https://ria.ru/20231209/dagestan-1914795323.html
В Дагестане планируют увеличить зарплату муниципальных служащих
В Дагестане планируют увеличить зарплату муниципальных служащих - РИА Новости, 09.12.2023
В Дагестане планируют увеличить зарплату муниципальных служащих
Бюджет Дагестана на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов предполагает увеличение заработной платы муниципальных служащих и работников бюджетной сферы,... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T14:18
2023-12-09T14:18
2023-12-09T14:18
выставка-форум "россия"
общество
сергей меликов
республика дагестан
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Бюджет Дагестана на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов предполагает увеличение заработной платы муниципальных служащих и работников бюджетной сферы, сообщил глава республики Сергей Меликов в интервью РИА Новости на площадке выставки-форума "Россия". В конце ноября парламент Дагестана принял в первом чтении республиканский бюджет на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Доходы бюджета определены в размере немногим более 156 миллиардов рублей, расходы запланированы в объеме около 170 миллиардов рублей. Сообщалось, что расходы на социальную сферу в следующем году превысят 59% от всех расходов. "Бюджет прежде всего социально ориентирован, предполагая вопросы по увеличению заработной платы, в том числе муниципальным служащим, предполагая вопросы по увеличению заработной платы бюджетникам… Я не могу дать те обещания, которые этим бюджетом не будут выполнены в полном объеме, потому что мы все-таки дотационный регион и во многом зависим от того бюджета, который принимается на федеральном уровне. Но то, что у нас впервые за многие прошедшие годы в первом чтении бюджет принят с нулевым балансом, это очень хорошо", – сказал Меликов. По его словам, в республике продолжится в том числе строительство и капитальный ремонт объектов образования, развитие первичного звена здравоохранения. "Есть и прорывные приоритетные проекты, это развитие туризма, развитие агропрома, развитие отдельных отраслей промышленности и другие направления, которые мы для себя отмечаем как перспективные. Одновременно с перспективными направлениями необходимо устранять те недостатки и те ограничения, которые мешают в том числе этим перспективным направлениям развиваться. Вот на это и направлен бюджет", – добавил глава республики.
https://ria.ru/20231209/dagestan-1914785605.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей меликов, республика дагестан, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Общество, Сергей Меликов, Республика Дагестан, Выставка-форум "Россия"
В Дагестане планируют увеличить зарплату муниципальных служащих
Меликов: власти Дагестана планируют увеличить зарплату муниципальных служащих
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Бюджет Дагестана на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов предполагает увеличение заработной платы муниципальных служащих и работников бюджетной сферы, сообщил глава республики Сергей Меликов в интервью РИА Новости на площадке выставки-форума "Россия".
В конце ноября парламент Дагестана принял в первом чтении республиканский бюджет на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Доходы бюджета определены в размере немногим более 156 миллиардов рублей, расходы запланированы в объеме около 170 миллиардов рублей. Сообщалось, что расходы на социальную сферу в следующем году превысят 59% от всех расходов.
«
"Бюджет прежде всего социально ориентирован, предполагая вопросы по увеличению заработной платы, в том числе муниципальным служащим, предполагая вопросы по увеличению заработной платы бюджетникам… Я не могу дать те обещания, которые этим бюджетом не будут выполнены в полном объеме, потому что мы все-таки дотационный регион и во многом зависим от того бюджета, который принимается на федеральном уровне. Но то, что у нас впервые за многие прошедшие годы в первом чтении бюджет принят с нулевым балансом, это очень хорошо", – сказал Меликов.
По его словам, в республике продолжится в том числе строительство и капитальный ремонт объектов образования, развитие первичного звена здравоохранения.
"Есть и прорывные приоритетные проекты, это развитие туризма, развитие агропрома, развитие отдельных отраслей промышленности и другие направления, которые мы для себя отмечаем как перспективные. Одновременно с перспективными направлениями необходимо устранять те недостатки и те ограничения, которые мешают в том числе этим перспективным направлениям развиваться. Вот на это и направлен бюджет", – добавил глава республики.
Дагестан надеется продлить программу повышения надежности энергоснабжения