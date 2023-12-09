https://ria.ru/20231209/dagestan-1914795323.html

В Дагестане планируют увеличить зарплату муниципальных служащих

В Дагестане планируют увеличить зарплату муниципальных служащих - РИА Новости, 09.12.2023

В Дагестане планируют увеличить зарплату муниципальных служащих

Бюджет Дагестана на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов предполагает увеличение заработной платы муниципальных служащих и работников бюджетной сферы,... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T14:18

2023-12-09T14:18

2023-12-09T14:18

выставка-форум "россия"

общество

сергей меликов

республика дагестан

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Бюджет Дагестана на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов предполагает увеличение заработной платы муниципальных служащих и работников бюджетной сферы, сообщил глава республики Сергей Меликов в интервью РИА Новости на площадке выставки-форума "Россия". В конце ноября парламент Дагестана принял в первом чтении республиканский бюджет на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Доходы бюджета определены в размере немногим более 156 миллиардов рублей, расходы запланированы в объеме около 170 миллиардов рублей. Сообщалось, что расходы на социальную сферу в следующем году превысят 59% от всех расходов. "Бюджет прежде всего социально ориентирован, предполагая вопросы по увеличению заработной платы, в том числе муниципальным служащим, предполагая вопросы по увеличению заработной платы бюджетникам… Я не могу дать те обещания, которые этим бюджетом не будут выполнены в полном объеме, потому что мы все-таки дотационный регион и во многом зависим от того бюджета, который принимается на федеральном уровне. Но то, что у нас впервые за многие прошедшие годы в первом чтении бюджет принят с нулевым балансом, это очень хорошо", – сказал Меликов. По его словам, в республике продолжится в том числе строительство и капитальный ремонт объектов образования, развитие первичного звена здравоохранения. "Есть и прорывные приоритетные проекты, это развитие туризма, развитие агропрома, развитие отдельных отраслей промышленности и другие направления, которые мы для себя отмечаем как перспективные. Одновременно с перспективными направлениями необходимо устранять те недостатки и те ограничения, которые мешают в том числе этим перспективным направлениям развиваться. Вот на это и направлен бюджет", – добавил глава республики.

https://ria.ru/20231209/dagestan-1914785605.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, сергей меликов, республика дагестан, выставка-форум "россия"