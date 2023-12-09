https://ria.ru/20231209/mechet-1914784200.html

В Соборной мечети Крыма началось первое богослужение

В Соборной мечети Крыма началось первое богослужение - РИА Новости, 09.12.2023

В Соборной мечети Крыма началось первое богослужение

Первое богослужение в возведенной в Крыму Соборной мечети началось в субботу днем в Симферополе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T13:00

2023-12-09T13:00

2023-12-09T13:02

религия

симферополь

республика крым

религия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Первое богослужение в возведенной в Крыму Соборной мечети началось в субботу днем в Симферополе, передает корреспондент РИА Новости. Первый коллективный намаз совершает муфтий Крыма Эмирали Аблаев. На молитву собрались около 300 верующих - имамы районов Крыма, представители Духовного управления мусульман Крыма, строители, сообщили журналистам в Муфтияте Крыма. Мечеть "Джума Джами", которую начали строить в апреле 2017 года, находится на южной возвышенности Симферополя, в районе водохранилища. Мечеть представляет собой основное здание размером 37 на 37 метров с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед намазом). У мечети четыре минарета, каждый высотой 50 метров. Основное здание мечети сможет вместить более 3 тысяч верующих. Строительство мечети во время пандемии замораживалось, активные работы возобновились в 2022 году. Инвестором строительства Соборной мечети выступает некоммерческая организация "Фонд поддержки социально-культурных проектов", заказчиком - Духовное управление мусульман Республики Крым и города Севастополя.

симферополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

симферополь, республика крым, религия