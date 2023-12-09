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Дагестан надеется продлить программу повышения надежности энергоснабжения - РИА Новости, 09.12.2023
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13:09 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/dagestan-1914785605.html
Дагестан надеется продлить программу повышения надежности энергоснабжения
Дагестан надеется продлить программу повышения надежности энергоснабжения - РИА Новости, 09.12.2023
Дагестан надеется продлить программу повышения надежности энергоснабжения
Дагестан, вероятно, не успеет до 2027 года завершить работы по повышению надежности электросетевого комплекса, поэтому республика рассчитывает на продление... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T13:09
2023-12-09T13:09
выставка-форум "россия"
экономика
сергей меликов
республика дагестан
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Дагестан, вероятно, не успеет до 2027 года завершить работы по повышению надежности электросетевого комплекса, поэтому республика рассчитывает на продление соответствующей программы до 2030 года, заявил глава региона Сергей Меликов в интервью РИА Новости на площадке выставки-форума "Россия". "Мы хотим на сегодняшний день все-таки отработать план реализации этой программы в первую очередь до 25-го, потом до 27-го года… Я думаю, мы не успеем до 27-го года, если мы говорим про надежность. Безаварийность – да, надежность – нет, потому что здесь вопросы касаются не только тех объектов энергетики, о которых мы сегодня говорим, но, наверно, здесь встанут вопросы и по изучению возможностей высоковольтных линий и иных более серьезных технических объектов, которые потребуют и более серьезного технического решения, и более серьезного капитального вложения. Я думаю, до 30-го года это вполне реально", – сказал Меликов. Он отметил, что "самая главная задача на сегодня – обеспечить население электричеством", а дальше проводить работы по повышению надежности энергокомплекса. В начале октября на парламентских слушаниях в Совете Федерации Меликов заявил, что сегодня для Дагестана "самым проблемным вопросом остается надежное электроснбажение потребителей". Он подчеркнул, что "нужно решать эти вопросы сегодня", поскольку "народ устал от постоянных отключений электричества". Позже он сообщил, что в федеральном бюджете на 2024-2026 годы на повышение надежности электроснабжения в Дагестане планируется предусмотреть средства в объеме 9 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20231209/dagestan-1914779848.html
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экономика, сергей меликов, республика дагестан, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Экономика, Сергей Меликов, Республика Дагестан, Выставка-форум "Россия"
Дагестан надеется продлить программу повышения надежности энергоснабжения

Дагестан надеется на продление программы повышения надежности энергоснабжения

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Республики Дагестан Сергей Меликов на стенде РИА Новости на Международной выставке-форуме "Россия"
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов на стенде РИА Новости на Международной выставке-форуме Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов на стенде РИА Новости на Международной выставке-форуме "Россия"
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Дагестан, вероятно, не успеет до 2027 года завершить работы по повышению надежности электросетевого комплекса, поэтому республика рассчитывает на продление соответствующей программы до 2030 года, заявил глава региона Сергей Меликов в интервью РИА Новости на площадке выставки-форума "Россия".
«
"Мы хотим на сегодняшний день все-таки отработать план реализации этой программы в первую очередь до 25-го, потом до 27-го года… Я думаю, мы не успеем до 27-го года, если мы говорим про надежность. Безаварийность – да, надежность – нет, потому что здесь вопросы касаются не только тех объектов энергетики, о которых мы сегодня говорим, но, наверно, здесь встанут вопросы и по изучению возможностей высоковольтных линий и иных более серьезных технических объектов, которые потребуют и более серьезного технического решения, и более серьезного капитального вложения. Я думаю, до 30-го года это вполне реально", – сказал Меликов.
Он отметил, что "самая главная задача на сегодня – обеспечить население электричеством", а дальше проводить работы по повышению надежности энергокомплекса.
В начале октября на парламентских слушаниях в Совете Федерации Меликов заявил, что сегодня для Дагестана "самым проблемным вопросом остается надежное электроснбажение потребителей". Он подчеркнул, что "нужно решать эти вопросы сегодня", поскольку "народ устал от постоянных отключений электричества". Позже он сообщил, что в федеральном бюджете на 2024-2026 годы на повышение надежности электроснабжения в Дагестане планируется предусмотреть средства в объеме 9 миллиардов рублей.
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов на стенде РИА Новости на Международной выставке-форуме Россия
Глава Дагестана оценил ситуацию с энергоснабжением в республике
Вчера, 12:24
 
Выставка-форум "Россия"ЭкономикаСергей МеликовРеспублика ДагестанВыставка-форум "Россия"
 
 
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