусульмане будут молиться за них.
Мечеть "Джума Джами", которую начали строить в апреле 2017 года, находится на южной возвышенности Симферополя, в районе водохранилища. Мечеть представляет собой основное здание размером 37 на 37 метров с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед намазом). У мечети четыре минарета, каждый высотой 50 метров. Основное здание мечети сможет вместить более 3 тысяч верующих.
Паломники в Мекке - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Ушаков назвал число российских участников хаджа в 2023 году
5 декабря, 15:49
 
РелигияРоссияЭмирали АблаевВладимир ПутинСергей Аксенов (политик)Симферополь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала