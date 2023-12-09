В Соборной мечети Крыма началось первое богослужение
Первое богослужение началось в возведенной Соборной мечети Крыма "Джума Джами"
© РИА Новости Крым/Дмитрий МакеевСоборная мечеть Крыма
© РИА Новости Крым/Дмитрий Макеев
Соборная мечеть Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Первое богослужение в возведенной в Крыму Соборной мечети началось в субботу днем в Симферополе, передает корреспондент РИА Новости.
Первый коллективный намаз совершает муфтий Крыма Эмирали Аблаев. На молитву собрались около 300 верующих - имамы районов Крыма, представители Духовного управления мусульман Крыма, строители, сообщили журналистам в Муфтияте Крыма.
Мечеть "Джума Джами", которую начали строить в апреле 2017 года, находится на южной возвышенности Симферополя, в районе водохранилища. Мечеть представляет собой основное здание размером 37 на 37 метров с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед намазом). У мечети четыре минарета, каждый высотой 50 метров. Основное здание мечети сможет вместить более 3 тысяч верующих.
Строительство мечети во время пандемии замораживалось, активные работы возобновились в 2022 году. Инвестором строительства Соборной мечети выступает некоммерческая организация "Фонд поддержки социально-культурных проектов", заказчиком - Духовное управление мусульман Республики Крым и города Севастополя.
© РИА Новости Крым/Дмитрий МакеевСоборная мечеть Крыма
© РИА Новости Крым/Дмитрий Макеев
Соборная мечеть Крыма