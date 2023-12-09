https://ria.ru/20231209/dagestan-1914779848.html

Глава Дагестана оценил ситуацию с энергоснабжением в республике

Глава Дагестана оценил ситуацию с энергоснабжением в республике - РИА Новости, 09.12.2023

Глава Дагестана оценил ситуацию с энергоснабжением в республике

Дагестан не избежит отключений электроэнергии нынешней зимой, поскольку энергосетевое хозяйство находится в аварийном состоянии, но в регионе проводятся... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T12:24

2023-12-09T12:24

2023-12-09T12:24

выставка-форум "россия"

махачкала

россети

сергей меликов

экономика

выставка-форум "россия"

республика дагестан

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Дагестан не избежит отключений электроэнергии нынешней зимой, поскольку энергосетевое хозяйство находится в аварийном состоянии, но в регионе проводятся ремонтные работы для уменьшения числа отключений, сообщил глава республики Сергей Меликов в интервью РИА Новости на площадке выставки-форума "Россия". "Если я скажу, что удастся (избежать аварийных отключений света), я скажу неправду. Наверное, не удастся, потому что состояние энергосетевого хозяйства, энергетического комплекса таково, что предполагать отсутствие аварий просто нельзя. Энергетический комплекс Дагестана на сегодня аварийный, это нужно признать и не стесняться этого. Нужно понимать, что людям, обывателям, жителям Махачкалы, Ленинкента, горных населенных пунктов, где происходят эти отключения, нельзя врать", – сказал Меликов. По его словам, в прежние годы "руководители низшего звена докладывали руководителям среднего звена, а те – наверх, что у нас все хорошо"; при этом не замечая ветхих сетей, опор и полуразвалившихся трансформаторных будок и тем самым вовлекая энергетику республики в состояние коллапса. Также "злую роль" сыграло самовольное возведение большого количества многоквартирных и частных домов, к которым зачастую электричество подведено на незаконных основаниях. "Я прекрасно понимаю семью, у которой летом отключается холодильник при 40-градусной жаре, и в этом холодильнике портятся продукты, которыми эта семья … запаслась на 7-10 дней вперед. Или зимой, когда в доме в негазифицированном горном районе отключается электричество, которое является единственной альтернативой, извините, кроме кизяка, для того, чтобы этот дом отопить. Я этим людям что должен говорить? Что они проживут эти зиму без аварий? Нет, нам не удастся эту зиму без аварий провести", – повторил руководитель республики. Меликов отметил, что для создания условий, "приемлемых для проживания", нужны деньги на реконструкцию аварийных объектов энергосетевого комплекса и нужно время для закупки, установки нового оборудования. Вместе с тем он подчеркнул, что сейчас в республике "интенсивно проводятся ремонтно-восстановительные работы". "Конечно, их (трудности) надо преодолевать, и будем для этого делать все. Еще раз хочу принести извинения тем людям, которые дискомфорт и проблемы испытают во время зимы, но надеюсь, что уже этой зимой их (аварийных отключений) будет меньше, и в последующем мы будем эти проблемы минимизировать", – добавил глава региона. В октябре Меликов сообщил, что в этом году Дагестану на подготовку к зиме выделят из федерального бюджета дополнительно 1,2 миллиарда рублей. Еще более 500 миллионов направят из средств "Россетей". Итого – 1,7 миллиарда рублей, что, со слов главы региона, "почти в два раза больше, чем в прошлом году, и почти в 10 раз больше, чем в предыдущие периоды". Кроме того, в федеральном бюджете на 2024-2026 годы на повышение надежности электроснабжения в Дагестане планируется предусмотреть средства в объеме 9 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20230911/problemy-1895450220.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

махачкала, россети, сергей меликов, экономика, выставка-форум "россия", республика дагестан