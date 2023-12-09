https://ria.ru/20231209/putin-1914805539.html

Муфтий Крыма поблагодарил Путина за Соборную мечеть

Муфтий Крыма поблагодарил Путина за Соборную мечеть - РИА Новости, 09.12.2023

Муфтий Крыма поблагодарил Путина за Соборную мечеть

Муфтий Крыма Эмирали Аблаев от имени всех крымских татар и мусульман полуострова выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, под патронатом... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T15:09

2023-12-09T15:09

2023-12-09T18:03

религия

россия

эмирали аблаев

владимир путин

сергей аксенов (политик)

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Муфтий Крыма Эмирали Аблаев от имени всех крымских татар и мусульман полуострова выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, под патронатом которого в Крыму была возведена Соборная мечеть. Первое богослужение в возведенной в Симферополе Соборной мечети Крыма прошло в субботу днем, службу вел муфтий Крыма Эмирали Аблаев. "Хотел бы акцентировать внимание на том, что та политика, которую ведет наш президент в отношении многонационального, многоконфессионального народа России - (такой политики - ред.), наверное, нет нигде в мире, даже в мусульманских странах. Та свобода вероисповедания, которая есть в России - во многих странах ее просто нет. Поэтому мы высоко ценим его политику (межконфессиональных отношений), ту свободу, которую он дает религиям - это большого стоит. Выражаем огромную благодарность от имени крымскотатарского народа и крымских мусульман, всех жителей республики Крым нашему президенту. Благодаря его поддержке, под его патронатом построена эта мечеть, и мы от всей души выражаем ему благодарность", - сказал Аблаев журналистам после окончания первого намаза. Муфтий подчеркнул, что в строительстве главной мечети полуострова участвовали представители разных конфессий - и мусульмане, и православные, и иудеи. По его мнению, это - важный показатель жизни в добрососедстве и межконфессионального согласия. Он также отметил большую помощь в возведении мечети лично главы республики Сергея Аксенова. Муфтий поблагодарил его, а также всех, кто помогал строить мечеть - как рабочих, так и меценатов, отметив, что мусульмане будут молиться за них. Мечеть "Джума Джами", которую начали строить в апреле 2017 года, находится на южной возвышенности Симферополя, в районе водохранилища. Мечеть представляет собой основное здание размером 37 на 37 метров с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед намазом). У мечети четыре минарета, каждый высотой 50 метров. Основное здание мечети сможет вместить более 3 тысяч верующих.

https://ria.ru/20231209/mechet-1914784200.html

https://ria.ru/20231205/khadzh-1913909554.html

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россия, эмирали аблаев, владимир путин, сергей аксенов (политик), симферополь