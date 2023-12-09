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В Соборной мечети Крыма началось первое богослужение - РИА Новости, 09.12.2023
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Религия
 
13:00 09.12.2023 (обновлено: 13:02 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/mechet-1914784200.html
В Соборной мечети Крыма началось первое богослужение
В Соборной мечети Крыма началось первое богослужение - РИА Новости, 09.12.2023
В Соборной мечети Крыма началось первое богослужение
Первое богослужение в возведенной в Крыму Соборной мечети началось в субботу днем в Симферополе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T13:00
2023-12-09T13:02
религия
симферополь
республика крым
религия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Первое богослужение в возведенной в Крыму Соборной мечети началось в субботу днем в Симферополе, передает корреспондент РИА Новости. Первый коллективный намаз совершает муфтий Крыма Эмирали Аблаев. На молитву собрались около 300 верующих - имамы районов Крыма, представители Духовного управления мусульман Крыма, строители, сообщили журналистам в Муфтияте Крыма. Мечеть "Джума Джами", которую начали строить в апреле 2017 года, находится на южной возвышенности Симферополя, в районе водохранилища. Мечеть представляет собой основное здание размером 37 на 37 метров с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед намазом). У мечети четыре минарета, каждый высотой 50 метров. Основное здание мечети сможет вместить более 3 тысяч верующих. Строительство мечети во время пандемии замораживалось, активные работы возобновились в 2022 году. Инвестором строительства Соборной мечети выступает некоммерческая организация "Фонд поддержки социально-культурных проектов", заказчиком - Духовное управление мусульман Республики Крым и города Севастополя.
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симферополь, республика крым, религия
Религия, Симферополь, Республика Крым, Религия
В Соборной мечети Крыма началось первое богослужение

Первое богослужение началось в возведенной Соборной мечети Крыма "Джума Джами"

© РИА Новости Крым/Дмитрий МакеевСоборная мечеть Крыма
Соборная мечеть Крыма
© РИА Новости Крым/Дмитрий Макеев
Соборная мечеть Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Первое богослужение в возведенной в Крыму Соборной мечети началось в субботу днем в Симферополе, передает корреспондент РИА Новости.
Первый коллективный намаз совершает муфтий Крыма Эмирали Аблаев. На молитву собрались около 300 верующих - имамы районов Крыма, представители Духовного управления мусульман Крыма, строители, сообщили журналистам в Муфтияте Крыма.
Мечеть "Джума Джами", которую начали строить в апреле 2017 года, находится на южной возвышенности Симферополя, в районе водохранилища. Мечеть представляет собой основное здание размером 37 на 37 метров с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед намазом). У мечети четыре минарета, каждый высотой 50 метров. Основное здание мечети сможет вместить более 3 тысяч верующих.
Строительство мечети во время пандемии замораживалось, активные работы возобновились в 2022 году. Инвестором строительства Соборной мечети выступает некоммерческая организация "Фонд поддержки социально-культурных проектов", заказчиком - Духовное управление мусульман Республики Крым и города Севастополя.
© РИА Новости Крым/Дмитрий МакеевСоборная мечеть Крыма
Соборная мечеть Крыма
© РИА Новости Крым/Дмитрий Макеев
Соборная мечеть Крыма
 
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